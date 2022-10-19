Дробницкий объяснил, почему свободного международного рынка никогда не существовало - 19.10.2022 Украина.ру
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Дробницкий объяснил, почему свободного международного рынка никогда не существовало
Дробницкий объяснил, почему свободного международного рынка никогда не существовало - 19.10.2022 Украина.ру
Дробницкий объяснил, почему свободного международного рынка никогда не существовало
Все заявления Запада о "свободном рынке" на самом деле представляют из себя поддержку крупных транснациональных корпораций, которые обладают на этом рынке несправедливыми преимуществами, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-19T18:45
2022-10-19T18:45
россия
экономика
шос
асеан
дмитрий дробницкий
рынок
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"Что такое либеральный мировой порядок с точки зрения экономики? Это значит, что везде присутствуют глобальные корпорации, используется доллар, все едят гамбургеры из "Макдоналдс". Вот это "свободный рынок", а все остальное с точки зрения США - попытка поколебать свободный рынок и ценностный. Поэтому, при глобализации никакого свободного рынка не существует", - подчеркнул эксперт.По его словам, глобальные корпорации обладают такими нечестными конкурентными преимуществами на "свободном рынке", которые не доступны для любой другой компании.Именно для того, чтобы создать более равные условия для всех остальных, сейчас с помощью ШОС и ЕАЭС создается большой евразийский макрорегион вокруг России, который будет обладать собственными правилами и не позволит транснациональным корпорациям делать все, что они хотят, сказал Дробницкий.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
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россия, экономика, шос, асеан, дмитрий дробницкий, рынок
Россия, экономика, ШОС, АСЕАН, Дмитрий Дробницкий, рынок

Дробницкий объяснил, почему свободного международного рынка никогда не существовало

18:45 19.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаПолитолог американист Дмитрий Дробницкий
Политолог американист Дмитрий Дробницкий - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Все заявления Запада о "свободном рынке" на самом деле представляют из себя поддержку крупных транснациональных корпораций, которые обладают на этом рынке несправедливыми преимуществами, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
"Что такое либеральный мировой порядок с точки зрения экономики? Это значит, что везде присутствуют глобальные корпорации, используется доллар, все едят гамбургеры из "Макдоналдс". Вот это "свободный рынок", а все остальное с точки зрения США - попытка поколебать свободный рынок и ценностный. Поэтому, при глобализации никакого свободного рынка не существует", - подчеркнул эксперт.
По его словам, глобальные корпорации обладают такими нечестными конкурентными преимуществами на "свободном рынке", которые не доступны для любой другой компании.
Именно для того, чтобы создать более равные условия для всех остальных, сейчас с помощью ШОС и ЕАЭС создается большой евразийский макрорегион вокруг России, который будет обладать собственными правилами и не позволит транснациональным корпорациям делать все, что они хотят, сказал Дробницкий.
Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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