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Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин

Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин - 12.10.2022 Украина.ру

Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин

Нити газопровода "Северный поток" можно отремонтировать, но при условии его дальнейшего использования и защиты, заявил 12 октября президент России Владимир Путин в своем выступлении на Российской энергетической неделе

2022-10-12T14:08

2022-10-12T14:08

2022-10-12T14:08

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Президент подчеркнул, что у Москвы нет никаких сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" - акт международного терроризма.Кроме того, он напомнил, что выгодоприобретатели этих взрывов "и так понятны".Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сделала публикацию, в которой намекнула на то, что именно США получают выгоду от диверсии на газопроводе.

https://ukraina.ru/20221012/1039635373.html

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новости, владимир путин, северный поток-2, северный поток, диверсии