https://ukraina.ru/20221018/1039843586.html

Разрушения и пожары после ударов, быстрое поражение Киева. Главное на Украине на 12:00 18 октября

Разрушения и пожары после ударов, быстрое поражение Киева. Главное на Украине на 12:00 18 октября - 18.10.2022 Украина.ру

Разрушения и пожары после ударов, быстрое поражение Киева. Главное на Украине на 12:00 18 октября

Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T12:00

2022-10-18T12:00

2022-10-18T12:17

владимир путин

ядерное

хроники

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пожар

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По всей территории Украины фиксируют разрушения и пожары после ударов ВС РФ. ВСУ почти 50 раз за сутки открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Украине предрекли быстрое поражение без помощи США и НАТО.Украинские власти фиксируют разрушения после ударов Вооруженных сил России. Так, мэр родного города Владимира Зеленского — Кривого Рога Александр Вилкул заявил о «серьезных разрушениях» после обстрела.«Есть попадания, разрушения, разрушения серьёзные. Но пока последствия мы не комментируем», — сказал Вилкул в эфире всеукраинского телемарафона.В офисе Зеленского заявили о попадании в энергетические объекты в Киеве, Днепропетровске, Житомире.Экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что в Днепропетровске удар пришелся по Приднепровской ТЭЦ.Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко отметил, что в Днепропетровске был разрушен большой объект энергетической инфраструктуры.По его же словам, три попадания произошло в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.«Киев. Предварительно три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города», — сказал Тимошенко. По информации депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, в городе перебои с электроснабжением.Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе и попадание по объекту критической инфраструктуры. «Утром в Киеве вновь взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры», — написал он в своем телеграм-канале.Украинские СМИ также сообщили о сильном пожаре в Деснянском районе Киева.«После атаки в Деснянском районе Киева — сильный пожар», — пишет агентство УНИАН.Мэр Житомира заявил об отсутствии в городе света и воды после утреннего обстрела, больницы переведены на резервное питание.Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры в Запорожье после обстрела.«Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья», — написал Старух в своем телеграм-канале.В настоящий момент освобождено около 70% Запорожской области. Под контролем Вооруженных сил Украины остается город Запорожье.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».Удары наносятся по объектам энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Обстрелы ДонбассаВооруженные силы Украины (ВСУ) 47 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 и 122 мм.На Горловском — артиллерию 155 и 122 мм, танки, минометы 120 мм.Всего ВСУ выпустили 214 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы 13 населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка, Еленовка.Поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц.Повреждено 34 домостроения, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.При этом украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, сообщила народная милиция ДНР.В свою очередь официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) капитан Иван Филипоненко отметил, что в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике.«Уничтожено до 50 человек личного состава, один танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортёра, две долговременные огневые точки, 11 единиц специальной автомобильной техники.Противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР.С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Новоивановка с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 1 ракету.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — сказал он. Быстрое поражение КиеваИздатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал, сколько, по его мнению, украинские военные смогут продержаться против России, если США и НАТО перестанут оказывать им помощь.Он предрек, что в этом случае Вооруженные силы Украины ожидает достаточно быстрое поражение — они не продержатся и месяца.Он также назвал спорным решение американской администрации наделить Киев правом вето в вопросе соглашений по Украине, которые могут принимать Россия и США.Кроме того, он считает, что намерения НАТО во что бы то ни стало поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, являются большой ошибкой.Политолог отметил, что вместо этого сторонам конфликта нужно искать пути мирного решения конфликта при помощи дипломатии, иначе он легко может выйти из-под контроля.Государственный секретарь США Энтони Блинкен называл причину противостояния Вашингтона Москве в украинском конфликте. По его мнению, это должно помочь предотвратить конфликты в других странах. Он отметил, что, если США сейчас откажутся от поддержки Киева, «есть риск открыть ящик Пандоры».Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет нужно. По ее словам, США собираются продолжить предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь. При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась оценивать ход боевых действий на Украине.Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, в свою очередь, заверил, что у объединения достаточно денег для финансирования военных поставок Киеву. Он призвал не переживать из-за возможной приостановки поддержки Украины, отметив, что для этой цели имеется достаточно средств.Обозреватель издания 19fortyfive бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что стратегия президента США Джо Байдена в отношении конфликта на Украине может обернуться ядерной войной с Россией. Он подчеркнул, что в стремлении Вашингтона до последнего помогать Киеву кроется главная проблема, поскольку, предоставив ВСУ слишком большое количество оружия, благодаря которому они вытеснят российских военных с территории страны, Владимир Путин может пойти на крайний шаг и использовать ядерное оружие.«Загонять в угол человека, имеющего единоличное право на запуск оружия, в стране, обладающей самым большим арсеналом ядерных боеголовок в мире, неразумно. Тем не менее эта реальность, по-видимому, ускользает от внимания некоторых высших должностных лиц и отставных генералов на Западе», — предупредил Дэвис.Он призвал американского лидера пересмотреть свою политику в данном вопросе ради сохранения мира и недопущения ядерной катастрофы.«Нет ничего, что стоило бы потери одного натовского или американского города в результате ядерного взрыва», — заключил он.Журналист американского издания The American Conservative Питер ван Бурен считает, что США захотели взять Россию на «ядерное слабо», предупредив, что это может плохо закончиться для Вашингтона. По его словам, как Байден, так и Путин понимают, что ядерный конфликт не является выходом из сложившейся ситуации на Украине.

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

владимир путин, ядерное, хроники, эксклюзив, лнр, днр, всу, удары, взрыв, пожар, киев, днепр, владимир зеленский