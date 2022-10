https://ukraina.ru/20221012/1039651278.html

Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах

Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах - 12.10.2022 Украина.ру

Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах

12.10.2022

Прошли буквально часы после сообщения о том, что ФСБ России объявила: теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года организовали и провели под руководством Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины во главе с генерал-майором Кириллом Будановым, как появились сведения о новых терактах.И опять — на территории России. ФСБ предотвратила теракт СБУ на транспортном терминале в Брянске. Оперативники задержали украинца 1967 года рождения, который по заданию СБУ приехал из Киева через Эстонию в пограничную область России. Там он откопал схрон с компонентами взрывного устройства, на съемной квартире мужчина собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), протестировал канал его срабатывания, а после этого на одном из складов транспортной компании разведал возможность заложить взрывчатку и подорвать ее. Но был задержан, и «фейерверк» предотвратили, а он обещал быть мощным: взрывное устройство, изготовленное из боевой части противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), было мощностью в три килограмма в тротиловом эквиваленте. И проделано все было под кураторством взрывотехника из СБУ. Повторяю: на территории России.Параллельно ФСБ предотвратила подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Там задержали гражданина Украины 1972 года рождения и изъяли у него два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.И опять же задержанный по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике свои «подарки России» перевез в Россию же из Киева транзитом через — бинго! — Эстонию. Террористы, как видим, готовились к заданию серьезно: против мирных объектов в России шли, как против танков и боевых самолетов. Но вам ничего информация не напоминает из совсем недавнего? Убийца-террористка Дарьи Дугиной просочилась в Россию через границу и скрылась спокойно тоже через границу в Эстонии, которая делает вид, что ничего не знает, и только радуется взрывам на Крымском мосту.Вот потому-то два последних сообщения о готовившихся терактах в России связаны не только между собой, но еще и с терактом на Крымском мосту. И хотя, не исключено, у них могут быть разные исполнители, подчиняющиеся разным украинским конторам, это никого не должно расхолаживать. Это — звенья одной цепи, которую завели и дергают из одного места. Их цель — кошмарить Россию и ее население. Теперь — потому что украинцам стала известна болезненная реакция России на нападение на Крымский мост, символ русской весны.Но и раньше украинские террористы вели свою кровавую работу против России и россиян вдохновенно и разнообразно. Но одинаково безжалостно. Причем взрыв на Крымском мосту — это пока вершина их усилий. А до этого буквально 2 октября сего года, по сообщению центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Кабардино-Балкарии были ликвидированы террористы, которые планировали подорвать мост в районе станицы Солдатской. Вблизи железнодорожного моста через канал имени Владимира Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района Кабардино-Балкарии были обнаружены двое вооруженных террористов, которые азартно устанавливали взрывное устройство под железнодорожным полотном. Но у них не сложилось. При попытке же сопротивления они были нейтрализованы и успокоены автоматными очередями, что, как видим, надежнее всего отбывает охоту к терактам.Еще раньше ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма. И несть им числа, если вспоминать и вспоминать.Везде стандартны и отчеты: «…Изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения... Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса Российской Федерации».Другими словами, теракты, диверсионная война против России на ее же территории поставлены на поток: наложены на хорошо и заранее подготовленную агентурную сеть, имеют многочисленные и надежные каналы связи и переброски взрывчатки и оружия, располагают давно прикупленными помощниками с конспиративными квартирами и местами сборки своих бомб и т. д. и т. п.И сегодня вполне можно, к сожалению, прогнозировать, что теракты против России продолжатся. Во-первых, потому, что стало понятно, особенно после атаки на Крымский мост: взрывы и убийства вызывают болезненную реакцию не только российских властей или спецслужб России, потому что бьют по престижу страны и ее репутации, но и имеют негативное воздействие на население, на его мнение и уровень доверия к властям.Связь между обществом и властью натянулась, как струна, которая вот-вот лопнет, если не предпринять упреждающих действий. И президент России Владимир Путин все это понял: назвал Украину государством-террористом, а ВКС и ракетные войска России 10 октября начали акцию возмездия по украинским объектам связи, энергетики и управления.Это должно отрезвить многих на Украине, но поток террора, направленный против России не остановит, потому что, во-вторых, в этом заинтересованы США. Им нужна постоянная напряженность между двумя странами и непрекращающаяся война, которая должна ослабить и максимально истощить Россию. То, что Украина может сгореть в этой войне без остатка, американцев ничуть не останавливает: проблемы мертвых индейцев, как известно, шерифа не пыпчат.Именно американцы и британцы из ЦРУ, МИ-6 и прочих подобных контор вышколили и подготовили всю эту украинскую диверсионно-террористическую инфраструктуру, которая и наносит удары по России.И никого не должна успокаивать публикация в американском издании Politico о том, что данные, опубликованные американскими СМИ о причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, являются предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций.5 октября сего года The New York Times действительно сообщила, что к убийству Дугиной, по мнению разведслужб США, могут быть причастны представители властей Украины. И что? А ничего: забота американцев лишь об одном: чтобы излишне наглые теракты Украины не разозлили окончательно Россию и та одним махом не покончила с Украиной, как с надоедливым слепнем, впившимся лошади в круп. США, повторяю в который раз, на Украине нужна длительная война, на износ, на изматывание и истощение. Всё! Никакого милосердия или человеколюбия. Это — не про американцев в отношении глупых туземцев. Превращенных в расходный материал.В-третьих, — и это очень важно! — теракты продолжатся, потому что работает человеческий фактор. На Украине уже есть контингент, для которого это личное дело, вопрос их служебного роста, репутации, повышения статуса и воинских званий.И не зря прозвучало имя 36-летнего генерал-майора и руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Он — олицетворение подобных людей на Украине. Буквально два дня назад, 10 октября, руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки «Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников» в Доме Российского исторического общества (РИО) заявил не только то, что группа «тоталитарно-либеральных режимов Запада» превратила Украину в свое орудие и установила там диктатуру фашизма. Он как бы рассказал, что СВР на Украине вынуждена начинать работу с чистого листа, потому что у нее там… мало агентуры.По словам Нарышкина, так уж получилось, что когда распался СССР, то многие представители его спецслужб, оказавшиеся в разных государствах, как бы договорились не работать друг против друга. Ну, там коллеги по работе, однокашники, партнеры, то да се. Но на Украине англосаксы-спецслужбисты за одно поколение вырастили и подготовили украинские кадры, вскормленные дичайшей русофобией и, следовательно, лишенные всех этих постсоветских сантиментов и заточенных на яростную борьбу против России, объявленной «главным врагом».Буданову в момент распада СССР было 5 лет, и сейчас из него вырастили волка-русофоба, не знающего пощады ко всему русскому. Впервые о нем заговорили в 2016 году, когда стало известно о подготовке терактов в Крыму, которые были предотвращены. В 2019 году самого Буданова пытались взорвать: убрать то ли как конкурента, то ли как свидетеля. В 2020 году уже при Зеленском он стал замдиректора департамента Службы внешней разведки Украины, а потом возглавил ГУР. И, по общему мнению, это означало, что команда Зеленского планирует использовать на территории Донбасса самые грязные методы борьбы с «сепарами».Весной 2022 года ГУР Буданова перешло к терактам против России. Уже в июне он «прославился» терактами при ударе ВСУ по трем вышкам «Черноморнефтегаза» в Черном море: 20 июня три человека пострадали, семеро пропали без вести. А 26 июня платформу компании вновь обстреляли, на этот раз пострадавших не было. Но сам Буданов в интервью британскому изданию Financial Times рассказал об усилении партизанской деятельности на подконтрольных России территориях и напомнил о взрывах автомобилей в Херсонской области, когда погиб глава управления семьи, молодежи и спорта местной военно-гражданской администрации (ВГА) Дмитрий Савлученко. Уже тогда Следственный комитет России (СКР) возбудил против Буданова уголовное дело по статье 205 («Угроза совершения террористического акта») УК России.С этим Буданов и живет. Но не очень переживает. Сказываются еще и личные качества этого человека, о котором даже его коллеги говорят, что он украинский Шамиль Басаев, переодетый в официальную военную форму. А по сути — террорист и такой же отморозок и беспредельщик, для которого не существует каких-либо ограничений. Он-де всегда и сознательно планировал и осуществлял диверсии, при которых высока вероятность гибели гражданских лиц, в том числе женщин и детей. И будет делать это впредь, если ему гарантировать «минуту славы» и паблисити украинского героя, рыцаря без страха и упрека. Украинские и американские СМИ гарантируют ему это без проблем.Сейчас Буданов — генерал-майор, кавалер ордена «За мужество», обладатель нескольких нагрудных знаков Почета, возглавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и периодически купается в лучах славы в связи с обменами пленными. А через три дня после террористического акта, в котором погибла Дарья Дугина, президент Зеленский наградил Буданова «Крестом боевых заслуг» «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».Теперь, видимо, очередь России наказать Буданова буквально за то, что его награждали. Потому что теракты продолжатся, а должны быть прекращены. Путин так сказал…

