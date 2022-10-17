https://ukraina.ru/20221017/1039787213.html
Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута
Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута - 17.10.2022 Украина.ру
Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута. Об этом 16 октября сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
2022-10-17T08:34
2022-10-17T08:34
2022-10-17T08:34
новости
владимир зеленский
бои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_5c156e36aec30fe59f7d4afd465b63a6.jpg
"Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои", — отметил он.Накануне президент Украины утверждал, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе солдаты ВСУ оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.На прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград. Они находятся примерно в шести километрах от Артемовска.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_c954a00df9568930f3d63c5615ea6b4d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, бои
Новости, Владимир Зеленский, бои
Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута. Об этом 16 октября сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
"Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои", — отметил он.
Накануне президент Украины утверждал, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе солдаты ВСУ оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.
На прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.
Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград. Они находятся примерно в шести километрах от Артемовска.