https://ukraina.ru/20221014/1039613727.html

Starlink: как Илон Маск ВСУ помогал

Starlink: как Илон Маск ВСУ помогал - 14.10.2022 Украина.ру

Starlink: как Илон Маск ВСУ помогал

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T10:37

2022-10-14T10:37

2022-10-14T10:58

илон маск

интернет

спутники

космос

связь

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

рэб

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Когда российским солдатам удаётся найти на поле боя терминал Starlink, они берегут его пуще зеницы ока. Не от украинцев, понятно, а в основном от своего собственного начальства. И случайным людям (тем же военкорам) стараются его не показывать. Потому что на войне связь решает если не всё, то очень многое.Starlink — глобальная система беспроводного интернета, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска. Разработка проекта началась в 2015 году, развёртывание группировки спутников связи – в 2019. К 24 сентября на орбиту было выведено свыше 4,4 тыс. аппаратов. Спутники Маска отличает малый вес (260 кг.), низкая орбита (200-350 км.) и способность связи друг с другом посредством лазера. На май 2022 года число пользователей Starlink составило порядка 400 тыс. чел.Для связи со спутниками используются специальные терминалы, принимающие сигнал на антенну с фазированной решёткой (диаметр – 55 см., высота ножки – 50 см.) и раздающий интернет по Wi-Fi.Декларируется, что скорость интернета от Starlink может достигать 1 Гбит/сек, но в реальности – до 100 Мбит/сек. Хотя изначально была заявлена бесплатность интернета, на практике он стоит $ 99 в месяц, а комплект оборудования – $ 499. Впрочем, в странах, которые Маск считает "тоталитарными", интернета не будет. Это Россия, Афганистан, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Куба, Китай, Северная Корея и Сирия.С самого начала предполагалось, что сеть Маска не является в полной мере частной. Скорее это криптогосударственная компания, использующая государственные наработки и, возможно, государственные финансы. Реализация государственного интереса через частную компанию удобна тем, что позволяет избежать административно-бюрократических препон.Косвенно в пользу криптогосударственного характера системы свидетельствует то, что спутники Starlink используют данные системы мониторинга космического пространства Министерства обороны США для маневрирования во избежание столкновений с космическим мусором и другими космическими аппаратами. С 2020 года сеть используют вооружённые силы США.26 февраля 2022 года Маск заявил, что услуга станет доступна на Украине. В марте SpaceX начала поставки на Украину терминалов спутникового интернета. Всего было поставлено более 15 тысяч терминалов. Поставки терминалов финансировались преимущественно из частных источников и USАID (последнее – 5 тыс. терминалов).Практически все терминалы пошли в войска и использовались для связи (например, именно благодаря Starlink оставалась на связи с командованием группировка в Мариуполе), а также наведения ударных средств с GPS-модулями (HIMARS, в частности). Именно через терминалы Starlink ВСУ получают разведывательную информацию с американских спутников. По свидетельствам украинских военнопленных система Starlink играет очень важную, а нередко и ключевую роль в управлении украинскими войсками на поле боя.В СМИ обсуждалась возможность уничтожения спутников средствами ПРО, но, по словам Маска, "мы можем запускать спутники быстрее, чем они могут запускать противоспутниковые ракеты". Российские воска пытались использовать для глушения связи Starlink систему РЭБ "Красуха", но – без особого эффекта, несмотря на то, что система работает в узком диапазоне и должна нервно реагировать не только на попытки глушения, но даже на погодные условия.7 октября Financial Тimes, со ссылкой на источники в украинской власти, сообщила, что в последнее время в системе Starlink возникли существенные проблемы, которые привели к значительным потерям на некоторых и даже к панике в войсках. Сбои наблюдались по всей линии фронта, но в основном – в Херсонской и Запорожской областях.Маск не стал комментировать "то, что происходит на поле боя" из соображений секретности, но обвинил газету во лжи по поводу оплаты Киевом услуг компании. По его словам, Украина выплатила его компании только "небольшой процент" от $ 100 млн. затраченных на поддержку работы сети на территории Украины.Военкор Александр Коц предположил, что сбои сети могли быть связаны с полевыми испытаниями системы РЭБ "Тирада-2С" ("Тирада-2.3"), которые должны были быть поставлены в войска к концу 2018 года.Конспирологи увязали сбои в работе сети с "мирным планом Маска", опубликованным тоже в начале октября. Миллиардер тогда предложил заново провести под наблюдением ООН референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, признать Крым российским и закрепить нейтральный внеблоковый статус Украины. По этой гипотезе сбои связи должны были показать Киеву серьёзность намерений Маска и стоящих за ним сил в США, представляющих, в основном, Республиканскую партию.Забавно, что такой же сюжетный ход был использован американским фантастом Норманом Спинрадом в романе "Русская весна" (1991 год). Там США сначала поставляют украинскому президенту-популисту Кронько стратегические ракеты, а затем, когда им оказалось выгодно помириться с Россией, заставляют его пойти на переговоры под угрозой отключения систем управления ракет.Независимо от этой темы, спутниковая связь играет в современной войне огромную роль. Первая система спутниковой связи появилась в 1965 году, так что сейчас она достаточно развита. Только коммерческих систем спутниковой связи наличествует порядка десятка, в том числе российские ФГУП "Космическая связь" и "Интерспутник".Достоинствами Starlink является покрытие и довольно высокая скорость интернета. Это действительно одна из тех технологий, которые существенно меняют характер войны, пусть и не в той степени, в которой поменяло её, например, появление радио. В данном случае изменение касается скорее скорости и полноты передачи информации.России же нужно разрабатывать не только методы противодействия Starlink, но и разработку своей аналогичной, а ещё лучше – более современной и совершенной системы космической связи.P.S. Интересный факт. В пятницу, 14 октября, стало известно, что Илон Маск отключает Starlink. И хочет, чтобы теперь за него ему платил РПентагон. То есьтьл до этого, эту связь он предоставлял за свой счет. Это вовсе не значит, что Маск разочаровался в Украине (хотя это вполне возможно) или теперь выступает исключительно за мир во всем мире (хотя и это вполне возможно). Но совершенно очевидно, что здесь другая логика – перефразируя известную поговорку, здесь "ничего общественно значимого, только бизнес".

https://ukraina.ru/20221009/1039513861.html

https://ukraina.ru/20221004/1039350267.html

https://ukraina.ru/20201010/1029169443.html

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илон маск, интернет, спутники, космос, связь, эксклюзив, украина, россия, спецоперация, рэб