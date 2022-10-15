"Интересный вопрос". Военный эксперт о том, каковы будут бои России с ВСУ в ближайшее время - 15.10.2022 Украина.ру
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"Интересный вопрос". Военный эксперт о том, каковы будут бои России с ВСУ в ближайшее время
"Интересный вопрос". Военный эксперт о том, каковы будут бои России с ВСУ в ближайшее время - 15.10.2022 Украина.ру
"Интересный вопрос". Военный эксперт о том, каковы будут бои России с ВСУ в ближайшее время
Сейчас у русских войск будет постепенно сокращаться разрыв с противником в количестве и качестве техники. Где-то Украина нас уже превосходит. Придется менять всю философию войны и обновлять кадровый состав. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T10:16
2022-10-15T10:16
новости
россия
всу
балаклея
красный лиман
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Ранее Командующим российской группировкой войск в зоне проведения спецоперации назначен генерал армии Сергей Суровикин. С ноября 2017 года он возглавляет Воздушно-космические силы (ВКС) России, в 2019-м командовал российскими войсками в Сирии, а до недавнего времени в зоне СВО отвечал за Южную группировку российских войск.Не надо бояться выдвигать опытных командиров, у которых есть внятные результаты. Их надо ставить на ответственные посты. А тех, чьи нервы не выдерживают проверки, надо выгонять, считает эксперт.Бесконечная практика замалчивания и покрывания неудач приведет лишь к тому, что неудачи будут множиться. Если человек проиграл что-то одно, он проиграет что-то еще, добавил журналист.Ни одна война не выигрывается пассивной обороной. Нам в любом случае надо действовать самим. Очень многое зависит от того, у кого в руках находится стратегическая инициатива, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, всу, балаклея, красный лиман
Новости, Россия, ВСУ, Балаклея, Красный Лиман

"Интересный вопрос". Военный эксперт о том, каковы будут бои России с ВСУ в ближайшее время

10:16 15.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сейчас у русских войск будет постепенно сокращаться разрыв с противником в количестве и качестве техники. Где-то Украина нас уже превосходит. Придется менять всю философию войны и обновлять кадровый состав. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Командующим российской группировкой войск в зоне проведения спецоперации назначен генерал армии Сергей Суровикин. С ноября 2017 года он возглавляет Воздушно-космические силы (ВКС) России, в 2019-м командовал российскими войсками в Сирии, а до недавнего времени в зоне СВО отвечал за Южную группировку российских войск.
Не надо бояться выдвигать опытных командиров, у которых есть внятные результаты. Их надо ставить на ответственные посты. А тех, чьи нервы не выдерживают проверки, надо выгонять, считает эксперт.
Бесконечная практика замалчивания и покрывания неудач приведет лишь к тому, что неудачи будут множиться. Если человек проиграл что-то одно, он проиграет что-то еще, добавил журналист.
"Я не знаю, что произошло в Балаклее и в Лимане. Это надо разбирать в деталях, а детали на публику не сообщают. Мы знали, что противник начнет наступать под Харьковом. Почему это застало нас в врасплох? Кто в этом виноват? Почему в момент решающего сражения огромная часть наших войск проводит учения на Дальнем Востоке? Интересный вопрос, хороший вопрос", -подчеркнул Норин.
Ни одна война не выигрывается пассивной обороной. Нам в любом случае надо действовать самим. Очень многое зависит от того, у кого в руках находится стратегическая инициатива, заключил собеседник издания.
 
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