https://ukraina.ru/20221018/1039822023.html
Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ
Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ - 18.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ
США не хотят вести переговоры с РФ, потому что конфликт на Украине приносит им пользу, и Европа становится более зависимой, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
2022-10-18T07:15
2022-10-18T07:15
2022-10-18T07:15
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.По его мнению, переговоры США и России возможно только если произойдет военное поражение Украины на поле боя.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша
Новости, Россия, Украина, США
Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ
США не хотят вести переговоры с РФ, потому что конфликт на Украине приносит им пользу, и Европа становится более зависимой, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.
Успехи российской армии, угроза, крушение нынешнего режима (в Киеве – Ред.) - это есть почва для переговоров. Другой почвы просто быть не может. Просто американцы находятся далеко, война, которая идет в центре Европы, им приносит сплошные плюсы. Европа становится более зависимой, и дело даже не только в газе – вообще более зависимой.
Николай Стариков
политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду"
По его мнению, переговоры США и России возможно только если произойдет военное поражение Украины на поле боя.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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