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Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО

Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО

ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T12:44

2022-10-15T12:44

2022-10-15T12:44

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Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал Киеву поставки современных систем ПВО. Решение было принято в связи с тем, что российские войска стали наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи.Украине уже отправляют американо-норвежский NASAMS и немецкий IRIS-T. Все они основаны на американских ракетах "воздух-воздух", которые фактически переделаны для ЗРК, отметил эксперт.Наша авиация почти не входит в зону действия противника. Мы наносим удары с помощью высокоточных ракет большой дальности, что позволяет самолету не входить в зону поражения, поэтому после поставок Украине новых комплексов ПВО больших изменений не будет, уточнил специалист.Но они смогут эффективнее работать по крылатым ракетам и по беспилотникам. Это создаст нам определенные проблемы, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, пво, украина, россия, инфраструктура