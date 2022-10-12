Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах - 12.10.2022 Украина.ру
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Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах
Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах - 12.10.2022 Украина.ру
Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах
Украина.ру, 12.10.2022
2022-10-12T15:28
2022-10-12T16:23
владимир скачко
эксклюзив
украина
россия
теракт
сша
фсб
кирилл буданов
гур моу
крымский мост
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Прошли буквально часы после сообщения о том, что ФСБ России объявила: теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года организовали и провели под руководством Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины во главе с генерал-майором Кириллом Будановым, как появились сведения о новых терактах.И опять — на территории России. ФСБ предотвратила теракт СБУ на транспортном терминале в Брянске. Оперативники задержали украинца 1967 года рождения, который по заданию СБУ приехал из Киева через Эстонию в пограничную область России. Там он откопал схрон с компонентами взрывного устройства, на съемной квартире мужчина собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), протестировал канал его срабатывания, а после этого на одном из складов транспортной компании разведал возможность заложить взрывчатку и подорвать ее. Но был задержан, и «фейерверк» предотвратили, а он обещал быть мощным: взрывное устройство, изготовленное из боевой части противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), было мощностью в три килограмма в тротиловом эквиваленте. И проделано все было под кураторством взрывотехника из СБУ. Повторяю: на территории России.Параллельно ФСБ предотвратила подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Там задержали гражданина Украины 1972 года рождения и изъяли у него два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.И опять же задержанный по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике свои «подарки России» перевез в Россию же из Киева транзитом через — бинго! — Эстонию. Террористы, как видим, готовились к заданию серьезно: против мирных объектов в России шли, как против танков и боевых самолетов. Но вам ничего информация не напоминает из совсем недавнего? Убийца-террористка Дарьи Дугиной просочилась в Россию через границу и скрылась спокойно тоже через границу в Эстонии, которая делает вид, что ничего не знает, и только радуется взрывам на Крымском мосту.Вот потому-то два последних сообщения о готовившихся терактах в России связаны не только между собой, но еще и с терактом на Крымском мосту. И хотя, не исключено, у них могут быть разные исполнители, подчиняющиеся разным украинским конторам, это никого не должно расхолаживать. Это — звенья одной цепи, которую завели и дергают из одного места. Их цель — кошмарить Россию и ее население. Теперь — потому что украинцам стала известна болезненная реакция России на нападение на Крымский мост, символ русской весны.Но и раньше украинские террористы вели свою кровавую работу против России и россиян вдохновенно и разнообразно. Но одинаково безжалостно. Причем взрыв на Крымском мосту — это пока вершина их усилий. А до этого буквально 2 октября сего года, по сообщению центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Кабардино-Балкарии были ликвидированы террористы, которые планировали подорвать мост в районе станицы Солдатской. Вблизи железнодорожного моста через канал имени Владимира Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района Кабардино-Балкарии были обнаружены двое вооруженных террористов, которые азартно устанавливали взрывное устройство под железнодорожным полотном. Но у них не сложилось. При попытке же сопротивления они были нейтрализованы и успокоены автоматными очередями, что, как видим, надежнее всего отбывает охоту к терактам.Еще раньше ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма. И несть им числа, если вспоминать и вспоминать.Везде стандартны и отчеты: «…Изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения... Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса Российской Федерации».Другими словами, теракты, диверсионная война против России на ее же территории поставлены на поток: наложены на хорошо и заранее подготовленную агентурную сеть, имеют многочисленные и надежные каналы связи и переброски взрывчатки и оружия, располагают давно прикупленными помощниками с конспиративными квартирами и местами сборки своих бомб и т. д. и т. п.И сегодня вполне можно, к сожалению, прогнозировать, что теракты против России продолжатся. Во-первых, потому, что стало понятно, особенно после атаки на Крымский мост: взрывы и убийства вызывают болезненную реакцию не только российских властей или спецслужб России, потому что бьют по престижу страны и ее репутации, но и имеют негативное воздействие на население, на его мнение и уровень доверия к властям.Связь между обществом и властью натянулась, как струна, которая вот-вот лопнет, если не предпринять упреждающих действий. И президент России Владимир Путин все это понял: назвал Украину государством-террористом, а ВКС и ракетные войска России 10 октября начали акцию возмездия по украинским объектам связи, энергетики и управления.Это должно отрезвить многих на Украине, но поток террора, направленный против России не остановит, потому что, во-вторых, в этом заинтересованы США. Им нужна постоянная напряженность между двумя странами и непрекращающаяся война, которая должна ослабить и максимально истощить Россию. То, что Украина может сгореть в этой войне без остатка, американцев ничуть не останавливает: проблемы мертвых индейцев, как известно, шерифа не пыпчат.Именно американцы и британцы из ЦРУ, МИ-6 и прочих подобных контор вышколили и подготовили всю эту украинскую диверсионно-террористическую инфраструктуру, которая и наносит удары по России.И никого не должна успокаивать публикация в американском издании Politico о том, что данные, опубликованные американскими СМИ о причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, являются предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций.5 октября сего года The New York Times действительно сообщила, что к убийству Дугиной, по мнению разведслужб США, могут быть причастны представители властей Украины. И что? А ничего: забота американцев лишь об одном: чтобы излишне наглые теракты Украины не разозлили окончательно Россию и та одним махом не покончила с Украиной, как с надоедливым слепнем, впившимся лошади в круп. США, повторяю в который раз, на Украине нужна длительная война, на износ, на изматывание и истощение. Всё! Никакого милосердия или человеколюбия. Это — не про американцев в отношении глупых туземцев. Превращенных в расходный материал.В-третьих, — и это очень важно! — теракты продолжатся, потому что работает человеческий фактор. На Украине уже есть контингент, для которого это личное дело, вопрос их служебного роста, репутации, повышения статуса и воинских званий.И не зря прозвучало имя 36-летнего генерал-майора и руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Он — олицетворение подобных людей на Украине. Буквально два дня назад, 10 октября, руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки «Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников» в Доме Российского исторического общества (РИО) заявил не только то, что группа «тоталитарно-либеральных режимов Запада» превратила Украину в свое орудие и установила там диктатуру фашизма. Он как бы рассказал, что СВР на Украине вынуждена начинать работу с чистого листа, потому что у нее там… мало агентуры.По словам Нарышкина, так уж получилось, что когда распался СССР, то многие представители его спецслужб, оказавшиеся в разных государствах, как бы договорились не работать друг против друга. Ну, там коллеги по работе, однокашники, партнеры, то да се. Но на Украине англосаксы-спецслужбисты за одно поколение вырастили и подготовили украинские кадры, вскормленные дичайшей русофобией и, следовательно, лишенные всех этих постсоветских сантиментов и заточенных на яростную борьбу против России, объявленной «главным врагом».Буданову в момент распада СССР было 5 лет, и сейчас из него вырастили волка-русофоба, не знающего пощады ко всему русскому. Впервые о нем заговорили в 2016 году, когда стало известно о подготовке терактов в Крыму, которые были предотвращены. В 2019 году самого Буданова пытались взорвать: убрать то ли как конкурента, то ли как свидетеля. В 2020 году уже при Зеленском он стал замдиректора департамента Службы внешней разведки Украины, а потом возглавил ГУР. И, по общему мнению, это означало, что команда Зеленского планирует использовать на территории Донбасса самые грязные методы борьбы с «сепарами».Весной 2022 года ГУР Буданова перешло к терактам против России. Уже в июне он «прославился» терактами при ударе ВСУ по трем вышкам «Черноморнефтегаза» в Черном море: 20 июня три человека пострадали, семеро пропали без вести. А 26 июня платформу компании вновь обстреляли, на этот раз пострадавших не было. Но сам Буданов в интервью британскому изданию Financial Times рассказал об усилении партизанской деятельности на подконтрольных России территориях и напомнил о взрывах автомобилей в Херсонской области, когда погиб глава управления семьи, молодежи и спорта местной военно-гражданской администрации (ВГА) Дмитрий Савлученко. Уже тогда Следственный комитет России (СКР) возбудил против Буданова уголовное дело по статье 205 («Угроза совершения террористического акта») УК России.С этим Буданов и живет. Но не очень переживает. Сказываются еще и личные качества этого человека, о котором даже его коллеги говорят, что он украинский Шамиль Басаев, переодетый в официальную военную форму. А по сути — террорист и такой же отморозок и беспредельщик, для которого не существует каких-либо ограничений. Он-де всегда и сознательно планировал и осуществлял диверсии, при которых высока вероятность гибели гражданских лиц, в том числе женщин и детей. И будет делать это впредь, если ему гарантировать «минуту славы» и паблисити украинского героя, рыцаря без страха и упрека. Украинские и американские СМИ гарантируют ему это без проблем.Сейчас Буданов — генерал-майор, кавалер ордена «За мужество», обладатель нескольких нагрудных знаков Почета, возглавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и периодически купается в лучах славы в связи с обменами пленными. А через три дня после террористического акта, в котором погибла Дарья Дугина, президент Зеленский наградил Буданова «Крестом боевых заслуг» «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».Теперь, видимо, очередь России наказать Буданова буквально за то, что его награждали. Потому что теракты продолжатся, а должны быть прекращены. Путин так сказал…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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владимир скачко, эксклюзив, украина, россия, теракт, сша, фсб, кирилл буданов, гур моу, крымский мост, брянск, сбу, пзрк, владимир путин
Владимир Скачко, Эксклюзив, Украина, Россия, теракт, США, ФСБ, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Крымский мост, Брянск, СБУ, ПЗРК, Владимир Путин

Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах

15:28 12.10.2022 (обновлено: 16:23 12.10.2022)
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
журналист
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Прошли буквально часы после сообщения о том, что ФСБ России объявила: теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года организовали и провели под руководством Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины во главе с генерал-майором Кириллом Будановым, как появились сведения о новых терактах.
И опять — на территории России. ФСБ предотвратила теракт СБУ на транспортном терминале в Брянске. Оперативники задержали украинца 1967 года рождения, который по заданию СБУ приехал из Киева через Эстонию в пограничную область России. Там он откопал схрон с компонентами взрывного устройства, на съемной квартире мужчина собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), протестировал канал его срабатывания, а после этого на одном из складов транспортной компании разведал возможность заложить взрывчатку и подорвать ее. Но был задержан, и «фейерверк» предотвратили, а он обещал быть мощным: взрывное устройство, изготовленное из боевой части противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), было мощностью в три килограмма в тротиловом эквиваленте. И проделано все было под кураторством взрывотехника из СБУ. Повторяю: на территории России.
Параллельно ФСБ предотвратила подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Там задержали гражданина Украины 1972 года рождения и изъяли у него два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
И опять же задержанный по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике свои «подарки России» перевез в Россию же из Киева транзитом через — бинго! — Эстонию. Террористы, как видим, готовились к заданию серьезно: против мирных объектов в России шли, как против танков и боевых самолетов. Но вам ничего информация не напоминает из совсем недавнего? Убийца-террористка Дарьи Дугиной просочилась в Россию через границу и скрылась спокойно тоже через границу в Эстонии, которая делает вид, что ничего не знает, и только радуется взрывам на Крымском мосту.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Вот потому-то два последних сообщения о готовившихся терактах в России связаны не только между собой, но еще и с терактом на Крымском мосту. И хотя, не исключено, у них могут быть разные исполнители, подчиняющиеся разным украинским конторам, это никого не должно расхолаживать. Это — звенья одной цепи, которую завели и дергают из одного места. Их цель — кошмарить Россию и ее население. Теперь — потому что украинцам стала известна болезненная реакция России на нападение на Крымский мост, символ русской весны.
Но и раньше украинские террористы вели свою кровавую работу против России и россиян вдохновенно и разнообразно. Но одинаково безжалостно.
Причем взрыв на Крымском мосту — это пока вершина их усилий. А до этого буквально 2 октября сего года, по сообщению центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Кабардино-Балкарии были ликвидированы террористы, которые планировали подорвать мост в районе станицы Солдатской. Вблизи железнодорожного моста через канал имени Владимира Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района Кабардино-Балкарии были обнаружены двое вооруженных террористов, которые азартно устанавливали взрывное устройство под железнодорожным полотном. Но у них не сложилось. При попытке же сопротивления они были нейтрализованы и успокоены автоматными очередями, что, как видим, надежнее всего отбывает охоту к терактам.
Еще раньше ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма. И несть им числа, если вспоминать и вспоминать.
Везде стандартны и отчеты: «…Изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения... Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса Российской Федерации».
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:10
Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту
Другими словами, теракты, диверсионная война против России на ее же территории поставлены на поток: наложены на хорошо и заранее подготовленную агентурную сеть, имеют многочисленные и надежные каналы связи и переброски взрывчатки и оружия, располагают давно прикупленными помощниками с конспиративными квартирами и местами сборки своих бомб и т. д. и т. п.
И сегодня вполне можно, к сожалению, прогнозировать, что теракты против России продолжатся.
Во-первых, потому, что стало понятно, особенно после атаки на Крымский мост: взрывы и убийства вызывают болезненную реакцию не только российских властей или спецслужб России, потому что бьют по престижу страны и ее репутации, но и имеют негативное воздействие на население, на его мнение и уровень доверия к властям.
Связь между обществом и властью натянулась, как струна, которая вот-вот лопнет, если не предпринять упреждающих действий. И президент России Владимир Путин все это понял: назвал Украину государством-террористом, а ВКС и ракетные войска России 10 октября начали акцию возмездия по украинским объектам связи, энергетики и управления.
Это должно отрезвить многих на Украине, но поток террора, направленный против России не остановит, потому что, во-вторых, в этом заинтересованы США. Им нужна постоянная напряженность между двумя странами и непрекращающаяся война, которая должна ослабить и максимально истощить Россию. То, что Украина может сгореть в этой войне без остатка, американцев ничуть не останавливает: проблемы мертвых индейцев, как известно, шерифа не пыпчат.
Именно американцы и британцы из ЦРУ, МИ-6 и прочих подобных контор вышколили и подготовили всю эту украинскую диверсионно-террористическую инфраструктуру, которая и наносит удары по России.
И никого не должна успокаивать публикация в американском издании Politico о том, что данные, опубликованные американскими СМИ о причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, являются предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций.
5 октября сего года The New York Times действительно сообщила, что к убийству Дугиной, по мнению разведслужб США, могут быть причастны представители властей Украины. И что? А ничего: забота американцев лишь об одном: чтобы излишне наглые теракты Украины не разозлили окончательно Россию и та одним махом не покончила с Украиной, как с надоедливым слепнем, впившимся лошади в круп. США, повторяю в который раз, на Украине нужна длительная война, на износ, на изматывание и истощение. Всё! Никакого милосердия или человеколюбия. Это — не про американцев в отношении глупых туземцев. Превращенных в расходный материал.
Крымский мост
8 октября, 15:51
Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше
В-третьих, — и это очень важно! — теракты продолжатся, потому что работает человеческий фактор. На Украине уже есть контингент, для которого это личное дело, вопрос их служебного роста, репутации, повышения статуса и воинских званий.
И не зря прозвучало имя 36-летнего генерал-майора и руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Он — олицетворение подобных людей на Украине. Буквально два дня назад, 10 октября, руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки «Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников» в Доме Российского исторического общества (РИО) заявил не только то, что группа «тоталитарно-либеральных режимов Запада» превратила Украину в свое орудие и установила там диктатуру фашизма. Он как бы рассказал, что СВР на Украине вынуждена начинать работу с чистого листа, потому что у нее там… мало агентуры.
По словам Нарышкина, так уж получилось, что когда распался СССР, то многие представители его спецслужб, оказавшиеся в разных государствах, как бы договорились не работать друг против друга. Ну, там коллеги по работе, однокашники, партнеры, то да се. Но на Украине англосаксы-спецслужбисты за одно поколение вырастили и подготовили украинские кадры, вскормленные дичайшей русофобией и, следовательно, лишенные всех этих постсоветских сантиментов и заточенных на яростную борьбу против России, объявленной «главным врагом».
Буданову в момент распада СССР было 5 лет, и сейчас из него вырастили волка-русофоба, не знающего пощады ко всему русскому. Впервые о нем заговорили в 2016 году, когда стало известно о подготовке терактов в Крыму, которые были предотвращены. В 2019 году самого Буданова пытались взорвать: убрать то ли как конкурента, то ли как свидетеля. В 2020 году уже при Зеленском он стал замдиректора департамента Службы внешней разведки Украины, а потом возглавил ГУР. И, по общему мнению, это означало, что команда Зеленского планирует использовать на территории Донбасса самые грязные методы борьбы с «сепарами».
ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
11:46
Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в БрянскеГражданина Украины 12 октября заключили под стражу в Брянске на два месяца. Его подозревают в подготовке террористического акта на одном из транспортно-логистических узлов в Брянской области
Весной 2022 года ГУР Буданова перешло к терактам против России. Уже в июне он «прославился» терактами при ударе ВСУ по трем вышкам «Черноморнефтегаза» в Черном море: 20 июня три человека пострадали, семеро пропали без вести. А 26 июня платформу компании вновь обстреляли, на этот раз пострадавших не было. Но сам Буданов в интервью британскому изданию Financial Times рассказал об усилении партизанской деятельности на подконтрольных России территориях и напомнил о взрывах автомобилей в Херсонской области, когда погиб глава управления семьи, молодежи и спорта местной военно-гражданской администрации (ВГА) Дмитрий Савлученко. Уже тогда Следственный комитет России (СКР) возбудил против Буданова уголовное дело по статье 205 («Угроза совершения террористического акта») УК России.
С этим Буданов и живет. Но не очень переживает. Сказываются еще и личные качества этого человека, о котором даже его коллеги говорят, что он украинский Шамиль Басаев, переодетый в официальную военную форму. А по сути — террорист и такой же отморозок и беспредельщик, для которого не существует каких-либо ограничений. Он-де всегда и сознательно планировал и осуществлял диверсии, при которых высока вероятность гибели гражданских лиц, в том числе женщин и детей. И будет делать это впредь, если ему гарантировать «минуту славы» и паблисити украинского героя, рыцаря без страха и упрека. Украинские и американские СМИ гарантируют ему это без проблем.
Сейчас Буданов — генерал-майор, кавалер ордена «За мужество», обладатель нескольких нагрудных знаков Почета, возглавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и периодически купается в лучах славы в связи с обменами пленными. А через три дня после террористического акта, в котором погибла Дарья Дугина, президент Зеленский наградил Буданова «Крестом боевых заслуг» «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Теперь, видимо, очередь России наказать Буданова буквально за то, что его награждали. Потому что теракты продолжатся, а должны быть прекращены. Путин так сказал…
 
Владимир СкачкоЭксклюзивУкраинаРоссиятерактСШАФСБКирилл БудановГУР МОУКрымский мостБрянскСБУПЗРКВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
16:31Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов о том, кто виноват в трагедии на Крымском мосту и что делать дальше
16:19Игорь Юшков о первых итогах ракетных ударов России
16:09Последствия обстрелов украинской энергетики для власти и Европы. Выводы экспертов
16:00"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября
16:00"Вижу. Атакуем!". Как погиб первый дважды герой Советского Союза
15:58В Одессе "отменили" Илона Маска
15:55На херсонского чиновника совершено покушение
15:46Марат Баширов: России стоит перенять опыт Израиля в вопросе борьбы с терроризмом
15:44Главная в мире валюта уступит место другой: Голубовский о том, что заменит доллар. Видео
15:39"Должны быть ликвидированы". Эксперты и политики о расследовании теракта на Крымском мосту
15:29В Грузии и Болгарии заявили, что грузовик, причастный к теракту на Крымском мосту не был на их территории
15:28Украина продолжит терзать Россию терактами. О мотивированности тех, кто их совершает, и их командирах
15:04Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин
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