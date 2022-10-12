https://ukraina.ru/20221012/1039647366.html

Богдан Безпалько: В ответ на Крымский мост нужно выйти из "зерновой сделки" и ликвидировать Буданова

Богдан Безпалько: В ответ на Крымский мост нужно выйти из "зерновой сделки" и ликвидировать Буданова - 12.10.2022 Украина.ру

Богдан Безпалько: В ответ на Крымский мост нужно выйти из "зерновой сделки" и ликвидировать Буданова

Главный ответ Украине и Западу за взрыв на Крымском мосту должен быть именно военным. Разрушение инфраструктуры, железных дорог, тяговых подстанций,... Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T13:59

2022-10-12T13:59

2022-10-12T14:10

интервью

крымский мост

теракт

северный поток-2

кирилл буданов

украина

всу

инфраструктура

сша

запад

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Главный ответ Украине и Западу за взрыв на Крымском мосту должен быть именно военным. Разрушение инфраструктуры, железных дорог, тяговых подстанций, локомотивов, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, дорог, ЛЭП – всего, без чего не может функционировать не только военная, но и государственная машина, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан БезпалькоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.- Богдан, какие выводы из этого сообщения мы должны сделать, кроме того, что Украина – это террористическое государство, и что нам нужно быть бдительными?- Несмотря на то, что наши спецслужбы определили Кирилла Буданова организатором этого теракта, не стоит обманываться и считать, что это инициатива украинской стороны. Это сомнительный источник, но наши пранкеры в разговоре с Сергеем Пашинским выяснили, что все разведывательные и военные акции согласовываются с американцами. Запад давал добро на совершение этого подрыва. Разведка Украины является филиалом западных спецслужб, который заточен именно на эту работу.Но помимо всего прочего, этот грузовик двигался по транспортному коридору в рамках "зерновой сделки", на которую Россия пошла под давлением ООН и других международных организаций, которые якобы опасались "мирового голода".Как бы это банально ни звучало, нам нужно отказаться от беспечности и быть более бдительными. Возможно, нужно ввести военное или чрезвычайное положение хотя бы в приграничных регионах. Можно было бы даже ввести комендантский час. Можно формировать отряды территориальной обороны, которые установят КПП и будут патрулировать дороги и железнодорожные пути. Сколько уже было случаев, когда пытались взорвать либо ЛЭП, либо железнодорожное полотно. Это не участие в боевых действиях, но это защита своей собственной территории.Ответом на такого рода акции с нашей стороны может быть только военный ответ. Он заключается не только в том, чтобы уничтожать сами ВСУ, но и той самой инфраструктуры, которая позволяет этой военной машине существовать и функционировать. Без электричества, тепла, транспорта и логистики, которые друг с другом взаимосвязаны, ВСУ превратятся в толпу людей с кусками железа. Если не будет электричества, не смогут работать поезда на электротяге. Если не будет транспорта, на фронт нельзя будет доставлять БК и топливо, а без топлива не смогут ездить танки и генераторы, которые обеспечивают работу компьютеров, связи и управления.Мы должны нанести противнику военное поражение. Спешить не нужно. Надо двигаться планомерно, с холодным расчетом и так, чтобы это работало как можно эффективнее. Нам нужен полный порядок. Я бы хотел передать убедительную просьбу военных экспертов, чтобы мы не формировали части, на 100% состоящие из мобилизованных. Их нужно в небольшом количестве (до 30%) добавлять в обстрелянные части, которые уже принимали участие в боях. Это позволит людям быстро адаптироваться, перенять их опыт и знания.Также необходимо разорвать контракты со всеми "пятисотыми" (отказниками) и тут же их мобилизовать в качестве рядовых (неважно, в каком качестве они служили до этого). Не хотят воевать – пойдут под трибунал. Может быть, наказание за уклонение от воинской службы необходимо ужесточить именно для этой категории людей.Родина потратила на них очень большие деньги. Она предоставила им возможность получать хорошую зарплату и военную ипотеку. Она хорошо их экипировала и дала им в руки хорошее оружие. А эти люди бегут с поля боя, в отличие от мобилизованных, которые часто приходят добровольно. Их надо наказывать жестче. Таким образом, наша военная машина постепенно разгонится и ударит по Украине.Очевидно, теперь России не нужно будет идти ни на какие компромиссы и сделки. Потому что их используют не только для того чтобы обмануть наше руководство и направить зерно не в голодающие регионы, а в сытый Евросоюз, а для совершения терактов на нашей территории, разрушения нашей инфраструктуры и убийств наших людей.- Реально сейчас выйти из "зерновой сделки"?- Это вопрос к политическому руководству. Выйти-то мы можем, но они в рамках этой "зерновой сделки" сделали все, что хотели, включая теракт. Но выйти можно, чтобы хотя бы исключить движение подобного рода грузов.Но главный ответ должен быть именно военным. Разрушение инфраструктуры, железных дорог, тяговых подстанций, локомотивов, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, дорог, ЛЭП – всего, без чего не может функционировать не только военная, но и государственная машина.Я бы еще хотел ответить на аргументы о том, что какие-то жители Украины останутся без тепла и света. Но большей частью эти люди бурно радовались убийствам мирных жителей Донбасса и взрыву на Крымском мосту. Если эти люди останутся без тепла и света, они не умрут. Они двинутся в Европу в качестве беженцев. И это хорошо. Если Европа так любит Украину и украинцев, пусть она несет финансово-экономические издержки. Пусть она кормит этих беженцев.Если какая-то часть беженцев двинется в Россию, это тоже хорошо. Мы восполним свой демографический баланс. Наверняка они будут нам симпатизировать. Хотя, конечно, нужны меры фильтрации и отслеживания разного рода подозрительных личностей, чтобы не получись как с Натальей Вовк, которая взорвала Дарью Дугину, потому что она тоже приехала сюда как беженка.В общем, нам нужно перестраиваться на новые рельсы. Нам нужно учиться жить в новом мире. Так, как было раньше, уже точно не будет. Как и в отношении нас, так и во всем мире. И в этом нет нашей вины. Нас часто обвиняют, путая причину и следствие. Не наша спецоперация является порождением кризиса. Наоборот. До этого военного конфликта существовала масса вооруженных интервенций (Югославия, Афганистан Ирак, Ливия, Сирия), которые почему-то не порождали мирового резонанса. Нас сейчас обвиняют в том, что мы обрушаем мировую экономику. Хотя эта мировая экономика начала разрушаться раньше, потому что Запад постоянно живет в кредит. Он очень хочет все долги и ошибки обнулить за наш счет.Еще нужно усилить работу в информационном направлении. Меня возмутили публикации в иностранной прессе, где фотографии со взрывом на Крымском мосту выдавались за удары российских ракет по Киеву. Об этом надо думать, потому что у нас для этого пока нет технических инструментов.- В сообщении сказано, что смертоносный груз был растаможен по правилам ЕАЭС. Нужно ли нам в связи с этим менять таможенное законодательство с постсоветским пространством?- Нам вообще стоит задуматься об изменения в ЕАЭС. И дело даже не в экономической целесообразности, а в нашем стремлении к большей безопасности. Если эти правила допустили проникновение этого груза на территорию РФ, нужно уделять больше времени проверкам и контролю. Даже если это противоречит правилам ЕАЭС. Сейчас поступили сообщения, что украинский террорист из Эстонии ввез две ПЗРК "Игла". Да, это не ЕЭАС, но там бдительность усилили и вычислили его достаточно быстро.- Нужно ли нам ликвидировать именно Буданова? Или наоборот, не стоит делать ему рекламу?- Нужно. Все зависит от того, каких ресурсов это потребует. Если для этого нужно пожертвовать двадцатью сотрудниками нашей разведки, то это нерационально. Но если это можно будет сделать безнаказанно (например, кто-то из сотрудников больше не сможет работать нелегально), то это надо делать. Надо уничтожать не только Буданова, но и Арестовича, Ермака и Подоляка.Самого Зеленского пока не трогают. Либо его берегут как фигуру для капитуляции или для переговоров, либо опасаются обвинений в терроризме и новых санкций. Но всех остальных ликвидировать можно. Это именно то, чего ждут наши люди. Они видят, как ухмыляются Подоляк и Арестович, и все они жаждут возмездия.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20221012/1039628009.html

https://ukraina.ru/20221012/1039640320.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, крымский мост, теракт, северный поток-2, кирилл буданов, украина, всу, инфраструктура, сша, запад, россия