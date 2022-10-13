Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин - 13.10.2022 Украина.ру
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Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин
Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин - 13.10.2022 Украина.ру
Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин
Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Ответ Зеленского на петицию опубликован на сайте официального интернет-представительства главы государства
2022-10-13T10:21
2022-10-13T10:21
новости
белоруссия
граница
безвиз
украина
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Правительство Украины рассмотрит петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Петиция набрала более 25 тысяч подписей, Владимир Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Кабинету министров страны.Граница Украины с Белоруссией закрыта для въезда с 26 февраля 2022 года. Все пункты пропуска закрыты, кроме одного в Волынской области. Там пограничники оформляют документы для въезда возвращающихся граждан Украины.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о постоянных провокациях со стороны Украины на белорусской границе. По его словам, Украина подтянула к Белоруссии группировку из 15 тысяч военнослужащих, строит блокпосты и огневые точки, ведет постоянную разведку.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, граница, безвиз, украина
Новости, Белоруссия, граница, безвиз, Украина

Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин

10:21 13.10.2022
 
© AP / Oleksandr Ratushniakграница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП
граница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP / Oleksandr Ratushniak
Читать в
Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Ответ Зеленского на петицию опубликован на сайте официального интернет-представительства главы государства
Правительство Украины рассмотрит петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Петиция набрала более 25 тысяч подписей, Владимир Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Кабинету министров страны.
"Кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - написал Зеленский.
Граница Украины с Белоруссией закрыта для въезда с 26 февраля 2022 года. Все пункты пропуска закрыты, кроме одного в Волынской области. Там пограничники оформляют документы для въезда возвращающихся граждан Украины.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о постоянных провокациях со стороны Украины на белорусской границе. По его словам, Украина подтянула к Белоруссии группировку из 15 тысяч военнослужащих, строит блокпосты и огневые точки, ведет постоянную разведку.
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