https://ukraina.ru/20221014/1039739174.html

Дмитрий Солонников: кто он

Дмитрий Солонников: кто он - 14.10.2022 Украина.ру

Дмитрий Солонников: кто он

Политолог, директор Института современного государственного развития

2022-10-14T13:37

2022-10-14T13:37

2022-10-14T13:38

эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039706487_6:0:968:541_1920x0_80_0_0_02fb2a4789a26400713402c95faac4bd.jpg

Родился 11 марта 1969 года.Окончил школу в 1986 году и поступил в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина). Будучи студентом, Солонников в 1989 году был избран секретарем комитета комсомола ЛЭТИ.В 1992 году Солонников окончил вуз, получив специальность "Гидроакустика и ультразвуковая техника" (по окончании должен был работать в области конструирования, построения и обслуживания подводных лодок с распределением в ЦНИИ Крылова).Однако сразу после окончания вуза он стал работать начальником отдела политики и заместителем редактора "Новой газеты".В 1993 году был назначен на должность начальника отдела по делам молодежи Колпинской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга. В 1994 году работал главным специалистом по делам молодежи мэрии Санкт-Петербурга.С сентября 1995 года Солонников — директор государственного учреждения "Городской центр по работе с детьми, подростками и молодежью".Осенью 1995 года возглавил общефедеральный список избирательного объединения "Поколения рубежа" на выборах в Госдуму.С 1997 года — руководитель управления общественных связей Комитета по печати правительства Петербурга.В разное время Солонников являлся председателем совета Содружества молодежных организаций Петербурга; лидером движения "Молодой Санкт-Петербург", был директором по PR и связям с общественностью "Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации". Возглавлял пресс-службу Кировского муниципального района Ленинградской области.С 2012 года по настоящее время Солонников — директор Института современного государственного развития.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт