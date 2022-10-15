https://ukraina.ru/20221015/1039769002.html

Военный эксперт рассказал, как засланные казачки от ВСУ нанесли серьезный удар по Белгороду

Военный эксперт рассказал, как засланные казачки от ВСУ нанесли серьезный удар по Белгороду - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как засланные казачки от ВСУ нанесли серьезный удар по Белгороду

Столь мощные удары по Белгороду были нанесены впервые за полгода. При обстрелах населенных пунктов ВСУ использовали ствольную артиллерию и минометы с дальностью стрельбы до 10 километров. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T12:01

2022-10-15T12:01

2022-10-15T12:01

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На протяжении нескольких дней ВСУ наносили ракетные удары по территории Белгородской области. В поселке Октябрьский загорелись склад боеприпасов и сахарный завод, в очередной раз обстрелян таможенный пункт в городе Щебекина, в самом Белгороде ракетой поврежден многоэтажный дом.Наши войска отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе, пояснил эксперт.Дело в том, что некоторые участки границы в этом районе напоминают курский выступ. Слева и справа - территория Украины, наша территория чуть углубляется, и получается, что они обстреливают нас с двух сторон, уточнил специалист.ПВО работает четко. Но угроза дальнейших обстрелов приграничных территорий сохраняется, пока мы не отгоним украинские войска и не установим зону безопасности, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, белгород, всу, пво, артиллерия