https://ukraina.ru/20221014/1039739174.html
Дмитрий Солонников: кто он
Дмитрий Солонников: кто он - 14.10.2022 Украина.ру
Дмитрий Солонников: кто он
Политолог, директор Института современного государственного развития
2022-10-14T13:37
2022-10-14T13:37
2022-10-14T13:38
эксперт
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Родился 11 марта 1969 года.Окончил школу в 1986 году и поступил в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина). Будучи студентом, Солонников в 1989 году был избран секретарем комитета комсомола ЛЭТИ.В 1992 году Солонников окончил вуз, получив специальность "Гидроакустика и ультразвуковая техника" (по окончании должен был работать в области конструирования, построения и обслуживания подводных лодок с распределением в ЦНИИ Крылова).Однако сразу после окончания вуза он стал работать начальником отдела политики и заместителем редактора "Новой газеты".В 1993 году был назначен на должность начальника отдела по делам молодежи Колпинской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга. В 1994 году работал главным специалистом по делам молодежи мэрии Санкт-Петербурга.С сентября 1995 года Солонников — директор государственного учреждения "Городской центр по работе с детьми, подростками и молодежью".Осенью 1995 года возглавил общефедеральный список избирательного объединения "Поколения рубежа" на выборах в Госдуму.С 1997 года — руководитель управления общественных связей Комитета по печати правительства Петербурга.В разное время Солонников являлся председателем совета Содружества молодежных организаций Петербурга; лидером движения "Молодой Санкт-Петербург", был директором по PR и связям с общественностью "Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации". Возглавлял пресс-службу Кировского муниципального района Ленинградской области.С 2012 года по настоящее время Солонников — директор Института современного государственного развития.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Дмитрий Солонников: кто он
13:37 14.10.2022 (обновлено: 13:38 14.10.2022)
Политолог, директор Института современного государственного развития
Родился 11 марта 1969 года.
Окончил школу в 1986 году и поступил в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина). Будучи студентом, Солонников в 1989 году был избран секретарем комитета комсомола ЛЭТИ.
В 1992 году Солонников окончил вуз, получив специальность "Гидроакустика и ультразвуковая техника" (по окончании должен был работать в области конструирования, построения и обслуживания подводных лодок с распределением в ЦНИИ Крылова).
Однако сразу после окончания вуза он стал работать начальником отдела политики и заместителем редактора "Новой газеты".
В 1993 году был назначен на должность начальника отдела по делам молодежи Колпинской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга. В 1994 году работал главным специалистом по делам молодежи мэрии Санкт-Петербурга.
С сентября 1995 года Солонников — директор государственного учреждения "Городской центр по работе с детьми, подростками и молодежью".
Осенью 1995 года возглавил общефедеральный список избирательного объединения "Поколения рубежа" на выборах в Госдуму.
С 1997 года — руководитель управления общественных связей Комитета по печати правительства Петербурга.
В разное время Солонников являлся председателем совета Содружества молодежных организаций Петербурга; лидером движения "Молодой Санкт-Петербург", был директором по PR и связям с общественностью "Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации". Возглавлял пресс-службу Кировского муниципального района Ленинградской области.
С 2012 года по настоящее время Солонников — директор Института современного государственного развития.