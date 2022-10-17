https://ukraina.ru/20221017/1039798696.html

По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс

По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс - 17.10.2022 Украина.ру

По Крымскому мосту возобновлено автобусное движение – Минтранс

На Крымском мосту возобновили движение автобусов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале 17 октября

2022-10-17T12:08

2022-10-17T12:08

2022-10-17T12:10

новости

крымский мост

автобус

минтранс

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Ранее после теракта по мосту ездили только легковые автомобили, а автобусы переплавляли через Керченский пролив на паромной переправе.Кроме того, в понедельник стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.

https://ukraina.ru/20221017/1039795949.html

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новости, крымский мост, автобус, минтранс