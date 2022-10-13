От зерновой сделки до теракта на Крымском мосту: Стариков раскрыл детали громкого дела. Видео - 13.10.2022 Украина.ру
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От зерновой сделки до теракта на Крымском мосту: Стариков раскрыл детали громкого дела. Видео
От зерновой сделки до теракта на Крымском мосту: Стариков раскрыл детали громкого дела. Видео - 13.10.2022 Украина.ру
От зерновой сделки до теракта на Крымском мосту: Стариков раскрыл детали громкого дела. Видео
Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 13.10.2022
2022-10-13T11:36
2022-10-13T11:36
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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о маршруте взрывчатки, использованной в теракте на Крымском мосту, а также об ударах по критической инфраструктуре Украины и об экстренном заседании стран G7:00:51 - Взрыв на Крымском мосту: подробности;04:58 - Теракты и диверсии – это новая реальность или всё закончится после свержения киевского режима?09:42 - Почему США обвинили Киев в убийстве Дарьи Дугиной?13:17 – Удары по критической инфраструктуре Украины: что последует дальше?14:59 - Экстренное заседание стран G7: для чего был проведён этот саммит?17:50 - Будет ли Россия вести с кем-либо переговоры по Украине?20:04 - Какие козыри в переговорах с США?21:45 - Техническая ситуация на Запорожской АЭС и дальнейшая судьба этого объекта; 23:45 - В Киеве снесли очередной памятник Пушкину: насколько сложно решить задачу по денацификации Украины? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.&nbsp; В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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От зерновой сделки до теракта на Крымском мосту: Стариков раскрыл детали громкого дела. Видео

11:36 13.10.2022
 
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Политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о маршруте взрывчатки, использованной в теракте на Крымском мосту, а также об ударах по критической инфраструктуре Украины и об экстренном заседании стран G7:
00:51 - Взрыв на Крымском мосту: подробности;
04:58 - Теракты и диверсии – это новая реальность или всё закончится после свержения киевского режима?
09:42 - Почему США обвинили Киев в убийстве Дарьи Дугиной?
13:17 – Удары по критической инфраструктуре Украины: что последует дальше?
14:59 - Экстренное заседание стран G7: для чего был проведён этот саммит?
17:50 - Будет ли Россия вести с кем-либо переговоры по Украине?
20:04 - Какие козыри в переговорах с США?
21:45 - Техническая ситуация на Запорожской АЭС и дальнейшая судьба этого объекта;
23:45 - В Киеве снесли очередной памятник Пушкину: насколько сложно решить задачу по денацификации Украины?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.  В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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