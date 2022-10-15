https://ukraina.ru/20221015/1039765393.html

Демарш хмельницких театров и остальное вопреки. Культура Украины на минувшей неделе

Демарш хмельницких театров и остальное вопреки. Культура Украины на минувшей неделе - 15.10.2022 Украина.ру

Демарш хмельницких театров и остальное вопреки. Культура Украины на минувшей неделе

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T06:49

2022-10-15T06:49

2022-10-15T06:49

эксклюзив

культура

театр

опера

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Столичные театры играют Франко и Макдонаха, в Каменце-Подольском обращаются к русской драматургии, украинские композиторы переосмысливают Книгу Бытия.С начала театрального сезона страсти в театрах Украины стали немного утихать, судя по репертуару и рассказам зрителей. На афиши театров Киева, Винницы, Одессы, Ивано-Франковска, Львова, Днепропетровска вернулся "золотой стандарт" классической и современной драматургии.Так, самый кассовый спектакль начала октября в Киеве – "Сойкино крыло" по произведению Ивана Франко в Театре на Подоле, Русский драматический театр им. Леси Украинки показывает интерпретацию пьесы Мартина Макдонаха "Калека с острова Инишмаан", идет множество постановок Николая Гоголя, Николая Старицкого, Павла Арье, Михаила Хейфеца.Театральный фестиваль в Хмельницкой области, способный удивитьОднако, иногда репертуар способен по-настоящему удивить. В Каменце-Подольском Хмельницкой области прошел театральный фестиваль "Комора", программа которого нарушает все каноны новой "логики" и новой "этики" провластного Минкульта. Спектакли, представленные на фестивале, продолжают идти в театрах Черновцов, Каменца-Подольского, Харькова, Луцка, маленьких городков и поселков внезапно творчески взбунтовавшейся Хмельницкой области.В первый же день, в день открытия, театральная студия "Тандем" из Каменца-Подольского представила спектакль "Убежище" по пьесе российского драматурга Аси Волошиной "Дневник Анны Франк".История еврейской девочки, со своей семьей, скрывавшейся в Амстердаме от ужасов Второй мировой войны, во всем мире является набатом и предостережением от попустительства бесчеловечных идей нацизма и кровавой диктатуры.Мозаичная композиция пьесы довольно привычна для современного украинского театра: это сцены-наброски из жизни обычной девочки, по трагичной случайности, прославившейся на весь мир. Постановка удивительно академична для современной пьесы, тем более на тему Второй мировой войны – костюмы и реквизит приближены к эпохе, соблюдены многие важные детали, и совершенно очевидно, что действие происходит именно там и тогда – в мрачном Амстердаме сороковых.В России Волошину, ученицу режиссера Юрия Бутусова, называют одним из самых плодотворных и востребованных молодых драматургов. Интерпретации "Дневника Анны Франк" идут в театрах Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска, Владивостока…И все же, для Украины сейчас выбор пьесы о Холокосте и Второй мировой – очевидная смелость. Тематические постановки к Дню Победы постепенно, но верно убирали все эти годы со сцен профессиональных театров. Впрочем, определенная логика в этом есть – играть о войне и Победе в "день примирения" довольно нелепо и даже иронично.Совершенным феноменом в этом плане вплоть до этого лета оставался балет "Это танго в июне" в Днепропетровском театре оперы и балета. Каждый июнь, к дате начала Великой Отечественной войны в театре шел авторский балет режиссера-постановщика Олега Николаева. Под песни и композиции 30-40-х годов перед зрителем возникали сцены жизни простого днепропетровского двора до, во время, и после войны – как жили, любили, воевали и горевали жители города…В тот же первый день "Коморы" Независимый музыкальный театр "Art. Razom" из Киева представил камерную лирическую оперу "Медведи" украинского композитора Ирины Губаренко по пьесе Антона Павловича Чехова "Медведь". Того самого Чехова, которого изо дня в день вычеркивают из школьной программы и выкидывают с полок книжных магазинов. Оголтелые идеологи режима, вроде печально известной Ирины Фарион , изо дня в день твердят, что Чехова нельзя ни ставить, ни читать, ни тем более показывать детям. Но в Киеве решили, все же показать .Среди других постановок фестиваля также была "Плаха" по роману советского писателя Чингиза Айматова, сюжет которого тоже, мягко говоря, нестандартный в сегодняшней Украине, спектакли по произведениям Оскара Уальда, Пауля Целана, Славомира Мрожека, Виктора Гюго, Франца Кафки.В фестивале приняли участие коллективы из Каменца-Подольского, Калиновки (Винницкая область), Киева, Черновцов, Луцка и Одессы.Библейские зарисовки киевских творцовМузей Ханенко в Киеве представил пятичасовое оперное действо Genesis. В последние годы музей выполняет функцию не только картинной галереи, но и площадки для творческих экспериментов, драматических, иммерсивных и музыкальных постановок столичных творцов.Авторы Genesis (или "Бытия") – современные композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко, известные на Украине по опере "Иов". Основа их замысла, по признанию Разумейко – погружение зрителя в реальность музыки, визуализация звука и сюжета, отказ от так называемой "четвертой стены". Авторы предлагают зрителям свободно ходить по залам музея, выходить на "перекуры", и просто отвлекаться на картины и скульптуры во время действа – его магический эффект не должен от этого пострадать.Условное либретто оперы представляет собой вольный пересказ истории сотворения мира из Книги Бытия – первой книги Ветхого Завета и всей Библии, в которую вплетены герои греческих и римских мифов – Орфей (он же Адам), Эвридика, Ева, Офелия, Мельпомена.Музыканты не менее условного (смешанного) оркестра и актеры находятся прямо среди зрителей, картин и архитектурного пространства музея. Переходя из зала в зал, зритель, словно переворачивает в произвольном порядке библейские страницы, а кто-то невидимый и всемогущий, управляет его ощущениями и впечатлениями, чередуя игру света, тени, звука и пластики.Отдаленно концепция Григорьева и Разумейко напоминает идею цикла из семи опер Licht (свет – ред.) немецкого композитора-авангардиста Карлхайнца Штокхаузена. Масштабное произведение вольно трактует семь дней сотворения света, используя экспериментальную "спиралевидную" композицию (любимую Штокхаузена), все виртуозные возможности инструментов симфонического оркестра, пластику модернового театра, элементы мистерии – полного погружения зрителя в миф и волшебство.

https://ukraina.ru/20220921/1038917102.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, культура, театр, опера