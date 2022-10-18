https://ukraina.ru/20221018/1039833356.html
"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски
"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски - 18.10.2022 Украина.ру
"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски
К сегодняшним проблемам с Арктикой привело то, что Российская империя продала Аляску США в 1867 году, при императоре Александре II за 7,2 миллиона долларов, сказал директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов РИА Новости
2022-10-18T08:01
2022-10-18T08:01
2022-10-18T08:01
новости
аляска
арктика
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102770/92/1027709215_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_785458225b7b76fabf48291e5ed710ca.jpg
Аляска была продана Штатам при российском императоре Александре II в 1867 году. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. 18 октября 1867 года Соединенные Штаты официально вступили во владение Аляской.Он напомнил, что кроме Аляски были и другие территории, которые были переданы и проданы Штатам в тот момент.По его мнению, "случилось то, что случилось", история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас это лишь констатация факта, который произошел 155 лет назад.
https://ukraina.ru/20221014/1039613727.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102770/92/1027709215_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_af517200f30fc2610b2000f12dbe3785.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аляска, арктика, россия, сша
"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски
К сегодняшним проблемам с Арктикой привело то, что Российская империя продала Аляску США в 1867 году, при императоре Александре II за 7,2 миллиона долларов, сказал директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов РИА Новости
Аляска была продана Штатам при российском императоре Александре II в 1867 году. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. 18 октября 1867 года Соединенные Штаты официально вступили во владение Аляской.
"Если говорить последствиях решения, если бы Аляска осталась в ведении Российской империи, а потом в ведении Советского Союза, то проблемы с Арктикой, которые сейчас возникают, не были бы такими острыми. И положение США было бы совершенно другим", - сказал Абрамов.
Он напомнил, что кроме Аляски были и другие территории, которые были переданы и проданы Штатам в тот момент.
"Российская империя одной из первых поддерживала Штаты, и во время гражданской войны, и во время освободительной войны отправляла эскадру в поддержку Соединенных Штатов, поддерживала свободолюбивое движение на той территории. Это бурная противоречивая история", - добавил Абрамов.
По его мнению, "случилось то, что случилось", история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас это лишь констатация факта, который произошел 155 лет назад.