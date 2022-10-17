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В Евросоюзе одобрили миссию обучения украинских солдат

В Евросоюзе одобрили миссию обучения украинских солдат - 17.10.2022 Украина.ру

В Евросоюзе одобрили миссию обучения украинских солдат

Главы дипломатий стран Евросоюза одобрили миссию обучения украинских военнослужащих на полигонах Польши и Германии. Об этом 17 октября сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем Twitter

2022-10-17T14:55

2022-10-17T14:55

2022-10-17T14:55

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Евросоюз запускает миссию обучения украинских солдат. На первом этапе планируют обучить 15 тысяч военнослужащих. Штаб-квартиры миссии откроют в Брюсселе и Германии. Тактическое командование разместят в Польше. Власти Польши и Германии, по словам Борреля, поссорились из-за того, что изначально не хотели передавать Варшаве командование. Так объясняется развёртывание трех командных пунктов, уточняют журналисты польского радио RMF 24. Миссию профинансирует Европейский фонд мира. Бюджет на два года составляет 106 млн евро. В Евросоюзе планируют обучать пехоту, артиллерию, бронетанковые части, ПВО и медиков. К миссии могут привлечь другие государства-члены Евросоюза. Если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России в рамках СВО, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221014/1039732239.html

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новости, украина, солдаты, польша, германия, обучение