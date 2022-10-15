https://ukraina.ru/20221015/1039770102.html
Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО
Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО
ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T12:44
2022-10-15T12:44
2022-10-15T12:44
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Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал Киеву поставки современных систем ПВО. Решение было принято в связи с тем, что российские войска стали наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи.Украине уже отправляют американо-норвежский NASAMS и немецкий IRIS-T. Все они основаны на американских ракетах "воздух-воздух", которые фактически переделаны для ЗРК, отметил эксперт.Наша авиация почти не входит в зону действия противника. Мы наносим удары с помощью высокоточных ракет большой дальности, что позволяет самолету не входить в зону поражения, поэтому после поставок Украине новых комплексов ПВО больших изменений не будет, уточнил специалист.Но они смогут эффективнее работать по крылатым ракетам и по беспилотникам. Это создаст нам определенные проблемы, заключил собеседник издания.
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, пво, украина, россия, инфраструктура
Новости, США, ПВО, Украина, Россия, инфраструктура
Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО
ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал Киеву поставки современных систем ПВО. Решение было принято в связи с тем, что российские войска стали наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи.
Украине уже отправляют американо-норвежский NASAMS и немецкий IRIS-T. Все они основаны на американских ракетах "воздух-воздух", которые фактически переделаны для ЗРК, отметил эксперт.
"Возможно, пойдет речь о комплексе PATRIOT, который решает задачи ПВО-ПРО. Другое дело, что в случае с PATRIOT для обучения персонала требуется минимум полгода. То есть либо его отправят через полгода, либо там будут американцы сидеть", - указал Кнутов.
Наша авиация почти не входит в зону действия противника. Мы наносим удары с помощью высокоточных ракет большой дальности, что позволяет самолету не входить в зону поражения, поэтому после поставок Украине новых комплексов ПВО больших изменений не будет, уточнил специалист.
Но они смогут эффективнее работать по крылатым ракетам и по беспилотникам. Это создаст нам определенные проблемы, заключил собеседник издания.