https://ukraina.ru/20221014/1039744865.html

60 лет Карибскому кризису. Теперь ситуация повторяется на Украине

60 лет Карибскому кризису. Теперь ситуация повторяется на Украине - 14.10.2022 Украина.ру

60 лет Карибскому кризису. Теперь ситуация повторяется на Украине

60 лет назад, в октябре 1962 года, мир оказался на грани ядерной войны. Сегодняшнюю ситуацию на Украине, где происходит противостояние РФ и США, эксперты ставят Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T15:34

2022-10-14T15:34

2022-10-14T16:27

эксклюзив

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ядерная война

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60 лет назад, в октябре 1962 года, мир оказался на грани ядерной войны. Сегодняшнюю ситуацию на Украине, где происходит противостояние РФ и США, эксперты ставят в один ряд с теми событиями XX века.Карибский кризисАмериканские власти достаточно спокойно восприняли приход к власти на Кубе Фиделя Кастро, но к концу 1959 года в отношениях между странами возникло напряжение из-за репрессий сторонников свергнутого диктатора Фульхенсио Батисты, а впоследствии и всей оппозиции новым правительством острова. Чтобы повлиять на позицию Гаваны, Вашингтон вдобавок к действовавшему оружейному эмбарго ввёл запрет на закупку кубинского сахара — ключевой статьи экспорта островного государства, что серьёзно ударило по национальной экономике. К тому же сократились поставки американской нефти.В такой непростой экономической ситуации Куба в 1960 году национализировала нефтеперерабатывающие предприятия, принадлежащие американским фирмам, и обратилась к СССР за помощью. Советское руководство согласилось поставить оружие и энергоресурсы.Тем временем в Штатах в полном разгаре шла избирательная кампания, и кубинские эмигранты, перебравшиеся в Америку, пытались повлиять на кандидата от Демократической партии Джона Кеннеди, критиковавшего находящихся у власти республиканцев за излишнюю мягкость к Гаване, чтобы он принял более жёсткие меры. Отношения Кубы и США становились всё напряжённее: правительство острова критиковало политику Вашингтона, а он обвинял Гавану в антигуманной политике и в январе 1961 года выслал американских дипломатов. США пошли дальше — разорвали дипломатические отношения. В апреле вооружённые отряды кубинских эмигрантов из Флориды численностью около 1500 человек высадились на побережье залива Свиней с целью свергнуть Кастро, но переворот, подготовленный ЦРУ, не удался.На фоне этих событий команданте обратился к СССР за военной помощью, и Москва увеличила её объём с января 1962 года, аргументируя угрозой для Кубы со стороны США, однако при этом руководствовалась и выгодными для себя мотивами. В 1961 году американцы разместили в Турции 15 ракет средней дальности PGM-19 Jupiter радиусом действия 2400 км, которые могли за 10 минут долететь до Москвы, вдобавок к уже развёрнутым в Италии 30 такими же ракетам и 60 ракетам «Тор» в Великобритании. У СССР на тот момент таких возможностей держать под прицелом Штаты не было. Тогда советский Генеральный штаб разработал план операции под кодовым названием «Анадырь» по переброске на Кубу ракет Р-12 и Р-14 дальностью полёта до 2080 и 4500 км, благодаря чему могли достигнуть территории США и Канады. Проводилась операция в условиях полнейшей секретности: конечный пункт назначения офицеры узнавали уже по пути следования, а, чтобы ввести противника в заблуждение, личному составу выдали лыжи, валенки, овчинные тулупы, о чём говорилось в соответствующих приказах.К концу июня 1962 года на Кубе сформировалась группа советских войск из сводной дивизии ракетных войск стратегического назначения, двух танковых батальонов, зенитно-ракетной и артиллерийско-зенитной дивизий, истребительного авиационного полка ПВО, авиационной эскадрильи ВВС, вертолётного полка, двух полков крылатых тактических ракет, четырёх мотострелковых полков прикрытия. Военно-морское прикрытие обеспечивали надводные боевые корабли и подводные лодки, отдельный береговой ракетный полк, на вооружении которого стояли противокорабельные крылатые ракеты «Комета», минно-торпедный авиационный полк, суда обеспечения. Действиями группировки на Кубе, численность которой составляла свыше 50 тысяч солдат и офицеров (и 3 000 лиц гражданского персонала), руководил командующий войсками Северо-Кавказского военного округа дважды Герой СССР генерал Исса Плиев.К октябрю на Кубу гражданские суда доставили под видом машин и оборудования промышленного и сельскохозяйственного назначения части советских 42 ракет с ядерными боеголовками и пусковых установок, которые были смонтированы и приведены в боеспособное состояние. Американцы заметили развёртывание у себя под боком советского арсенала, продолжавшегося несколько месяцев, только 14 октября. Майор ВВС США Ричард Хейзер передал сделанные снимки агентам ЦРУ, а те, сверив их с секретным справочником основных советских ракет, полученным от полковника ГРУ Олега Пеньковского, шпионившего в пользу Запада, установили, что на Кубе установлены ракеты Р-12, способные долететь до Вашингтона. Узнав об этом, президент Кеннеди распорядился резко увеличить частоту разведывательных полётов над островом: шесть раз в день вместо двух в месяц.Белый дом потребовал от Москвы объяснений. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, прибывший в Вашингтон, 18 октября в беседе с Кеннеди подтвердил предоставление Гаване вооружений оборонительного характера, но наличие советских ракет на Кубе отрицал. Однако, когда американцы предъявили материалы аэрофотосъёмок, Советская сторона была вынуждена признать факт размещения ракет, но демонтировать их отказалась. В телеобращении к нации 22 октября Кеннеди объявил о возможности начала войны с СССР. Любая ракета, запущенная с территории Кубы, расценивалась бы Штатами как повод к войне, американские вооружённые силы привели в боевую готовность, советские — тоже.Пентагон настаивал на вторжении на Кубу, Конгресс наделил президента таким правом.Но Кеннеди, во-первых, помнил события 1961 года: апрельский провал попытки интервенции кубинских мигрантов в заливе Свиней и октябрьские испытания на Новой Земле советской водородной «Царь-бомбы» мощностью 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте, что продемонстрировало владение Советским Союзом неограниченным по мощности оружием массового поражения. Во-вторых, американский лидер осознавал риск начала войны с СССР, которая могла перерасти в ядерную, в случае нападения на Кубу (хотя атомный потенциал США тогда существенно превосходил советский, однако не факт, что американская система ПРО смогла бы отразить удары противника). Он предпочёл более мягкий вариант — карантин кубинских портов (по сути это была блокада острова, но этот термин не употребляли, поскольку он означает акт агрессии), то есть все грузы, прибывающие на Кубу на судах под любыми флагами, подлежали досмотру.Вечером 23 октября министр юстиции США Роберт Кеннеди, брат президента, совершил тайный визит в посольство СССР в США и донёс советскому послу Анатолию Добрынину сигнал, что американская сторона не хотела войны, дипломат заверил, что Москва также не заинтересовала в войне. При этом напомнив, что ракеты на Кубе стали ответом на американские ракеты в Турции и угрозы правительству Кастро.27 октября наступила «чёрная суббота». В этот день советский ракетно-зенитный дивизион С-75 сбил американский самолёт U-2 майора Рудольфа Андерсона в районе Кубы, а советскую подводную лодку «Б-59» с ядерным оружием у побережья острова окружили 11 эсминцев США и попытались уничтожить её глубинными бомбами. Тогда командир подлодки Валентин Савицкий приказал атаковать вражеские корабли ядерными торпедами, но в отличие от него, старший по должности на борту, начальник штаба 69-й бригады подводных лодок Северного флота Василий Архипов сохранил хладнокровие и убедил дать сигнал: «Прекратите провокацию!» Позднее Архипова назвали человеком, спасшим мир.Кроме того, только в начале 2000-х стало известно о случае, когда США едва не нанесли ядерный удар по СССР. 28 октября 1962 года на секретной американской ракетной базе на японском острове Окинава управляющий пуском Уильям Бассет получил приказ о запуске ракет, оснащённых термоядерными бомбами, по Владивостоку, Пекину, Пхеньяну и Ханою, однако офицер приказ не выполнил и потребовал от подчинённых никому не сообщать о случившемся.В результате переговоров Добрынина с Робертом Кеннеди и обмена посланиями между Джоном Кеннеди и первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым стороны достигли компромисса — США выступили с заявлением об отказе от попыток свержения Кастро силовым методом, а СССР согласился вывезти ракеты с Кубы и впредь не размещать их там. Была и секретная часть этой сделки: американцы обязались в течение 4−5 месяцев демонтировать ракеты, размещённые в Турции, и выполнили эту часть уговора, впрочем, к тому моменту они и так пришли к мнению о необходимости заменить устаревшие ракеты типа «Тор» и «Юпитер» на новые модификации морского базирования «Поларис», а соглашение с Москвой просто ускорило этот процесс. Потому Вашингтон так легко согласился на такой шаг.Так СССР и США урегулировали Карибский кризис, ставший высшей точкой холодной войны, и спасли мир от Третьей мировой войны.Украина — это Карибский кризис 2.0?Сегодня ситуация 60-летней давности повторяется: противостояние Москвы (теперь правопреемницы СССР — РФ) и Вашингтона достигло пика не только на дипломатическом поприще. Но и в военный сфере, правда, США борются с Россией не сами, а руками украинцев, которым предоставляют неведомые объёмы финансовой помощи и оружия даже в ущерб собственному экономическому благополучию и национальной обороноспособности (американский ВПК не справляется с производством запрашиваемых Киевом объёмов вооружения). Лишь бы ослабить, а в идеале разгромить Россию. Кроме того, на Западе активно спекулируют темой возможного применения ядерного оружия для сдерживания Москвы.Впрочем, однозначного мнения насчёт того, можно ли сравнивать нынешние события на Украине и противостояние в XX веке, среди дипломатов и политиков нет.«Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Он также отметил, что в обоих случаях — в Карибском кризисе и конфликте на Украине — приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Цель, по словам дипломата, та же — любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование, а из подобного поведения вытекает проблема патологического нежелания США признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов.«Именно в этом первопричина нынешнего кризиса вокруг Украины. Соответственно, аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для ее безопасности», — подчеркнул Рябков.«Карибский кризис как архетип глобального кризиса состоит как раз в том, что две ядерные сверхдержавы вступают в ядерную конфронтацию из-за третьй страны. В 1962 году это была Куба, сейчас это может стать Украина. Точных копий ситуаций в международных противостояниях не бывает. При самом деструктивном развитии украинского кризиса он будет всё больше приближаться к Карибскому. Так что сравнение вполне оправдано, если не вполне по форме, то по сути. И готовиться к такому сценарию надо уже сейчас — с тем, чтобы он не стал реальностью», — написал в Telegram-канале член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.Между конфликтом на Украине и Карибским кризисом есть сходство, согласен парагвайский сенатор Уго Ричер. Однако есть очень важное отличие, подчёркивает политик: во время Карибского кризиса правила игры между США и Советским Союзом были более ясными, чего нет в настоящее время, поскольку международное право, возникшее после Второй мировой войны, дало трещину.«Сейчас, я думаю, есть понимание того, что правила игры и однополярный порядок, установленный Вашингтоном, находятся в кризисе. В конфликте на Украине происходит переход к новому международному порядку. США, оказывая Украине поддержку оружием, пытаются накалить ситуацию до того уровня, который был во время Карибского кризиса», — заявил сенатор.Примером тому может служить, например, заявление президента США Джо Байдена в интервью телеканалу CNN 11 октября о том, что конфликт на Украине может сопровождаться ошибками и просчётами, которые чреваты Армагеддоном. Кроме того, несколькими днями ранее глава государства на мероприятии Демократической партии он сказал, что впервые со времён Карибского кризиса 1962 года мир столкнулся с перспективой Армагеддона, подчеркнув, что достаточно хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы понимать, что тот «не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия». Позже пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдываться, что заявление Байдена об угрозе атомного Армагеддона не опиралось на разведданные США — разведслужбы не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине.Посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, уверен, что Москва и Вашингтон ещё не перешли к тому пику напряжённости, который существовал 60 лет назад, и надеется, что в США остались те, кто усвоил главный урок Карибского кризиса.«Хрущёву и Кеннеди хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса. Сейчас, к сожалению, ситуация иная. Америка недоговороспособна и вместе со своими западными союзниками прямо подталкивает Киев к наращиванию военных действий на нашей территории, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России "стратегическое поражение". В таких условиях вся ответственность за дестабилизацию сформировавшейся к настоящему времени архитектуры международной безопасности полностью ложится на Вашингтон. Разрешение Карибского кризиса — это пример того, как при наличии политической воли, которая на Западе ныне в остром дефиците, можно и нужно искать развязки даже в безнадёжной, казалось бы, ситуации. Проблема, однако, в том, что политиков масштаба Джона Кеннеди в Америке уже давно нет и в обозримой перспективе, видимо, не будет», — констатировал Рябков.В речи «Стратегия мира», которую называют его политическим завещанием (эти слова 35-й президент произнёс на выпускной церемонии Американского университета в Вашингтоне 10 июня 1963 года, то есть менее, чем за полгода до убийства), Джон Кеннеди призвал соотечественников пересмотреть своё отношение к Советскому Союзу — с тем, чтобы не очернять целый народ.«(Да, американцам. — Ред.) глубоко отвратителен коммунизм как отрицание личной свободы и достоинства человека, но всё равно мы можем славить российский народ за его многочисленные достижения в науке и освоении космоса, в экономике и развитии промышленности, в культуре и проявлениях мужества», — заявил Кеннеди, когда США и СССР всё ещё находились в состоянии холодной войны, а до начала разрядки в двусторонних отношениях оставалось почти 10 лет.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, ссср, сша, украина, россия, ядерная война