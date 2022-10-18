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"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски

"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски - 18.10.2022 Украина.ру

"Случилось то, что случилось": в России назвали одно из последствий продажи Аляски

К сегодняшним проблемам с Арктикой привело то, что Российская империя продала Аляску США в 1867 году, при императоре Александре II за 7,2 миллиона долларов, сказал директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов РИА Новости

2022-10-18T08:01

2022-10-18T08:01

2022-10-18T08:01

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Аляска была продана Штатам при российском императоре Александре II в 1867 году. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. 18 октября 1867 года Соединенные Штаты официально вступили во владение Аляской.Он напомнил, что кроме Аляски были и другие территории, которые были переданы и проданы Штатам в тот момент.По его мнению, "случилось то, что случилось", история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас это лишь констатация факта, который произошел 155 лет назад.

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новости, аляска, арктика, россия, сша