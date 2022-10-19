https://ukraina.ru/20221019/1039891847.html

Обмануть, но приманить. На чем основаны принципы отношений Киева с Пекином

Обмануть, но приманить. На чем основаны принципы отношений Киева с Пекином - 19.10.2022 Украина.ру

Обмануть, но приманить. На чем основаны принципы отношений Киева с Пекином

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T08:39

2022-10-19T08:39

2022-10-19T08:40

эксклюзив

китай

украина

владимир зеленский

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В Китайской народной республике в данный момент проходит ХХ съезд правящей партии (КПК), решения которого должны определить векторы развития одной из крупнейших стран мира на следующую пятилетку. Косвенно, решения съезда повлияют и на события на Украине, на позицию её руководства, несмотря на полнейшую зависимость Зеленского от США и Великобритании.Россия и Китай являются основными противниками блока НАТО, а союзнические отношения между двумя странами стали костью в горле западных политиков, которые еженедельно в СМИ рассуждают о том, как бы вбить между ними клин, поскольку войну на два фронта они не потянут. Украина обычно лишь озвучивает позиции Вашингтона и Лондона, не вдаваясь самостоятельно в глубины международной политики и экономики.Пекин формально заявляет о своем нейтралитете, но причиной СВО на Украине называет расширение НАТО на Восток и игнорирование Западом обеспокоенности РФ по поводу своей безопасности. С февраля 2021 Украина не имеет полноценного посла в Пекине, что обычно считается признаком прохладных отношений между странами, если не конфликта.Зеленский регулярно звонит лидерам других стран, пытаясь повлиять на их позицию относительно военных действий на Украине. Однако с лидером КНР Си Цзиньпином у него не получилось выстроить отношения. По крайней мере, в Офисе Зеленского жаловались, что в Пекине не берут трубку на его настойчивые звонки.Политика КНР определяется, с одной стороны, прагматичностью и собственными экономическими интересами, а, с другой стороны, глубинным конфликтом со странами Запада и их союзниками в регионе, включая Японию, Южную Корею и провинцию Тайвань. Украинские националисты пытались всячески поддерживать сепаратистские движения в Гонконге, Тайване, Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (Восточный Туркестан), вторя политике США. Так называемые активисты Гонконга, в свою очередь, поддерживали Майдан на Украине, что руководство КНР не могло не заметить.В ходе проходящей на Украине российской СВО Китай воздерживался от антироссийских резолюций и заявлений. Однако и недавние референдумы в четырех бывших областях Украины Пекин не признал, дабы не давать лишних аргументов сепаратистам в своей стране.В Киеве опасаются, что Китай может усилить поддержку РФ, особенно в плане обхода западных санкций, но и на возможные инвестиции из Поднебесной на Украине тоже смотрят с нескрываемым вожделением. Зеленский то пытается льстить Китаю, то "кидает" китайских инвесторов под давлением США.Украинский аналитик по вопросам отношений со странами Азии Наталья Бутырская говорит, что правительство КНР просто не воспринимает Украину в качестве самостоятельного игрока в международной политике. Зависимость Украины в частности проявилась в срыве сделки по продаже завода "Мотор-Сич" в Запорожье, что было крайне негативно воспринято в Пекине. Основная продукция "Мотор Сич" - двигатели для военных и гражданских самолетов и вертолетов. Контрольный пакет акций компании до 2017 года принадлежал Вячеславу Богуслаеву, экс-депутату Верховной рады, генеральному директору предприятия еще с советских времен. В 2017 году контрольный пакет был продан китайской компании Skyrizon, но китайцы так и не смогли воспользоваться своими инвестициями. В Госдепе США компанию считают подконтрольной китайскому правительству. Сначала США ввели санкции против китайской компании, а затем и Зеленский послушно их продублировал на Украине своим указом в феврале 2021 года. Китайская компания назвала решение Зеленского недопустимыми и выкатила Украине иск в Международном арбитражном суде в Гааге сначала на 3 миллиарда, а затем повысив сумму до 4,6 миллиардов долларов.Тем не менее, Зеленский не оставляет попыток выманить у Китая еще больше денег и перетянуть его на свою сторону в нынешнем конфликте с Россией. В интервью китайскому агентству "Синьхуа" он называл Поднебесную "чарующей и загадочной", "приоритетом украинской внешней политики" и "центром силы на геополитической карте мира". В то же время Зеленский не только вводил санкции против китайских компаний, но и продолжал политику декоммунизации, на что в КНР сморят с явным неодобрением.Хотя Киев и не признает Тайвань, который КНР считает своей территорией, но подспудно пытается наладить с ним связи. Особую инициативу в этом проявляет депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Мережко, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики. В октябре 2021 года он инициировал создание межфракционного объединения "В поддержку дружбы и гуманитарного сотрудничества с Тайванем". В интервью западным СМИ Зеленский напрямую заявлял, что его флирт с КНР не является искренним проявлением уважения. "Нейтралитет [КНР] гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России. Все-таки для нас важно, чтобы Китай не помогал России", - говорил Зеленский в августе текущего года.В Китае тоже у многих есть определенная заинтересованность в Украине, как в транзитном пути для китайских товаров в Европу, но по мере нарастания кризиса в ЕС и падения платежеспособности, эта заинтересованность падает. Украина же, тем более, не является для Китая приоритетным торговым партнером, хотя для Киева крайне важен товарооборот с КНР. Последние годы, несмотря на заявленную евроинтеграцию, именно Китай стал для Украины основным торговым партнёром. В 2021 году около 15% украинского аграрного экспорта направлялось в КНР. После роста напряженности в отношении Китая с Австралией Украина попыталась заместить Австралию в поставках кукурузы и пшеницы. Сейчас Украина пытается использовать этот фактор в качестве аргумента для продления "зерновой сделки", хотя основная часть зерна направляется не в Китай, а в западные страны.Поскольку Украина не самостоятельна в своей внешней политике, она и далее будет вторить Вашингтону и Лондону, для которых КНР является одним из основных противников. В то же время, Зеленский будет и далее пытаться "просочиться между каплями", чтобы получить какие-нибудь средства из Китая, чтобы потом их не вернуть под тем или иным предлогом.

https://ukraina.ru/20221019/1039890431.html

https://ukraina.ru/20211229/1032983767.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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эксклюзив, китай, украина, владимир зеленский