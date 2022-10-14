Дмитрий Солонников: кто он - 14.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221014/1039739174.html
Дмитрий Солонников: кто он
Дмитрий Солонников: кто он - 14.10.2022 Украина.ру
Дмитрий Солонников: кто он
Политолог, директор Института современного государственного развития
2022-10-14T13:37
2022-10-14T13:38
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039706487_6:0:968:541_1920x0_80_0_0_02fb2a4789a26400713402c95faac4bd.jpg
Родился 11 марта 1969 года.Окончил школу в 1986 году и поступил в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина). Будучи студентом, Солонников в 1989 году был избран секретарем комитета комсомола ЛЭТИ.В 1992 году Солонников окончил вуз, получив специальность "Гидроакустика и ультразвуковая техника" (по окончании должен был работать в области конструирования, построения и обслуживания подводных лодок с распределением в ЦНИИ Крылова).Однако сразу после окончания вуза он стал работать начальником отдела политики и заместителем редактора "Новой газеты".В 1993 году был назначен на должность начальника отдела по делам молодежи Колпинской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга. В 1994 году работал главным специалистом по делам молодежи мэрии Санкт-Петербурга.С сентября 1995 года Солонников — директор государственного учреждения "Городской центр по работе с детьми, подростками и молодежью".Осенью 1995 года возглавил общефедеральный список избирательного объединения "Поколения рубежа" на выборах в Госдуму.С 1997 года — руководитель управления общественных связей Комитета по печати правительства Петербурга.В разное время Солонников являлся председателем совета Содружества молодежных организаций Петербурга; лидером движения "Молодой Санкт-Петербург", был директором по PR и связям с общественностью "Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации". Возглавлял пресс-службу Кировского муниципального района Ленинградской области.С 2012 года по настоящее время Солонников — директор Института современного государственного развития.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039706487_127:0:848:541_1920x0_80_0_0_d8a845dd298cb4e62c26747049801cf1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксперт
эксперт

Дмитрий Солонников: кто он

13:37 14.10.2022 (обновлено: 13:38 14.10.2022)
 
© из личного архиваДмитрий Солонников
Дмитрий Солонников
© из личного архива
Читать в
Политолог, директор Института современного государственного развития
Родился 11 марта 1969 года.
Окончил школу в 1986 году и поступил в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина). Будучи студентом, Солонников в 1989 году был избран секретарем комитета комсомола ЛЭТИ.
В 1992 году Солонников окончил вуз, получив специальность "Гидроакустика и ультразвуковая техника" (по окончании должен был работать в области конструирования, построения и обслуживания подводных лодок с распределением в ЦНИИ Крылова).
Однако сразу после окончания вуза он стал работать начальником отдела политики и заместителем редактора "Новой газеты".
В 1993 году был назначен на должность начальника отдела по делам молодежи Колпинской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга. В 1994 году работал главным специалистом по делам молодежи мэрии Санкт-Петербурга.
С сентября 1995 года Солонников — директор государственного учреждения "Городской центр по работе с детьми, подростками и молодежью".
Осенью 1995 года возглавил общефедеральный список избирательного объединения "Поколения рубежа" на выборах в Госдуму.
С 1997 года — руководитель управления общественных связей Комитета по печати правительства Петербурга.
В разное время Солонников являлся председателем совета Содружества молодежных организаций Петербурга; лидером движения "Молодой Санкт-Петербург", был директором по PR и связям с общественностью "Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации". Возглавлял пресс-службу Кировского муниципального района Ленинградской области.
С 2012 года по настоящее время Солонников — директор Института современного государственного развития.
 
эксперт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины
13:49СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины
13:40Дворцовый переворот по-советски. Почему Хрущев спокойно принял свою отставку?
13:37Дмитрий Солонников: кто он
13:32Главные "Калибры" и "Искандеры" России. Чем и как российская армия уничтожает инфраструктуру Украины
13:23Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии
13:18Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко
13:17Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии
13:03Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов
12:55Не договорились. Почему между союзниками по НАТО нет согласия о "ядерной войне"
12:16В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат
12:13Министр иностранных дел Белоруссии пообещал жёсткий ответ на ядерное оружие в Польше
12:08Обстрелы, отправка мобилизованных, Херсон и эвакуация, Маск. Главное на Украине на 12:00 14 октября
12:02Александр Михайлов: кто он
12:01Сергей Храпач: кто он
11:47Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье
11:3150 тысяч солдат или война до Балтийского моря: о чём в Кремле могут попросить Минск - Ищенко. Видео
11:28Казаки-разбойники или пушечное мясо. Чем занимается украинская территориальная оборона
11:19По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом
11:17ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ
Лента новостейМолния