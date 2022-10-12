Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин - 12.10.2022 Украина.ру
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Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин
Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин - 12.10.2022 Украина.ру
Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин
Нити газопровода "Северный поток" можно отремонтировать, но при условии его дальнейшего использования и защиты, заявил 12 октября президент России Владимир Путин в своем выступлении на Российской энергетической неделе
2022-10-12T14:08
2022-10-12T14:08
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Президент подчеркнул, что у Москвы нет никаких сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" - акт международного терроризма.Кроме того, он напомнил, что выгодоприобретатели этих взрывов "и так понятны".Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сделала публикацию, в которой намекнула на то, что именно США получают выгоду от диверсии на газопроводе.
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новости, владимир путин, северный поток-2, северный поток, диверсии
Новости, Владимир Путин, Северный поток-2, Северный поток, диверсии

Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин

14:08 12.10.2022
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Нити газопровода "Северный поток" можно отремонтировать, но при условии его дальнейшего использования и защиты, заявил 12 октября президент России Владимир Путин в своем выступлении на Российской энергетической неделе
Отремонтировать нитки "Северного потока" возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.
Президент подчеркнул, что у Москвы нет никаких сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" - акт международного терроризма.
Кроме того, он напомнил, что выгодоприобретатели этих взрывов "и так понятны".
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сделала публикацию, в которой намекнула на то, что именно США получают выгоду от диверсии на газопроводе.
Утечка газа Северный поток 2
09:50
"Европа безмолвствует": в МИД РФ прокомментировали ход расследования по "Северным потокам"Россия будет добиваться участия в расследования теракта на "Северных потоках", при этом шведское правительство отказывается от сотрудничества, заявил 12 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости
 
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