https://ukraina.ru/20221019/1039899636.html

Госдеп США признал зарождение "безамериканского мира" - эксперт

Госдеп США признал зарождение "безамериканского мира" - эксперт - 19.10.2022 Украина.ру

Госдеп США признал зарождение "безамериканского мира" - эксперт

Госсекретарь США Энтони Блинкен фактически признал, что Соединенные Штаты рискуют в скором времени растерять все свое влияние, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-10-19T18:15

2022-10-19T18:15

2022-10-19T18:15

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Так он прокомментировал недавние заявления Блинкена о том, что закончилась "эпоха после холодной войны" и возвращается соперничество великих держав, чего так боялись в США последние годы. "Американский век закончился, начался другой век конкуренции", констатировал глава Госдепа."Блинкен говорит очень правильные вещи, что, если сейчас Штаты не напрягутся, сейчас все без них разрулят, по сути дела. Это важная вещь, и так и есть - рождается "безамериканский" мир", - подчеркнул Дробницкий.Эксперт также отметил, что Вашингтон сейчас всеми силами пытается остаться среди тех, кто будет "решать вопросы" мирового уровня.Полностью интервью Дробницкого читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221018/1039832125.html

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новости, энтони блинкен, дмитрий дробницкий, госдеп сша, мир