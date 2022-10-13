https://ukraina.ru/20221013/1039683995.html

Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин

Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин - 13.10.2022 Украина.ру

Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин

Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Ответ Зеленского на петицию опубликован на сайте официального интернет-представительства главы государства

2022-10-13T10:21

2022-10-13T10:21

2022-10-13T10:21

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Правительство Украины рассмотрит петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Петиция набрала более 25 тысяч подписей, Владимир Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Кабинету министров страны.Граница Украины с Белоруссией закрыта для въезда с 26 февраля 2022 года. Все пункты пропуска закрыты, кроме одного в Волынской области. Там пограничники оформляют документы для въезда возвращающихся граждан Украины.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о постоянных провокациях со стороны Украины на белорусской границе. По его словам, Украина подтянула к Белоруссии группировку из 15 тысяч военнослужащих, строит блокпосты и огневые точки, ведет постоянную разведку.

https://ukraina.ru/20221012/1039628432.html

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новости, белоруссия, граница, безвиз, украина