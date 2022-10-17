https://ukraina.ru/20221017/1039786689.html

Неделя настоящей войны. Причины, цели и последствия ударов по объектам электроэнергетики Украины

Неделя настоящей войны. Причины, цели и последствия ударов по объектам электроэнергетики Украины - 17.10.2022 Украина.ру

Неделя настоящей войны. Причины, цели и последствия ударов по объектам электроэнергетики Украины

10 октября Россия начала наносить ежедневные удары по объектам украинской тепло- и электроэнергетики в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Самое время... Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T07:54

2022-10-17T07:54

2022-10-17T10:47

эксклюзив

украина

вс рф

электроэнергия

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039792135_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b2b4a2d1aff6de32ee7bf6e2f8d36397.jpg.webp

10 октября Россия начала наносить ежедневные удары по объектам украинской тепло- и электроэнергетики в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Самое время разобраться с итогами 7-дневных обстрелов: понять критерии выбора целей и выяснить, какой ущерб был нанесен украинской электроэнергетике.Помимо публично оглашённой цели — ответа за теракт на Крымском мосту — в недельных обстрелах, несомненно, были экономическая и политическая составляющие.Любая энергосистема состоит из электростанций разных видов, работающих сообща и управляемых из центральной диспетчерской, в нашем случае из «Укрэнерго». Разные виды генерации — это не прихоть энергетиков, а необходимость, продиктованная:1. Экономикой — разные виды топлива обладают разной стоимостью и доступностью.2. Безопасностью — энергосистема должна работать стабильно и быть отказоустойчивой.3. Неравномерностью суточного потребления электроэнергии.Последний фактор — неравномерное потребление электроэнергии — имеет решающее значение. В сутках два пика потребления: утренний и вечерний. Для прохождения этих пиков необходимы гидро- и теплоэлектростанции: они способны как быстро наращивать объёмы производства энергии, так и быстро их снижать, в отличие от атомных электростанций, которые всегда работают на одной и той же мощности.Целями для ударов стали тепловые электростанции (ТЭС), теплоэлектростанции (ТЭЦ), а также трансформаторные подстанции (ТП) напряжением 330, 110 и 30 киловольт (кВ) на всей территории Украины. В то же время ни одной ракеты или дрона в районы объектов гидро- и атомной энергетики не прилетело, невредимыми остались и ТП напряжением 750 кВ.Удары по ТЭС и ТЭЦ (они также вырабатывают электроэнергию, хотя и предназначены скорее для нагрева воды) приводят к выбыванию из строя маневровых мощностей. Следовательно, в регионе, где повреждена ТЭС, приходится либо снижать потребление электроэнергии, либо получать её извне путём перетока во время прохождения утреннего и вечернего пиков потребления энергии.Повреждение ТП привело к ограничению перетоков электроэнергии из других регионов. Если бы такие удары были нанесены по Украине образца 2013 года, то их эффект оказался бы крайне ограниченным. Но Украина образца 2022 года потеряла часть своей энергосистемы.Если посмотреть на карту украинских электростанций, то очевидной станет потеря Украиной всех электростанций в восточных и южных регионах. ТЭС либо не работают вовсе, либо стали частью российской энергосистемы, а все энергоблоки Запорожской АЭС остановлены с утра 11 октября. После ударов 11 октября «Укрэнерго» организовала переток энергии с западных в восточные регионы страны, что позволило даже не ограничивать экспорт электроэнергии в ЕС.Тогда почему целями стали ТП напряжением менее 750 кВ? Такие подстанции, как правило, выдают электроэнергию с АЭС, которые для России, в отличие от Украины, являются неприкосновенным объектами чрезвычайной опасности, равно как и плотины гидроэлектростанций. Кроме того, удар по 5–6 ТП напряжением 750 кВ гарантированно привёл бы к блэкауту на всей территории Украины. Страна погрузилась бы на неопределённое время во тьму и выйти из этого состояния смогла бы только при помощи России или Белоруссии. Обеспечить необходимые перетоки из европейской энергосистемы невозможно — не позволит пропускная способность линий электропередач. Блэкаут для страны с населением в несколько десятков миллионов накануне отопительного сезона стал бы подлинной катастрофой с соответствующими демографическими, экономическими, медийными и политическими последствиями.Таким образом, перед российскими военными стояла задача «ранить», а не «убить» украинскую электроэнергетику. Удары по ТЭС и ТЭЦ выводили из строя электрогенерирующие мощности, а удары по трансформаторным подстанциям делали невозможными перетоки электроэнергии между разными регионами Украины. С учётом потери украинской энергосистемой мощностей на юге и востоке страны, становым хребтом украинской электроэнергетики стала Западная Украина. Поэтому туда и прилетало чаще всего.Итак, с поводом, причинами и целями ударов по украинской энергоинфраструктуре всё понятно. Теперь нужно понять, какой её нанесен материальный ущерб и сколько в денежном эквиваленте потеряла Украина.Оценить материальный ущерб в виде сгоревших трансформаторов, перебитых линий электропередач и сгоревших генераторов сложно из-за минимального количества фото и видеоматериалов с Украины. А вот финансовый аспект подсчитать можно.За первый день ударов было нанесено ущерба на 2,5 млрд рублей. Для сравнения: стоимость изготовления и замены двух рухнувших пролётов Крымского моста ориентировочно составит 0,5 млрд рублей. В последующие дни «добивали» то, что не удалось добить сразу. Ежесуточная недополученная прибыль Украины от экспорта электроэнергии в ЕС составляет порядка 600 млн рублей. Экспорт энергии остановлен уже на протяжении недели, поэтому недополученная прибыль возрастает до 4,2 млрд рублей. Плюс 470 млн рублей выделили на оперативный ремонт инфраструктуры. Таким образом, Киев уже потерял в виде прямых убытков и недополученной прибыли за неделю свыше 7,1 млрд рублей.Но если в первые несколько дней на Украине проводили веерные отключения электроэнергии, однако затем они практически полностью прекратились. Сказались два фактора: оперативный ремонт повреждённых объектов и сокращение потребления электроэнергии. Украинская электроэнергетика проектировалась под страну с 51-миллионным населением и развитой промышленностью. Населения на Украине теперь, похоже, наполовину меньше, а промышленности почти не осталось. Как итог — огромные избыточные мощности. К тому же население сократило потребление электроэнергии в первые дни обстрелов на 10%. Однако по мере похолодания потребление энергии будет возрастать, поэтому веерные отключения могут вернуться и без продолжающихся ударов.А вот восстановление экспорта электроэнергии под вопросом. Без него Украина будет может ежемесячно терять до 18 млрд рублей. Под вопросом экспорт энергии в Польшу с 1 декабря по восстанавливаемой ЛЭП Хмельницкая АЭС — Жешув. Варшава могла рассчитывать на перетоки до 1000 МВт, чем планировала компенсировать дефицит угля, а Киев за счёт экспорта мог заработать за год порядка 1 млрд евро. Теперь эти планы под угрозой срыва.Впрочем, всегда сохраняется вероятность того, что Киев принудит жителей Украины к жизни по принципу «недопотребим, но экспортируем». Тогда граждане Украины будут сидеть во тьме, спасая Польшу в обмен на деньги для продолжения войны.Итак, какие выводы можно сделать их недельных ударов по украинской электроэнергетике?Во-первых, несмотря на то что удары носят системный характер, они смогли лишь создать ряд проблем для украинской энергосистемы, но не настолько серьёзных, чтобы страна ежедневно жила в условиях веерных отключений электроэнергии. Последствия веерных отключений вполне предсказуемы:• остановка экспорта электроэнергии в Евросоюз;• проблемы для промышленности, АПК, которые критически зависят от энергии — Ferrexpo уже приостановил работу, ферросплавные заводы ФПГ «Приват» остановятся 1 ноября.• дискомфорт для жителей, отвыкших от веерных отключений, бывших нормой в 90-х — начале 2000-х гг.;• падение доходов бюджетов разных уровней, что оборачивается ещё большей зависимости Украины от внешнего финансирования, обременяющего ЕС и США.• перебои в работе электротранспорта — украинские железные дороги электрифицированы, количество тепловозов недостаточно для компенсации выбывших электровозов.• перебои в связи — заряда аккумуляторов на базовых станциях мобильной связи хватит не больше, чем на 4 часа.Во-вторых, с позиции экономики ответный удар России оказался куда чувствительнее убытков, причинённых терактом на Крымском мосту. По итогам недели Киев в денежном измерении потерял как минимум в 13 раз больше, чем Россия. В среднесрочной перспективе убытки от теракта на Крымском мосту станут ещё больше за счёт ежедневно растущего негативного воздействия на экономику. Однако деньги для Киева не имеют особой ценности: он их получает от Запада и печатает, когда ему не хватает помощи, а дискомфорт граждан в расчёт не берётся.Следовательно, для достижения военных, политических и экономических целей, и это в-третьих, удары должны продолжаться и далее, чтобы в определённый момент количественный урон, причинённый энергосистеме, перешёл в качественный.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

эксклюзив, украина, вс рф, электроэнергия, обстрелы