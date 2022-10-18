https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html

"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода

"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода - 18.10.2022 Украина.ру

"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода

Западные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, заявил американский журналист Парик Ланкастер, репортаж опубликован на YouTube

2022-10-18T09:25

2022-10-18T09:25

2022-10-18T09:25

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Корреспондент побывал в Белгороде и посетил жилой дом, который пострадал от падения осколков сбитой ракеты РСЗО, запущенной украинскими военными.По его словам, здания ремонтируют, россияне делают все возможное для ликвидации последствий обстрелов.На прошлой неделе, 13 октября в Белгороде пострадал многоэтажный дом от падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов сообщил, повреждения получил жилой дом, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте оценил степень повреждения здания и заявил, что последует поэтапная работа по восстановлению жилого дома и после проведения экспертизы жители смогут вернуться.

https://ukraina.ru/20221017/1039815768.html

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новости, сми, запад, белгород, украина, обстрелы, патрик ланкастер, россия