Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска - 16.10.2022 Украина.ру
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Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска
Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска - 16.10.2022 Украина.ру
Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска
В своем традиционном Телеграм-обращении Владимир Зеленский заявил, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе украинские военные оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней
2022-10-16T10:22
2022-10-16T10:22
новости
владимир зеленский
артемовск
всу
спецоперация
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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города.В четверг штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении. Указанные населенные пункты находятся примерно в 6 километрах от Артемовска.Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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452
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новости, владимир зеленский, артемовск, всу, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, Артемовск, ВСУ, Спецоперация

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска

10:22 16.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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В своем традиционном Телеграм-обращении Владимир Зеленский заявил, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе украинские военные оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней
Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое – Бахмутское направление, как и в предыдущие дни, держим позиции.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Президент Украины
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города.
В четверг штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении. Указанные населенные пункты находятся примерно в 6 километрах от Артемовска.
Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 07:00
Военный эксперт объяснил тактику ВС РФ по АртёмовскуПосле освобождения Мариуполя ВС РФ избегают прямого штурма и окружают города, в том числе и Артёмовск (Бахмут), рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин
 
НовостиВладимир ЗеленскийАртемовскВСУСпецоперация
 
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