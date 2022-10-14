https://ukraina.ru/20221014/1039711241.html

Главное на 14 октября: в России и в мире

Главное на 14 октября: в России и в мире

Главное на 14 октября: в России и в мире

Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ, а также во встрече в формате "Россия - Центральная Азия", тем временем Австралия отменяет обязательную самоизоляцию для больных коронавирусом, а в Шри-Ланке судят экс-президента. О других предстоящих событиях дня читайте в подборке Украина.ру

2022-10-14T06:31

2022-10-14T06:31

2022-10-14T06:31

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В Казахстане состоится заседание Совета глав государств СНГ14 октября в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ, а также встреча в формате "Россия - Центральная Азия". В мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин.РоссияСостоится инаугурация губернатора Новгородской области Андрея НикитинаПобеду на выборах губернатора Новгородской области одержал действующий глава региона Андрей Никитин. Он набрал 77,03 % голосов при явке в 32,81 %. При этом ему удалось увеличить количество поддержавших его избирателей по сравнению с предыдущей кампанией.Состоится заседание по иску минфина Сахалинской области и Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas LimitedВ апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций".В августе ExxonMobil сообщила, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне.Начнется общецерковный сбор средств для беженцевРПЦ организовала денежный сбор для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также пострадавших мирных жителей.Общецерковный сбор пройдет 14, 16, 23 и 30 октября во всех храмах и монастырях на территории России.Россия приостанавливает ввоз продукции птицеводства из Нидерландов и Чехии из-за гриппа птицРоссельхознадзор с 14 октября останавливает поставки в РФ инкубационных яиц и другой птицеводческой продукции из Чехии и Нидерландов из-за гриппа птиц. Ближнее зарубежьеВ Казахстане состоится трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России"По инициативе российской стороны 14 октября в Астане планируется проведение трехсторонней встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.В Таджикистане пройдут молодежные Дельфийские игры СНГШестнадцатые молодежные Дельфийские игры государств – участников Содружества Независимых Государств состоятся 14-18 октября 2022 года в Душанбе.Творческие состязания пройдут под патронатом Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Международного Дельфийского комитета при поддержке Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.МирПройдут совместные учения вооруженных сил Индии и США Yudh AbhyasАвстралия отменяет обязательную самоизоляцию для больных коронавирусной инфекциейС 14 октября Австралия отменяет обязательный пятидневный домашний карантин для инфицированных вирусом COVID-19, заявил 30 сентября премьер-министр Энтони Албаниз, несмотря на то, что некоторые врачи предупреждают о риске для населения, как передает агентство Reuters.Решение позволить зараженным австралийцам самим определять, нужна им изоляция или нет, снимает одно из последних пандемических ограничений.Магистратский суд проведет заседание по делу бывшего президента Шри-Ланки Майтрипале СирисенеЕго обвиняют в неспособности предотвратить теракты на Пасху в 2019 году. Тогда произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.По последним данным, число погибших достигло 215, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании, более 450 человек пострадали.

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эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, снг, россия, центральная азия, австралия, украина