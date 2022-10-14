ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ - 14.10.2022 Украина.ру
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ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ
ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ - 14.10.2022 Украина.ру
ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Октябрьского Белгородской области, где был подорван склад с боеприпасами. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ведомства
2022-10-14T11:17
2022-10-14T11:17
новости
белгород
белгородская область
обстрелы
всу
погибшие
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Известно, что есть погибшие и раненые. Количество жертв уточняется.Также в СК сообщили, что ПВО сбило несколько ракет в районе Новооскольского округа Белгородской области. Обломки упали в районе железной дороги, в результате чего повреждены линии электропередач, движение поездов временно приостановлено.
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новости, белгород, белгородская область, обстрелы, всу, погибшие
Новости, Белгород, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, погибшие

ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ

11:17 14.10.2022
 
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Октябрьского Белгородской области, где был подорван склад с боеприпасами. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ведомства
В посёлке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация.
Известно, что есть погибшие и раненые. Количество жертв уточняется.
Также в СК сообщили, что ПВО сбило несколько ракет в районе Новооскольского округа Белгородской области. Обломки упали в районе железной дороги, в результате чего повреждены линии электропередач, движение поездов временно приостановлено.
В Белгороде ракета упала на многоэтажный дом
Вчера, 13:14
В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный домВСУ обстреляли Белгород, сработали системы ПВО. Об этом 13 октября пишет мэр Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале
 
НовостиБелгородБелгородская областьобстрелыВСУпогибшие
 
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