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"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и Украиной

"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и Украиной - 14.10.2022 Украина.ру

"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и Украиной

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что по результатам консультаций с Москвой и Киевом удалось "подойти ближе" к созданию безопасной зоны для Запорожской атомной электростанции. Об этом 14 октября он написал в своем Twitter

2022-10-14T10:18

2022-10-14T10:18

2022-10-14T10:18

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В течении недели Гросси посетил Москву и Киев, провел ряд переговоров и консультаций по поводу ситуации на ЗАЭС. В украинской столице он встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой.Во вторник 11 октября он посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.Днем позднее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что на территорию Запорожской атомной электростанции попытались проникнуть 30 украинских диверсантов.По словам чиновника, все они были ликвидированы.Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов ранее в интервью Украина.ру объяснил, для чего Киеву жизненно необходим контроль над ЗАЭС в ближайшие месяцы.По его словам, Киев концентрирует свои силы, в том числе на Запорожском направлении. ВФУ проводят разведку боем с тем, чтобы определить наименее защищенные места в обороне союзных сил. Это необходимо, чтобы вернуть контроль над ЗАЭС и подать электроэнергию на территорию Украины.

https://ukraina.ru/20220926/1039083466.html

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