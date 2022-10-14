https://ukraina.ru/20221014/1039725368.html
"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и Украиной
"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и Украиной - 14.10.2022 Украина.ру
"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и Украиной
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что по результатам консультаций с Москвой и Киевом удалось "подойти ближе" к созданию безопасной зоны для Запорожской атомной электростанции. Об этом 14 октября он написал в своем Twitter
2022-10-14T10:18
2022-10-14T10:18
2022-10-14T10:18
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В течении недели Гросси посетил Москву и Киев, провел ряд переговоров и консультаций по поводу ситуации на ЗАЭС. В украинской столице он встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой.Во вторник 11 октября он посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.Днем позднее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что на территорию Запорожской атомной электростанции попытались проникнуть 30 украинских диверсантов.По словам чиновника, все они были ликвидированы.Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов ранее в интервью Украина.ру объяснил, для чего Киеву жизненно необходим контроль над ЗАЭС в ближайшие месяцы.По его словам, Киев концентрирует свои силы, в том числе на Запорожском направлении. ВФУ проводят разведку боем с тем, чтобы определить наименее защищенные места в обороне союзных сил. Это необходимо, чтобы вернуть контроль над ЗАЭС и подать электроэнергию на территорию Украины.
https://ukraina.ru/20220926/1039083466.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, безопасность
Новости, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, безопасность
"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и Украиной
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что по результатам консультаций с Москвой и Киевом удалось "подойти ближе" к созданию безопасной зоны для Запорожской атомной электростанции. Об этом 14 октября он написал в своем Twitter
Прибываю в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с РФ и Украиной. Подходим ближе к установлению зоны безопасности для ЗАЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты.
В течении недели Гросси посетил Москву и Киев, провел ряд переговоров и консультаций по поводу ситуации на ЗАЭС. В украинской столице он встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Во вторник 11 октября он посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Днем позднее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что на территорию Запорожской атомной электростанции попытались проникнуть 30 украинских диверсантов.
По словам чиновника, все они были ликвидированы.
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов ранее в интервью Украина.ру объяснил, для чего Киеву жизненно необходим контроль над ЗАЭС в ближайшие месяцы.
По его словам, Киев концентрирует свои силы, в том числе на Запорожском направлении. ВФУ проводят разведку боем с тем, чтобы определить наименее защищенные места в обороне союзных сил. Это необходимо, чтобы вернуть контроль над ЗАЭС и подать электроэнергию на территорию Украины.