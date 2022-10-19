https://ukraina.ru/20221019/1039881571.html

"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина

"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина - 19.10.2022 Украина.ру

"Анализируют с лупой в руках": Корнилов о том, как на Западе воспринимают партнерство Москвы и Пекина

Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов заявил в интервью изданию Украина.ру, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками

2022-10-19T08:30

2022-10-19T08:30

2022-10-19T08:30

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украина

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россия

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партнерство

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Он напомнил, что Китай и Россия не раз говорили о том, что являются близкими стратегическими партнерами. Этот факт подтвердили Владимир Путин и Си Цзиньпин лично на встрече в Китае в начале 2022 года.При этом эксперт подчеркнул, что Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками. Блоки, в которых участвуют Москва и Пекин не взаимодействуют в рамках союзного государства, как, например, Россия и Белоруссия, добавил он.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220923/1038992198.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, китай, россия, союзники, партнерство