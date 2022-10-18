Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ - 18.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ
Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ - 18.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ
США не хотят вести переговоры с РФ, потому что конфликт на Украине приносит им пользу, и Европа становится более зависимой, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
2022-10-18T07:15
2022-10-18T07:15
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.По его мнению, переговоры США и России возможно только если произойдет военное поражение Украины на поле боя.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
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Новости, Россия, Украина, США

Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ

07:15 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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США не хотят вести переговоры с РФ, потому что конфликт на Украине приносит им пользу, и Европа становится более зависимой, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.

Успехи российской армии, угроза, крушение нынешнего режима (в Киеве – Ред.) - это есть почва для переговоров. Другой почвы просто быть не может. Просто американцы находятся далеко, война, которая идет в центре Европы, им приносит сплошные плюсы. Европа становится более зависимой, и дело даже не только в газе – вообще более зависимой.

Николай Стариков интервью
Николай Стариков
политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду"
По его мнению, переговоры США и России возможно только если произойдет военное поражение Украины на поле боя.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 15:14
Победа, способная изменить мир. Россия предлагает, а США юлят
 
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