"Должны быть ликвидированы". Эксперты и политики о расследовании теракта на Крымском мосту - 12.10.2022 Украина.ру
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"Должны быть ликвидированы". Эксперты и политики о расследовании теракта на Крымском мосту
"Должны быть ликвидированы". Эксперты и политики о расследовании теракта на Крымском мосту - 12.10.2022 Украина.ру
"Должны быть ликвидированы". Эксперты и политики о расследовании теракта на Крымском мосту
По уголовному делу о теракте на мосту через Керченский пролив задержали восемь человек, из них пятеро — россияне, три гражданина Украины и Армении. Об этом... Украина.ру, 12.10.2022
2022-10-12T15:39
2022-10-12T15:39
эксклюзив
крымский мост
теракт
сбу
гур моу
фсб
терроризм
расследование
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По уголовному делу о теракте на мосту через Керченский пролив задержали восемь человек, из них пятеро — россияне, три гражданина Украины и Армении. Об этом сообщили 12 октября в Центре общественных связей ФСБ."Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов и в начале августа т.г. отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе…", — говорится в пресс-релизе ведомства, где изложены многие подробности подготовки к теракту.Сообщается, что к переправке груза были привлечены: граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985). В ФСБ уточнили, что расследование продолжается.Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки моста не пострадали. В результате теракта погибли четыре человека."Должны быть ликвидированы"Высказываются мнения, что установленные организаторы теракта должны понести суровое наказание. Об этом, в частности, сказал изданию "Взгляд" сенатор Андрей Климов."Сенаторы не принимают решений о том, какое наказание должны понести виновные в преступлениях. Но мое личное мнение, что не только глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, но и другие лица, принимающие преступные решения, должны быть ликвидированы. Повторюсь, это мое личное мнение. Лучшим исходом для этих людей будет попадание живыми в наш следственный изолятор", – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украине.ру, отвечая на вопрос, нужно ли ликвидировать Буданова, сказал: "Нужно. Все зависит от того, каких ресурсов это потребует"."Если для этого нужно пожертвовать двадцатью сотрудниками нашей разведки, то это нерационально. Но если это можно будет сделать безнаказанно (например, кто-то из сотрудников больше не сможет работать нелегально), то это надо делать. Надо уничтожать не только Буданова, но и Арестовича, Ермака и Подоляка", - сказал эксперт.По его словам, самого Зеленского пока не трогают, возможно, по той причине, что "его берегут как фигуру для капитуляции или для переговоров, либо опасаются обвинений в терроризме и новых санкций"."Но всех остальных ликвидировать можно. Это именно то, чего ждут наши люди. Они видят, как ухмыляются Подоляк и Арестович, и все они жаждут возмездия", - считает Безпалько."Работает на западные спецслужбы"Бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем телеграм-канале указывает, что глава украинской военной разведки Украины Кирилл Буданов работает на американские спецслужбы."Кирилл Буданов, начальник ГУР МОУ, являясь ставленником Вашингтона, давно работает на американские спецслужбы и свой авторитет заработал перед ними еще в 2016 году, когда командовал и лично участвовал в диверсионной операции в Крыму", - сообщил Кива, добавив, что тогда президент Порошенко наградил Буданова за ту операцию орденом "За мужество"."Сегодняшнее выдвинутое ему подозрение ФСБ РФ, в организации теракта-подрыва "Керченского моста", только подтверждает контроль и участие американских спец.служб в этом теракте", - отметил Кива. По его словам, "Буданов хорошо понимает и знает, что с 2016 года негласно приговорён и ему терять уже нечего, он и дальше будет цинично выполнять любые кровавые теракты и задачи, которые ему будут ставить его американские кураторы".Использовали "зерновой коридор"Много вопросов возникает относительно маршрута следования смертоносного груза. Политолог Владимир Корнилов отмечает в своем телеграм-канале, что для доставки взрывчатки в Крым киевский режим воспользовался "зерновым коридором". "Обратите внимание! Согласно сообщению ФСБ, взрывчатка для подрыва Крымского моста прибыла в августе морем из Одессы в Болгарию. То есть для совершения теракта в России украинские террористы использовали зерновую сделку! Важный аргумент для того, чтобы не продлевать ее в нынешнем виде!", – подчеркнул Корнилов.Политолог Дмитрий Евстафьев в связи с этим отметил, что "недобро началось утро для Тайипа Реджеповича Эрдогана", равно как и для Романа Абрамовича. "Обоим как бы сказали тихим ровным голосом: вы проблему создали, вы её и решайте. Как получится. А иначе... А иначе деньги тю-тю", - написал эксперт в своем телеграм-канале.Сенатор Андрей Климов тоже обратил внимание на грубейшее нарушение "зерновой сделки"."Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, это очевидное нарушение соглашения", - приводит его слова "Взгляд". По мнению политика, нарушением "зерновой сделки" является и то, что "большая часть зерна с Украины направляется не в бедные страны, а в богатые"."Также Запад не разблокировал наши возможности по транспортировке зерна, хотя мы об этом договаривались. Поэтому я не вижу ни одного основания для продления сделки", - сказал Климов.А Илья Кива напоминает, что "разблокировать морской путь в Черном море из Одессы, Путина очень просил и настаивал Вашингтон, якобы для возобновления поставок украинского зерна в связи с возможной угрозой голода в мире"."А по факту переправили двадцать тон взрывчатки в Европу, которой совершили теракт на Керченском мосту, в котором погибли невинные люди. Мораль: никогда не верь англосаксам и не играй по их правилам!!!", - отметил экс-депутат Рады.Объявить СБУ и ГУР террористическими организациями?ФСБ тем временем продолжает нейтрализацию агентов СБУ. Так, 12 октября предотвращен теракт в Подмосковье. Гражданин Украины для совершения теракта привёз в Россию из Киева ПЗРК "Игла". Сообщается, что задержанный агент СБУ раскаялся и сотрудничает со следствием.Кроме того, в Брянске был задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ планировал теракт на транспортном терминале. Он прибыл из Киева транзитом через Эстонию в приграничную область России, где нашел заранее подготовленный украинской спецслужбой схрон, забрал компоненты взрывных устройств. "На съемной квартире он собрал взрывное устройство, затем провел разведку на складе одной транспортной компании с целью заложить бомбу и подорвать", - передает РИА Новости.Военкор Геннадий Дубовой в связи с этими инцидентами высказал предположение, что в РФ готовятся объявлять СБУ и ГУР МО Украины террористическими организациями – "синхронно с расследованием Крымского моста".
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Сергей Зуев
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эксклюзив, крымский мост, теракт, сбу, гур моу, фсб, терроризм, расследование
Эксклюзив, Крымский мост, теракт, СБУ, ГУР МОУ, ФСБ, терроризм, Расследование

"Должны быть ликвидированы". Эксперты и политики о расследовании теракта на Крымском мосту

15:39 12.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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По уголовному делу о теракте на мосту через Керченский пролив задержали восемь человек, из них пятеро — россияне, три гражданина Украины и Армении. Об этом сообщили 12 октября в Центре общественных связей ФСБ.
"Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов и в начале августа т.г. отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе…", — говорится в пресс-релизе ведомства, где изложены многие подробности подготовки к теракту.
Сообщается, что к переправке груза были привлечены: граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985). В ФСБ уточнили, что расследование продолжается.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки моста не пострадали. В результате теракта погибли четыре человека.
"Должны быть ликвидированы"
Высказываются мнения, что установленные организаторы теракта должны понести суровое наказание. Об этом, в частности, сказал изданию "Взгляд" сенатор Андрей Климов.
Крымский мост
09:28
По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробностиДиверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. Об этом 12 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ
"Сенаторы не принимают решений о том, какое наказание должны понести виновные в преступлениях. Но мое личное мнение, что не только глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, но и другие лица, принимающие преступные решения, должны быть ликвидированы. Повторюсь, это мое личное мнение. Лучшим исходом для этих людей будет попадание живыми в наш следственный изолятор", – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украине.ру, отвечая на вопрос, нужно ли ликвидировать Буданова, сказал: "Нужно. Все зависит от того, каких ресурсов это потребует".
"Если для этого нужно пожертвовать двадцатью сотрудниками нашей разведки, то это нерационально. Но если это можно будет сделать безнаказанно (например, кто-то из сотрудников больше не сможет работать нелегально), то это надо делать. Надо уничтожать не только Буданова, но и Арестовича, Ермака и Подоляка", - сказал эксперт.
По его словам, самого Зеленского пока не трогают, возможно, по той причине, что "его берегут как фигуру для капитуляции или для переговоров, либо опасаются обвинений в терроризме и новых санкций".
"Но всех остальных ликвидировать можно. Это именно то, чего ждут наши люди. Они видят, как ухмыляются Подоляк и Арестович, и все они жаждут возмездия", - считает Безпалько.
"Работает на западные спецслужбы"
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем телеграм-канале указывает, что глава украинской военной разведки Украины Кирилл Буданов работает на американские спецслужбы.
"Кирилл Буданов, начальник ГУР МОУ, являясь ставленником Вашингтона, давно работает на американские спецслужбы и свой авторитет заработал перед ними еще в 2016 году, когда командовал и лично участвовал в диверсионной операции в Крыму", - сообщил Кива, добавив, что тогда президент Порошенко наградил Буданова за ту операцию орденом "За мужество".
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:10
Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту
"Сегодняшнее выдвинутое ему подозрение ФСБ РФ, в организации теракта-подрыва "Керченского моста", только подтверждает контроль и участие американских спец.служб в этом теракте", - отметил Кива.
По его словам, "Буданов хорошо понимает и знает, что с 2016 года негласно приговорён и ему терять уже нечего, он и дальше будет цинично выполнять любые кровавые теракты и задачи, которые ему будут ставить его американские кураторы".
Использовали "зерновой коридор"
Много вопросов возникает относительно маршрута следования смертоносного груза. Политолог Владимир Корнилов отмечает в своем телеграм-канале, что для доставки взрывчатки в Крым киевский режим воспользовался "зерновым коридором".
"Обратите внимание! Согласно сообщению ФСБ, взрывчатка для подрыва Крымского моста прибыла в августе морем из Одессы в Болгарию. То есть для совершения теракта в России украинские террористы использовали зерновую сделку! Важный аргумент для того, чтобы не продлевать ее в нынешнем виде!", – подчеркнул Корнилов.
Политолог Дмитрий Евстафьев в связи с этим отметил, что "недобро началось утро для Тайипа Реджеповича Эрдогана", равно как и для Романа Абрамовича. "Обоим как бы сказали тихим ровным голосом: вы проблему создали, вы её и решайте. Как получится. А иначе... А иначе деньги тю-тю", - написал эксперт в своем телеграм-канале.
Сенатор Андрей Климов тоже обратил внимание на грубейшее нарушение "зерновой сделки".
"Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, это очевидное нарушение соглашения", - приводит его слова "Взгляд". По мнению политика, нарушением "зерновой сделки" является и то, что "большая часть зерна с Украины направляется не в бедные страны, а в богатые".
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:45
"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделкеПрезидент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ зерновую сделку. Какие заявления были сделаны в ходе этой беседы, 9 сентября сообщили РИА Новости
"Также Запад не разблокировал наши возможности по транспортировке зерна, хотя мы об этом договаривались. Поэтому я не вижу ни одного основания для продления сделки", - сказал Климов.
А Илья Кива напоминает, что "разблокировать морской путь в Черном море из Одессы, Путина очень просил и настаивал Вашингтон, якобы для возобновления поставок украинского зерна в связи с возможной угрозой голода в мире".
"А по факту переправили двадцать тон взрывчатки в Европу, которой совершили теракт на Керченском мосту, в котором погибли невинные люди. Мораль: никогда не верь англосаксам и не играй по их правилам!!!", - отметил экс-депутат Рады.
Объявить СБУ и ГУР террористическими организациями?
ФСБ тем временем продолжает нейтрализацию агентов СБУ. Так, 12 октября предотвращен теракт в Подмосковье. Гражданин Украины для совершения теракта привёз в Россию из Киева ПЗРК "Игла". Сообщается, что задержанный агент СБУ раскаялся и сотрудничает со следствием.
Кроме того, в Брянске был задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ планировал теракт на транспортном терминале. Он прибыл из Киева транзитом через Эстонию в приграничную область России, где нашел заранее подготовленный украинской спецслужбой схрон, забрал компоненты взрывных устройств. "На съемной квартире он собрал взрывное устройство, затем провел разведку на складе одной транспортной компании с целью заложить бомбу и подорвать", - передает РИА Новости.
Военкор Геннадий Дубовой в связи с этими инцидентами высказал предположение, что в РФ готовятся объявлять СБУ и ГУР МО Украины террористическими организациями – "синхронно с расследованием Крымского моста".
 
ЭксклюзивКрымский мосттерактСБУГУР МОУФСБтерроризмРасследование
 
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