"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина - 19.10.2022 Украина.ру
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"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина
"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина - 19.10.2022 Украина.ру
"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина
Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов заявил в интервью изданию Украина.ру, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками
2022-10-19T08:30
2022-10-19T08:30
новости
украина
китай
россия
союзники
партнерство
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Он напомнил, что Китай и Россия не раз говорили о том, что являются близкими стратегическими партнерами. Этот факт подтвердили Владимир Путин и Си Цзиньпин лично на встрече в Китае в начале 2022 года.При этом эксперт подчеркнул, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками. Блоки, в которых участвуют Москва и Пекин не взаимодействуют в рамках союзного государства, как, например, Россия и Белоруссия, добавил он.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220923/1038992198.html
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новости, украина, китай, россия, союзники, партнерство
Новости, Украина, Китай, Россия, союзники, партнерство

"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина

08:30 19.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов заявил в интервью изданию Украина.ру, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками
Он напомнил, что Китай и Россия не раз говорили о том, что являются близкими стратегическими партнерами. Этот факт подтвердили Владимир Путин и Си Цзиньпин лично на встрече в Китае в начале 2022 года.
Главы стран подписали совместное заявление ["о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии"], которое на Западе до сих пор анализируют с лупой в руках, упоминают и критикуют. Байден его недавно упоминал.
Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
При этом эксперт подчеркнул, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками.
Блоки, в которых участвуют Москва и Пекин не взаимодействуют в рамках союзного государства, как, например, Россия и Белоруссия, добавил он.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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