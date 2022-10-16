https://ukraina.ru/20221016/1039776582.html
"Правда выходит наружу": итальянский политик обвинил Запад в атаках Северных потоков
"Правда выходит наружу": итальянский политик обвинил Запад в атаках Северных потоков - 16.10.2022 Украина.ру
"Правда выходит наружу": итальянский политик обвинил Запад в атаках Северных потоков
Глава антисистемного политического объединения "Суверенная и народная Италия" (СНИ) Марко Риццо 15 октября поделился мнением, что атаку на "Северные потоки" совершил Запад, причем против интересов Европы
2022-10-16T10:00
2022-10-16T10:00
2022-10-16T10:10
новости
италия
атаки
северный поток
теракт
запад
ес
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По его словам, если бы суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на "Северный поток" были вынесены на всеобщее обозрение, стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы. Он также уверен, что это было сделано не со стороны России. Об этом он заявил, выступая на манифестации СНИ в центре Рима.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
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Новости, Италия, атаки, Северный поток, теракт, Запад, ЕС
"Правда выходит наружу": итальянский политик обвинил Запад в атаках Северных потоков
10:00 16.10.2022 (обновлено: 10:10 16.10.2022)
Глава антисистемного политического объединения "Суверенная и народная Италия" (СНИ) Марко Риццо 15 октября поделился мнением, что атаку на "Северные потоки" совершил Запад, причем против интересов Европы
Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу "Северного потока". (Правда - ред.) начинает выходить на поверхность, и об этом уже пишут журналисты, становится ясным, кто это делает
Марко Риццо
Глава антисистемного политического объединения "Суверенная и народная Италия"
По его словам, если бы суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на "Северный поток" были вынесены на всеобщее обозрение, стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы.
Он также уверен, что это было сделано не со стороны России. Об этом он заявил, выступая на манифестации СНИ в центре Рима.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.