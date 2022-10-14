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ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ

ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ - 14.10.2022 Украина.ру

ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Октябрьского Белгородской области, где был подорван склад с боеприпасами. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ведомства

2022-10-14T11:17

2022-10-14T11:17

2022-10-14T11:17

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Известно, что есть погибшие и раненые. Количество жертв уточняется.Также в СК сообщили, что ПВО сбило несколько ракет в районе Новооскольского округа Белгородской области. Обломки упали в районе железной дороги, в результате чего повреждены линии электропередач, движение поездов временно приостановлено.

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новости, белгород, белгородская область, обстрелы, всу, погибшие