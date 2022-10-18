https://ukraina.ru/20221018/1039822023.html

Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ

Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ - 18.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему США не хотят вести переговоры с РФ

США не хотят вести переговоры с РФ, потому что конфликт на Украине приносит им пользу, и Европа становится более зависимой, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру

2022-10-18T07:15

2022-10-18T07:15

2022-10-18T07:15

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.По его мнению, переговоры США и России возможно только если произойдет военное поражение Украины на поле боя.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html

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2022

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новости, россия, украина, сша