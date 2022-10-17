https://ukraina.ru/20221017/1039798696.html
По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс
По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс - 17.10.2022 Украина.ру
По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс
На Крымском мосту возобновили движение автобусов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале 17 октября
2022-10-17T12:08
2022-10-17T12:08
2022-10-17T12:10
новости
крымский мост
автобус
минтранс
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Ранее после теракта по мосту ездили только легковые автомобили, а автобусы переплавляли через Керченский пролив на паромной переправе.Кроме того, в понедельник стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
https://ukraina.ru/20221017/1039795949.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, крымский мост, автобус, минтранс
По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс
12:08 17.10.2022 (обновлено: 12:10 17.10.2022)
На Крымском мосту возобновили движение автобусов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале 17 октября
Запустили движение автобусов по Крымскому мосту! За ночь по мосту проехали уже более 10 автобусов.
Ранее после теракта по мосту ездили только легковые автомобили, а автобусы переплавляли через Керченский пролив на паромной переправе.
Кроме того, в понедельник стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.
В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.
По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.