https://ukraina.ru/20221018/1039813037.html

Украинский конфликт: возможно ли еще решить его миром?

Украинский конфликт: возможно ли еще решить его миром? - 18.10.2022 Украина.ру

Украинский конфликт: возможно ли еще решить его миром?

Спецоперация России приобретает все более масштабный характер, Украина уже потеряла часть территории, ВС РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T12:50

2022-10-18T12:50

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Спецоперация России приобретает все более масштабный характер, Украина уже потеряла часть территории, ВС РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры киевского режима. Тем временем звучат призывы прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Но возможно ли сейчас остановить конфликт путем переговоров и с кем вести эти переговоры?«Не с этим президентом»Переговоры с Киевом в настоящее время вряд ли возможны. Совбез Украины принял 30 октября решение об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, и Владимир Зеленский 4 октября утвердил это решение. В Киеве заявили, что это ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский тогда заявил, что Киев готов к диалогу с РФ, «но уже с другим президентом».В Москве на это ответили, что России теперь остается ждать либо «изменения позиции нынешнего президента», либо «будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа».А глава МИД России Сергей Лавров не стал исключать, что Зеленский может и забыть о собственном запрете, смотря в каком настроении он с утра встанет. «Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: "Есть!" И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо, — он, в общем-то, артист», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».Отметим, что при подписании договоров с новыми российскими регионами — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.«Не между Россией и Украиной»С призывом к немедленному началу переговоров выступил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. «Нам необходимо немедленное прекращение огня. Так говорит папа римский, так говорит Киссинджер, так говорит Хабермас. Немедленное прекращение огня, а затем мы должны начать переговоры», — сказал он. По мнению Орбана, перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и РФ. «Тот, кто думает, что эта война будет завершена путём российско-украинских переговоров, не живёт в этом мире. Реальность выглядит иначе», — заявил политик в интервью немецкому политическому журналу Cicero. При этом надежду на мир Орбан связывает не с Джо Байденом, который слишком далеко зашел в своих заявлениях в адрес Владимира Путина, но с предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Вклад в деэскалацию ситуации, по мнению политика, могла бы внести и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.Орбан также отметил, что конфликт будет продолжаться лишь в том случае, если Киев продолжит получать внешние ресурсы.О том, что переговоры о мирном урегулировании на Украине должны вести США и НАТО с Россией, заявил в интервью телеканалу Prima TV и министр национальной обороны Румынии Василе Дынку. Впрочем, позднее его поправил президент Румынии Клаус Йоханнис. По его словам, официальная позиция Бухареста и Евросоюза заключается в том, что «только Украина решит, когда, как и о чём будут вестись переговоры».«От планеты ничего не останется»Экс-президент США Дональд Трамп предостерегает: если конфликт на Украине не прекратить немедленно, то это грозит перерасти в третью мировую войну.«Мы должны потребовать немедленных переговоров о мирном прекращении "спецоперации" на Украине, иначе мы закончим третьей мировой войной. И от нашей планеты ничего не останется — всё потому, что у глупых людей не было подсказки. Они не понимают мощь атомной энергии», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Невада в субботу, 8 октября (его слова приводят «Известия»).Ранее бывший президент США говорил, что Зеленский должен был пойти на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступления Украины в НАТО. Трамп заявлял также, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы главой государства остался он, а не Джо Байден.Об Украине без Украины Пойдут ли США на переговоры с Россией без участия Украины, чтобы остановить боевые действия, возможна ли такая сделка? Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что это не выгодно России ни с какой точки зрения.«Зачем? Просто зафиксировать статус-кво, остановить поражение Украины и помочь ей? Как мы видим, даже подписанные соглашения Украина не выполняет, при этом получая активную поддержку Германии, Франции, США», — сказал Солонников в интервью изданию Украина.ру. По мнению эксперта, такая позиция имеет целью остановить российское наступление и предотвратить победу Москвы, а дальше могут идти бесконечные переговоры.Говорить пока не о чем?Вести диалог о мире с Киевом или с Европой бессмысленно, поскольку ни ЕС, ни киевский режим не субъектны. Об этом сказал в интервью Украине.ру политолог Николай Стариков. По его словам, разговаривать имеет смысл «только с американцами».При этом он обратил внимание на то, как руководство России сделало невозможным какое-то изменение позиции РФ по фундаментальным вопросам.«Россия может быть побеждена, к сожалению, это показывает наша история, только нашей внутренней слабостью, а не внешней силой. Дважды в истории — в 1991-м и в феврале 1917-го — удалось изнутри расколоть общество и, по сути, развалить государство. Чтобы такого сценария сейчас даже чисто теоретически не было, вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зафиксировано теперь в Конституции», — подчеркнул эксперт.«А что сейчас можно обсуждать с американцами? Фиксацию сегодняшней линии фронта, замораживание конфликта? Так, извините, Запорожская область — это часть Российской Федерации. Город Запорожье — он должен быть освобожден? Мне кажется, вопросов нет. Славянск — Краматорск, часть ДНР. Есть часть ЛНР, которую сейчас киевские войска оккупировали. Ну, о чем тут можно говорить? Поэтому пока не вижу предмета переговоров ни с кем», — сказал Стариков. И еще раз подчеркнул: «Но вести их можно только с американцами, больше ни с кем».Возможно, такая ситуация надолго. Как считает министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, Россия, НАТО и ЕС находятся на пороге новой долгой холодной войны. По словам министра, конечно, нужно добиться прекращения огня, переговоров и мира, но он не считает, что это может произойти сейчас.

https://ukraina.ru/20220715/1036452549.html

https://ukraina.ru/20221009/1039534716.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, рф, сша, политика