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Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара

Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара - 16.10.2022 Украина.ру

Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара

Русские войска сейчас находятся близко к Угледару, его рассматривают в бинокль. Город серьезно разрушен, потому что противник обороняется там так же, как в Мариуполе. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-16T09:00

2022-10-16T09:00

2022-10-16T09:00

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Там есть небольшой массив многоэтажек, где расположены вражеские снайперы и ПТРК. Часть из этих позиций разрушена. Но пока прямого штурма Угледара нет. Пока идет борьба за позиции. И противник там также ходит в неудачные контратаки, пояснил эксперт.Артиллерийская группировка наша там усилена. День или два равняем позицию противника с землей и пробуем продвигаться. Да, это медленно. Марьинку штурмуют где-то с апреля. Ее пытаются прогрызть так же, как Пески. А Авдеевку штурмовать пока вообще никто не собирается, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, марьинка, всу, россия, мариуполь, артиллерия, снайперы