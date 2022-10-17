Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута - 17.10.2022 Украина.ру
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Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута
Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута - 17.10.2022 Украина.ру
Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута. Об этом 16 октября сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
2022-10-17T08:34
2022-10-17T08:34
новости
владимир зеленский
бои
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"Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои", — отметил он.Накануне президент Украины утверждал, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе солдаты ВСУ оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.На прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград. Они находятся примерно в шести километрах от Артемовска.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, бои
Новости, Владимир Зеленский, бои

Зеленский рассказал о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута

08:34 17.10.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута. Об этом 16 октября сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
"Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои", — отметил он.
Накануне президент Украины утверждал, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе солдаты ВСУ оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.
На прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.
Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград. Они находятся примерно в шести километрах от Артемовска.
 
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