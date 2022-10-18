https://ukraina.ru/20221018/1039815611.html
"Способ нанести ущерб": Стариков о том, при каком условии Киев начнет террористическую войну против РФ
"Способ нанести ущерб": Стариков о том, при каком условии Киев начнет террористическую войну против РФ - 18.10.2022 Украина.ру
"Способ нанести ущерб": Стариков о том, при каком условии Киев начнет террористическую войну против РФ
Чем более успешными будут действия войск РФ на поле боя, тем больше будет у киевского режима и его кураторов соблазна начать террористическую войну внутри России, заявил политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
2022-10-18T06:30
2022-10-18T06:30
2022-10-18T06:30
новости
террор
украина
россия
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Ранее ФСБ назвала предполагаемого организатора взрыва на Крымском мосту. По версии спецслужбы, им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Теракт готовили 12 человек, восемь из них задержаны. Кроме того, ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, который готовил теракты с применением ПЗРК "Игла".По его мнению, не бывает террора без внешнего заказа, спонсирования и помощи.Чем более успешными будут действия российских войск на поле боя, тем больше будет соблазна начать и развязать террористическую войну внутри России у киевского режима и его кураторов, добавил экспертПолный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221016/1039779163.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, террор, украина, россия
"Способ нанести ущерб": Стариков о том, при каком условии Киев начнет террористическую войну против РФ
Чем более успешными будут действия войск РФ на поле боя, тем больше будет у киевского режима и его кураторов соблазна начать террористическую войну внутри России, заявил политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
Ранее ФСБ назвала предполагаемого организатора взрыва на Крымском мосту. По версии спецслужбы, им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Теракт готовили 12 человек, восемь из них задержаны. Кроме того, ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, который готовил теракты с применением ПЗРК "Игла".
Но ситуация такая – террор – это способ воздействия одного государства на другое. В данном случае - группы государств, которые в виде видимого флага используют государство под названием "Украина". Террор – это способ нанести ущерб, заставить сломаться, заставить не капитулировать, конечно, но, по крайней мере, ослабить нажим, разувериться, вызвать внутреннюю смуту. Это очень многогранная история, когда одно государство осуществляет террористические вылазки в другом.
Николай Стариков
политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду"
По его мнению, не бывает террора без внешнего заказа, спонсирования и помощи.
Чем более успешными будут действия российских войск на поле боя, тем больше будет соблазна начать и развязать террористическую войну внутри России у киевского режима и его кураторов, добавил эксперт
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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