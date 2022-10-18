Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает - 18.10.2022 Украина.ру
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Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает - 18.10.2022 Украина.ру
Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
Сами по себе слухи о заходе российско-белорусских войск на Украину уже создают Киеву проблему. Собирается Белоруссия вступать в операцию или нет? Мы этого, к... Украина.ру, 18.10.2022
2022-10-18T15:04
2022-10-18T15:04
интервью
белоруссия
украина
польша
россия
западная украина
санкции
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Сами по себе слухи о заходе российско-белорусских войск на Украину уже создают Киеву проблему. Собирается Белоруссия вступать в операцию или нет? Мы этого, к сожалению, или к счастью, предугадать не можем. Но это более чем реально. Если это случится, ВСУ придет конец, считает политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине, причем в ближайшие дни. С учетом того, что ближайшие дни означают неделю, то этот прогноз должен сбыться через два дня. Пока же Минск никаких подобных шагов не предпринял.- Алексей, что вы по этому поводу думаете? Действительно ли совместные российско-белорусские войска готовят поход на Киев или Западную Украину?- Мы в любом случае создаем на севере серьезную угрозу для Украины. Киев эту угрозу игнорировать не может. Готовится ли этот поход или не готовится, украинцы поймут только тогда, когда российско-белорусская группировка отрежет их от снабжения со стороны Запада, когда рассечет Украину.В любом случае это уже серьезно повлияет на ход операции на юге. Бесплодные попытки прорваться на херсонском и на запорожском направлении будут сведены на нет, потому что противнику придется усиливать группировку на белорусском направлении, чтобы купировать угрозу со стороны Минска.В любом случае это хорошо, потому что сама эта информация создает Киеву проблему. Собирается Белоруссия вступать в операцию или нет? Мы этого, к сожалению, или к счастью, предугадать не можем. Но это более чем реально.- Вопрос в том, отвлекает ли наши резервы информация о том, что Польша и Прибалтика готовят мощную группировку на белорусской границе…- Это как раз ответные мероприятия по дезинформации в том числе. Препятствием для нападения Польши является не наличие у нас достаточного количества сухопутных войск, а наша триада судного дня. Это единственная причина, по которой страны НАТО еще не вступили с нами в открытую войну своими вооруженными силами. Польша и Литва могут создавать какие угодно группировки и имитировать что угодно, но они прекрасно понимают, что если их войска перейдут белорусскую границу, то ответ последует по территории Польши. Поэтому наличие или отсутствие у нас резервов никакой роли играть не будет.- Не переоцениваем ли мы сам фактор ядерного оружия? Что будет, если мы нанесем такой удар по польской группировке, но промахнемся?- Ну и что? Даже если мы промахнемся, это в любом случае будет серьезный шаг, который будет означать, что намеки и тысячепервые китайские предупреждения закончились.- Как вы сейчас оцениваете состояние белорусского общества? Готова ли оно к полномасштабной войне?-Это неважно. Если война случится, она их не обойдет. Общество перенесет это стоически. Врагов российско-белорусского государства там стало значительно меньше. А дальше состояние общества будет зависеть от того, как будет протекать операция, будут ли у нас успехи и какого масштаба. Обращать внимание на желания или нежелания общества не стоит. Переоценивать общество в данной ситуации - тоже.- Раньше мы критиковали Лукашенко за заигрывание с Западом и белорусскими националистами. Сохраняются ли к нам ему претензии до сих пор?- Может быть, он бы и сейчас продолжал такую политику, но Запад не оставил ему других вариантов. Они сами вычеркнули Лукашенко ото всюду. Они сами назначили его на роль врага и потенциальной жертвы. Пространство для маневра у него настолько сузили, что человек находится в состоянии полного цугцванга. Выбора у него просто нет. Он сам невелик.- Мы сами готовы к тому, что в случае вступления Белоруссии в СВО Минск столкнется с более серьезными экономическими санкциями, которые могут сказаться и на нас тоже?- На нас уже обрушились такие санкции, что нам что-то дополнительно повредить не может. Даже если на Минск обрушится что-то дополнительное, то Белоруссия и так находится на нашем полном содержании и дальше будет находиться.- А вдруг мы не сможем обходить санкции и получать через Белоруссию значимые для нас товары?- На то она и мировая война, что в чем-то приходится себя ограничивать. Это будет небольшая потеря по сравнению с тем, что поставлено на кон. На кону стоит выживание нашей цивилизации и нашего народа. В этой ситуации странно говорить и думать о каких-то бытовых издержках.
https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html
https://ukraina.ru/20221017/1039819971.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, белоруссия, украина, польша, россия, западная украина, санкции
Интервью, Белоруссия, Украина, Польша, Россия, Западная Украина, санкции

Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает

15:04 18.10.2022
 
© Нина ЗотинаАлексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков интервью
© Нина Зотина
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Сами по себе слухи о заходе российско-белорусских войск на Украину уже создают Киеву проблему. Собирается Белоруссия вступать в операцию или нет? Мы этого, к сожалению, или к счастью, предугадать не можем. Но это более чем реально. Если это случится, ВСУ придет конец, считает политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине, причем в ближайшие дни. С учетом того, что ближайшие дни означают неделю, то этот прогноз должен сбыться через два дня. Пока же Минск никаких подобных шагов не предпринял.
- Алексей, что вы по этому поводу думаете? Действительно ли совместные российско-белорусские войска готовят поход на Киев или Западную Украину?
- Мы в любом случае создаем на севере серьезную угрозу для Украины. Киев эту угрозу игнорировать не может. Готовится ли этот поход или не готовится, украинцы поймут только тогда, когда российско-белорусская группировка отрежет их от снабжения со стороны Запада, когда рассечет Украину.
В любом случае это уже серьезно повлияет на ход операции на юге. Бесплодные попытки прорваться на херсонском и на запорожском направлении будут сведены на нет, потому что противнику придется усиливать группировку на белорусском направлении, чтобы купировать угрозу со стороны Минска.
Алексей Кочетков - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 11:13
Алексей Кочетков: кто онПолитолог, журналист
В любом случае это хорошо, потому что сама эта информация создает Киеву проблему. Собирается Белоруссия вступать в операцию или нет? Мы этого, к сожалению, или к счастью, предугадать не можем. Но это более чем реально.
- Вопрос в том, отвлекает ли наши резервы информация о том, что Польша и Прибалтика готовят мощную группировку на белорусской границе…
- Это как раз ответные мероприятия по дезинформации в том числе. Препятствием для нападения Польши является не наличие у нас достаточного количества сухопутных войск, а наша триада судного дня. Это единственная причина, по которой страны НАТО еще не вступили с нами в открытую войну своими вооруженными силами.
Польша и Литва могут создавать какие угодно группировки и имитировать что угодно, но они прекрасно понимают, что если их войска перейдут белорусскую границу, то ответ последует по территории Польши. Поэтому наличие или отсутствие у нас резервов никакой роли играть не будет.
- Не переоцениваем ли мы сам фактор ядерного оружия? Что будет, если мы нанесем такой удар по польской группировке, но промахнемся?
- Ну и что? Даже если мы промахнемся, это в любом случае будет серьезный шаг, который будет означать, что намеки и тысячепервые китайские предупреждения закончились.
- Как вы сейчас оцениваете состояние белорусского общества? Готова ли оно к полномасштабной войне?
-Это неважно. Если война случится, она их не обойдет. Общество перенесет это стоически.
Врагов российско-белорусского государства там стало значительно меньше. А дальше состояние общества будет зависеть от того, как будет протекать операция, будут ли у нас успехи и какого масштаба. Обращать внимание на желания или нежелания общества не стоит. Переоценивать общество в данной ситуации - тоже.
- Раньше мы критиковали Лукашенко за заигрывание с Западом и белорусскими националистами. Сохраняются ли к нам ему претензии до сих пор?
- Может быть, он бы и сейчас продолжал такую политику, но Запад не оставил ему других вариантов. Они сами вычеркнули Лукашенко ото всюду. Они сами назначили его на роль врага и потенциальной жертвы.
Пространство для маневра у него настолько сузили, что человек находится в состоянии полного цугцванга. Выбора у него просто нет. Он сам невелик.
Владимир Груздев интервью
Вчера, 16:46
Владимир Груздев: Нападение Запада на Белоруссию приведет к применению ядерного оружия
- Мы сами готовы к тому, что в случае вступления Белоруссии в СВО Минск столкнется с более серьезными экономическими санкциями, которые могут сказаться и на нас тоже?
- На нас уже обрушились такие санкции, что нам что-то дополнительно повредить не может. Даже если на Минск обрушится что-то дополнительное, то Белоруссия и так находится на нашем полном содержании и дальше будет находиться.
- А вдруг мы не сможем обходить санкции и получать через Белоруссию значимые для нас товары?
- На то она и мировая война, что в чем-то приходится себя ограничивать. Это будет небольшая потеря по сравнению с тем, что поставлено на кон. На кону стоит выживание нашей цивилизации и нашего народа.
В этой ситуации странно говорить и думать о каких-то бытовых издержках.
 
ИнтервьюБелоруссияУкраинаПольшаРоссияЗападная Украинасанкции
 
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