https://ukraina.ru/20221013/1039672746.html

Политолог Рэнкас рассказал об опасности идеи размещения американского ядерного оружия в Польше

Политолог Рэнкас рассказал об опасности идеи размещения американского ядерного оружия в Польше - 13.10.2022 Украина.ру

Политолог Рэнкас рассказал об опасности идеи размещения американского ядерного оружия в Польше

Размещение ядерного оружия в Польше стало бы новым нарушением обязательств США и НАТО по отношению к России (а в некотором смысле, и к Китаю), поэтому такой шаг вызвал бы ответ со стороны этих стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас

2022-10-13T07:30

2022-10-13T07:30

2022-10-13T07:30

новости

конрад рэнкас

польша

ядерное оружие

китай

ярослав качиньский

анджей дуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101225/96/1012259606_0:224:3111:1974_1920x0_80_0_0_70a48a66c30890d0290ba9d2ea3da541.jpg.webp

Так он прокомментировал стремление некоторых польских политиков, в частности, лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского и президента Анджея Дуды, добиться размещения американского ядерного оружия на территории страныРэнкас предположил, каким именно может быть ответ России и Китая.Это может быть, например, поддержка иранской ядерной программы или соответствующая помощь латиноамериканским государствам, выходящим из-под господства Вашингтона. Это глобальный риск, который должны учитывать западные стратегиПо мнение политолога, данная идея польских политиков “была согласована хотя бы с одной из ведущих англо-саксонских геополитических фракций”, поскольку, по его словам, “никто не позволил бы Польше высовываться с такой инициативой” самостоятельно.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, конрад рэнкас, польша, ядерное оружие, китай, ярослав качиньский, анджей дуда