https://ukraina.ru/20221016/1039777316.html

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска - 16.10.2022 Украина.ру

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска

В своем традиционном Телеграм-обращении Владимир Зеленский заявил, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе украинские военные оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней

2022-10-16T10:22

2022-10-16T10:22

2022-10-16T10:22

новости

владимир зеленский

артемовск

всу

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_0:86:1566:967_1920x0_80_0_0_b060f461dc1cec9c23124c2fd7b211fa.png.webp

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города.В четверг штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении. Указанные населенные пункты находятся примерно в 6 километрах от Артемовска.Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ukraina.ru/20221010/1039538430.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, артемовск, всу, спецоперация