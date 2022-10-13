https://ukraina.ru/20221013/1039672746.html
Политолог Рэнкас рассказал об опасности идеи размещения американского ядерного оружия в Польше
Политолог Рэнкас рассказал об опасности идеи размещения американского ядерного оружия в Польше - 13.10.2022 Украина.ру
Политолог Рэнкас рассказал об опасности идеи размещения американского ядерного оружия в Польше
Размещение ядерного оружия в Польше стало бы новым нарушением обязательств США и НАТО по отношению к России (а в некотором смысле, и к Китаю), поэтому такой шаг вызвал бы ответ со стороны этих стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-10-13T07:30
2022-10-13T07:30
2022-10-13T07:30
новости
конрад рэнкас
польша
ядерное оружие
китай
ярослав качиньский
анджей дуда
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Так он прокомментировал стремление некоторых польских политиков, в частности, лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского и президента Анджея Дуды, добиться размещения американского ядерного оружия на территории страныРэнкас предположил, каким именно может быть ответ России и Китая.Это может быть, например, поддержка иранской ядерной программы или соответствующая помощь латиноамериканским государствам, выходящим из-под господства Вашингтона. Это глобальный риск, который должны учитывать западные стратегиПо мнение политолога, данная идея польских политиков “была согласована хотя бы с одной из ведущих англо-саксонских геополитических фракций”, поскольку, по его словам, “никто не позволил бы Польше высовываться с такой инициативой” самостоятельно.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, конрад рэнкас, польша, ядерное оружие, китай, ярослав качиньский, анджей дуда
Новости, Конрад Рэнкас, Польша, Ядерное оружие, Китай, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда
Политолог Рэнкас рассказал об опасности идеи размещения американского ядерного оружия в Польше
Размещение ядерного оружия в Польше стало бы новым нарушением обязательств США и НАТО по отношению к России (а в некотором смысле, и к Китаю), поэтому такой шаг вызвал бы ответ со стороны этих стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Так он прокомментировал стремление некоторых польских политиков, в частности, лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского и президента Анджея Дуды, добиться размещения американского ядерного оружия на территории страны
Рэнкас предположил, каким именно может быть ответ России и Китая.
Это может быть, например, поддержка иранской ядерной программы или соответствующая помощь латиноамериканским государствам, выходящим из-под господства Вашингтона. Это глобальный риск, который должны учитывать западные стратеги
Это может быть, например, поддержка иранской ядерной программы или соответствующая помощь латиноамериканским государствам, выходящим из-под господства Вашингтона. Это глобальный риск, который должны учитывать западные стратеги
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
По мнение политолога, данная идея польских политиков “была согласована хотя бы с одной из ведущих англо-саксонских геополитических фракций”, поскольку, по его словам, “никто не позволил бы Польше высовываться с такой инициативой” самостоятельно.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.