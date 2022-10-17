По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс - 17.10.2022 Украина.ру
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По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс
По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс - 17.10.2022 Украина.ру
По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс
На Крымском мосту возобновили движение автобусов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале 17 октября
2022-10-17T12:08
2022-10-17T12:10
новости
крымский мост
автобус
минтранс
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Ранее после теракта по мосту ездили только легковые автомобили, а автобусы переплавляли через Керченский пролив на паромной переправе.Кроме того, в понедельник стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
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новости, крымский мост, автобус, минтранс
Новости, Крымский мост, автобус, Минтранс

По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс

12:08 17.10.2022 (обновлено: 12:10 17.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Крымском мосту возобновили движение автобусов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале 17 октября
Запустили движение автобусов по Крымскому мосту! За ночь по мосту проехали уже более 10 автобусов.
Ранее после теракта по мосту ездили только легковые автомобили, а автобусы переплавляли через Керченский пролив на паромной переправе.
Кроме того, в понедельник стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.
В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.
По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
Фотография Крымского моста с польского спутника Iceye
11:02
Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мостуУкраинские власти использовали фотографии с польского спутника Iceye перед терактом на Крымском мосту. Об этом сообщают журналисты польского издания Onet.pl
 
НовостиКрымский моставтобусМинтранс
 
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