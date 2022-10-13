https://ukraina.ru/20221013/1039683995.html
Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин
Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин - 13.10.2022 Украина.ру
Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин
Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Ответ Зеленского на петицию опубликован на сайте официального интернет-представительства главы государства
2022-10-13T10:21
2022-10-13T10:21
2022-10-13T10:21
новости
белоруссия
граница
безвиз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103333/85/1033338582_0:0:4856:2732_1920x0_80_0_0_2dc0f92090e8cad36334588605fd1db2.jpg.webp
Правительство Украины рассмотрит петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Петиция набрала более 25 тысяч подписей, Владимир Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Кабинету министров страны.Граница Украины с Белоруссией закрыта для въезда с 26 февраля 2022 года. Все пункты пропуска закрыты, кроме одного в Волынской области. Там пограничники оформляют документы для въезда возвращающихся граждан Украины.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о постоянных провокациях со стороны Украины на белорусской границе. По его словам, Украина подтянула к Белоруссии группировку из 15 тысяч военнослужащих, строит блокпосты и огневые точки, ведет постоянную разведку.
https://ukraina.ru/20221012/1039628432.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103333/85/1033338582_941:0:4856:2936_1920x0_80_0_0_aebde3232a95205c412d9ca012af0da6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, граница, безвиз, украина
Новости, Белоруссия, граница, безвиз, Украина
Зеленский направил петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией в Кабмин
Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Ответ Зеленского на петицию опубликован на сайте официального интернет-представительства главы государства
Правительство Украины рассмотрит петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией. Петиция набрала более 25 тысяч подписей, Владимир Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Кабинету министров страны.
"Кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - написал Зеленский.
Граница Украины с Белоруссией закрыта для въезда с 26 февраля 2022 года. Все пункты пропуска закрыты, кроме одного в Волынской области. Там пограничники оформляют документы для въезда возвращающихся граждан Украины.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о постоянных провокациях со стороны Украины на белорусской границе. По его словам, Украина подтянула к Белоруссии группировку из 15 тысяч военнослужащих, строит блокпосты и огневые точки, ведет постоянную разведку.