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Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута

Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута - 17.10.2022 Украина.ру

Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута. Об этом 16 октября сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале

2022-10-17T08:34

2022-10-17T08:34

2022-10-17T08:34

новости

владимир зеленский

бои

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"Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои", — отметил он.Накануне президент Украины утверждал, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе солдаты ВСУ оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.На прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград. Они находятся примерно в шести километрах от Артемовска.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, бои