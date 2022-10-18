https://ukraina.ru/20221018/1039834485.html

Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, "ключик" к ПВО. Главное на Украине на утро 18 октября

Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, "ключик" к ПВО. Главное на Украине на утро 18 октября - 18.10.2022 Украина.ру

Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, "ключик" к ПВО. Главное на Украине на утро 18 октября

Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T09:00

2022-10-18T09:00

2022-10-18T10:51

хроники

эксклюзив

дроны

пво

алексей арестович

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тревога

взрывы

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Воздушная тревога снова объявлена на Украине, сообщают о взрывах. Трое мирных жителей погибли в ДНР в результате обстрелов ВСУ. Арестович заявил о найденном Россией «ключике» к украинской ПВОС утра 18 октября воздушную тревогу объявили в Одессе, Одесской и Черниговской областях, сообщили местные власти. Также тревога звучит в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской, Черновицкой и Ровненской областях Украины.«Внимание! Николаевская область — воздушная тревога по всей территории региона», — написал глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем телеграм-канале.Аналогичные сообщения появились в телеграм-канале главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, а также в официальном канале Киевской горадминистрации.Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрывах в городе.«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — написал он в телеграм-канале.Два объекта энергетической инфраструктуры в Днепре (бывший Днепропетровск) получили серьезные повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.«Два взрыва на объектах энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. На месте работают спасатели», — написал он в телеграм-канале.Два объекта энергетической инфраструктуры в Житомире также были повреждены в результате взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.В Харькове произошли две серии взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.«В городе за пять минут было две серии взрывов», — написал он в телеграм-канале.По предварительной информации, добавил Терехов, инциденты имели место «в районе одного из промышленных предприятий города».Украинские СМИ информируют, что ночью в Николаевской области Украины частично пропало электричество.К утру вторника в регионе дважды объявляли воздушную тревогу — в 1:47 и в 6:35 утра. Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что власти пытаются разобраться с ситуацией.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре неделю назад, 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».Удары наносятся по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно «добирать».Обстрелы ДонбассаУкраинские войска обстреляли населенные пункты Каштановое и Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 05:35 — н. п. Орловка — н. п. Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 05:40 — н. п. Красногоровка — н. п. Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, по информации представительства, в 20:53 в понедельник по Кировскому району Макеевки украинские силы выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Также в 20:55 по Пантелеймоновке было выпущено пять снарядов 152 миллиметра.По данным штаба территориальной обороны республики, трое мирных жителей погибли и четырнадцать получили ранения.Что касается Луганской Народной Республики (ЛНР), по данным офицера Народной милиции Андрея Марочко, ВСУ в течение прошедших суток не подвергали обстрелам населенные пункты.В свою очередь, в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинцы ночью во вторник выпустили по селу Новоивановка в ЛНР одну ракету из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS.«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:32 по населенному пункту Новоивановка (Попаснянский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в телеграм-канале представительства.Как отметил мэр города Первомайска, властям которого административно подчинена Новоивановка, Сергей Колягин, в результате удара здание одного из государственных учреждений получило повреждение. Кроме того, два работника скорой помощи получили ранения в результате обстрела села.«Под вторую волну обстрела Новоивановки попала первомайская бригада скорой помощи, выехавшая на место происшествия. По предварительной информации, ранения получили два сотрудника медучреждения, также поврежден спецавтомобиль», — написал он в телеграм-канале.Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина* посетовал, что украинским войскам не удалось достичь целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений, в частности, в районах Херсона и Сватово.«Украина немножко расслабилась… Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон, возьмем Сватово, сейчас все возьмем, но немного не так со взятием сейчас дела обстоят, не все так просто», — заявил Арестович Также Арестович отметил, что боевые действия на Украине переходят в следующую стадию, которая «будет отнюдь не простой» для Киева, а российская сторона «нашла способы и приемы ведения боевых действий», которые для Украины сейчас представляют «значительную проблему».При этом советник главы офиса Зеленского не исключил, что на Украине потребуется дополнительная мобилизация.«Ключик» к украинской ПВОТот же Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к украинской системе противоракетной обороны и намерена заставить ПВО выпустить весь имеющийся в распоряжении Киева ракетный запас во время атак дронами.По мнению чиновника, в таком режиме работа беспилотников может продолжаться в течение двух-трех месяцев.Ранее военные эксперты рассказали, почему беспилотники «Герань-2» (иранский Shahed-136) стали «настоящим кошмаром» для Украины. По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, украинская система противовоздушной обороны (ПВО) оказалась против них неэффективна.Власти Украины в последние дни сообщают об атаках по объектам инфраструктуры по всей стране при помощи дронов-камикадзе. Глава украинского МВД Денис Монастырский призывает жителей не пытаться самостоятельно сбить дроны из огнестрельного оружия, поскольку риски от стрельбы неопытного человека превышают шансы на попадание по беспилотнику.Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия и беспилотников для России и призвало немедленно прекратить их.«Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов», — предупредило ведомство.Украинский МИД сообщил, что для ударов по объектам критической инфраструктуры были использованы дроны иранского производства. Также отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 октября призвал страны Европейского союза (ЕС) ввести санкции против Тегерана.На прошлой неделе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский захотел создать вокруг страны «воздушный щит» и призвал предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО. Помочь Украине в этом он попросил лидеров G7.Советник городского главы Киева Юрий Зозуля рассказал о защите особо важной инфраструктуры города «антидроновым куполом».Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что страна не поставляет России оружие для использования в боевых действиях на Украине. Дипломат опроверг сообщения о планируемой поставке Тегераном баллистических ракет собственного производства и беспилотных летательных аппаратов.До этого американская газета The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.Власти Евросоюза решили обсудить расширение санкций в отношении Ирана и предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в боях на Украине. Пока объединение не планирует вводить рестрикции в связи с возможными поставками Тегерана Москве.Глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров государств — членов Евросоюза в Люксембурге заявил, что политический блок расследует возможную поставку дронов Ирана России для их использования на Украине.Он сообщил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель обсуждал эту ситуацию с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом, однако «столкнулся с крайне категоричным отрицанием» использования дронов страны на Украине.* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.

https://ukraina.ru/20221017/1039818106.html

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https://ukraina.ru/20221017/1039791429.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, дроны, пво, алексей арестович, лнр, днр, всу, тревога, взрывы, электричество