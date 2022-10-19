https://ukraina.ru/20221019/1039881571.html
"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина
"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина - 19.10.2022 Украина.ру
"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина
Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов заявил в интервью изданию Украина.ру, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками
2022-10-19T08:30
2022-10-19T08:30
2022-10-19T08:30
новости
украина
китай
россия
союзники
партнерство
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Он напомнил, что Китай и Россия не раз говорили о том, что являются близкими стратегическими партнерами. Этот факт подтвердили Владимир Путин и Си Цзиньпин лично на встрече в Китае в начале 2022 года.При этом эксперт подчеркнул, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками. Блоки, в которых участвуют Москва и Пекин не взаимодействуют в рамках союзного государства, как, например, Россия и Белоруссия, добавил он.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220923/1038992198.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, китай, россия, союзники, партнерство
Новости, Украина, Китай, Россия, союзники, партнерство
"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина
Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов заявил в интервью изданию Украина.ру, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками
Он напомнил, что Китай и Россия не раз говорили о том, что являются близкими стратегическими партнерами. Этот факт подтвердили Владимир Путин и Си Цзиньпин лично на встрече в Китае в начале 2022 года.
Главы стран подписали совместное заявление ["о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии"], которое на Западе до сих пор анализируют с лупой в руках, упоминают и критикуют. Байден его недавно упоминал.
При этом эксперт подчеркнул, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками.
Блоки, в которых участвуют Москва и Пекин не взаимодействуют в рамках союзного государства, как, например, Россия и Белоруссия, добавил он.
Полную версию интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.