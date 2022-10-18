"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски - 18.10.2022 Украина.ру
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"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски
"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски - 18.10.2022 Украина.ру
"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски
К сегодняшним проблемам с Арктикой привело то, что Российская империя продала Аляску США в 1867 году, при императоре Александре II за 7,2 миллиона долларов, сказал директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов РИА Новости
2022-10-18T08:01
2022-10-18T08:01
новости
аляска
арктика
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сша
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Аляска была продана Штатам при российском императоре Александре II в 1867 году. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. 18 октября 1867 года Соединенные Штаты официально вступили во владение Аляской.Он напомнил, что кроме Аляски были и другие территории, которые были переданы и проданы Штатам в тот момент.По его мнению, "случилось то, что случилось", история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас это лишь констатация факта, который произошел 155 лет назад.
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Новости, Аляска, Арктика, Россия, США

"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски

08:01 18.10.2022
 
© CC0, PixabayАляска
Аляска
© CC0, Pixabay
Читать в
К сегодняшним проблемам с Арктикой привело то, что Российская империя продала Аляску США в 1867 году, при императоре Александре II за 7,2 миллиона долларов, сказал директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов РИА Новости
Аляска была продана Штатам при российском императоре Александре II в 1867 году. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. 18 октября 1867 года Соединенные Штаты официально вступили во владение Аляской.
"Если говорить последствиях решения, если бы Аляска осталась в ведении Российской империи, а потом в ведении Советского Союза, то проблемы с Арктикой, которые сейчас возникают, не были бы такими острыми. И положение США было бы совершенно другим", - сказал Абрамов.
Он напомнил, что кроме Аляски были и другие территории, которые были переданы и проданы Штатам в тот момент.
"Российская империя одной из первых поддерживала Штаты, и во время гражданской войны, и во время освободительной войны отправляла эскадру в поддержку Соединенных Штатов, поддерживала свободолюбивое движение на той территории. Это бурная противоречивая история", - добавил Абрамов.
По его мнению, "случилось то, что случилось", история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас это лишь констатация факта, который произошел 155 лет назад.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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