Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара - 16.10.2022 Украина.ру
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Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара
Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара - 16.10.2022 Украина.ру
Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара
Русские войска сейчас находятся близко к Угледару, его рассматривают в бинокль. Город серьезно разрушен, потому что противник обороняется там так же, как в Мариуполе. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-16T09:00
2022-10-16T09:00
новости
марьинка
всу
россия
мариуполь
артиллерия
снайперы
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Там есть небольшой массив многоэтажек, где расположены вражеские снайперы и ПТРК. Часть из этих позиций разрушена. Но пока прямого штурма Угледара нет. Пока идет борьба за позиции. И противник там также ходит в неудачные контратаки, пояснил эксперт.Артиллерийская группировка наша там усилена. День или два равняем позицию противника с землей и пробуем продвигаться. Да, это медленно. Марьинку штурмуют где-то с апреля. Ее пытаются прогрызть так же, как Пески. А Авдеевку штурмовать пока вообще никто не собирается, заключил собеседник издания.
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новости, марьинка, всу, россия, мариуполь, артиллерия, снайперы
Новости, Марьинка, ВСУ, Россия, Мариуполь, артиллерия, снайперы

Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара

09:00 16.10.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских саперов в Херсонской области
Работа российских саперов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости
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Русские войска сейчас находятся близко к Угледару, его рассматривают в бинокль. Город серьезно разрушен, потому что противник обороняется там так же, как в Мариуполе. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Там есть небольшой массив многоэтажек, где расположены вражеские снайперы и ПТРК. Часть из этих позиций разрушена. Но пока прямого штурма Угледара нет. Пока идет борьба за позиции. И противник там также ходит в неудачные контратаки, пояснил эксперт.
"Что касается Марьинки, то были сообщения Минобороны, что она занята на 75%. Вроде как прошли за террикон и стало чуть полегче, но говорить о том, что ее уже на днях освободят, не приходится. Там один сплошной укрепрайон. Мы вытесняем противника, но он отходит на следующие позиции и продолжает обороняться", - указал Рожин.
Артиллерийская группировка наша там усилена. День или два равняем позицию противника с землей и пробуем продвигаться. Да, это медленно. Марьинку штурмуют где-то с апреля. Ее пытаются прогрызть так же, как Пески. А Авдеевку штурмовать пока вообще никто не собирается, заключил собеседник издания.
 
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