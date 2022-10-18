"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода - 18.10.2022 Украина.ру
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"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода
"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода - 18.10.2022 Украина.ру
"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода
Западные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, заявил американский журналист Парик Ланкастер, репортаж опубликован на YouTube
2022-10-18T09:25
2022-10-18T09:25
новости
сми
запад
белгород
украина
обстрелы
патрик ланкастер
россия
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Корреспондент побывал в Белгороде и посетил жилой дом, который пострадал от падения осколков сбитой ракеты РСЗО, запущенной украинскими военными.По его словам, здания ремонтируют, россияне делают все возможное для ликвидации последствий обстрелов.На прошлой неделе, 13 октября в Белгороде пострадал многоэтажный дом от падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов сообщил, повреждения получил жилой дом, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте оценил степень повреждения здания и заявил, что последует поэтапная работа по восстановлению жилого дома и после проведения экспертизы жители смогут вернуться.
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новости, сми, запад, белгород, украина, обстрелы, патрик ланкастер, россия
Новости, СМИ, Запад, Белгород, Украина, обстрелы, Патрик Ланкастер, Россия

"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода

09:25 18.10.2022
 
© РИА НовостиБелгород нефтебаза
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости
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Западные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, заявил американский журналист Парик Ланкастер, репортаж опубликован на YouTube
Корреспондент побывал в Белгороде и посетил жилой дом, который пострадал от падения осколков сбитой ракеты РСЗО, запущенной украинскими военными.

"Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесен гражданским строениям. Ведущие СМИ [на Западе] не покажут эту сторону. Они не покажут атаки российских городов со стороны Украины. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине", — заявил Ланкастер.

По его словам, здания ремонтируют, россияне делают все возможное для ликвидации последствий обстрелов.
"Не будьте стадом, которое слепо верит тому, что им скажут ведущие СМИ. Откройте глаза и посмотрите на ситуацию с обеих сторон", — обратился к своей аудитории журналист.
На прошлой неделе, 13 октября в Белгороде пострадал многоэтажный дом от падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов сообщил, повреждения получил жилой дом, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте оценил степень повреждения здания и заявил, что последует поэтапная работа по восстановлению жилого дома и после проведения экспертизы жители смогут вернуться.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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