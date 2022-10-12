Песков опроверг начало новой волны мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру
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Песков опроверг начало новой волны мобилизации
Песков опроверг начало новой волны мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру
Песков опроверг начало новой волны мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября заявил журналистам о том, что никакой новой волны мобилизации нет. Точный смысл соответствующих высказываний губернаторов нужно уточнять у каждого из них отдельно
2022-10-12T12:55
2022-10-12T12:55
новости
песков
мобилизация
украина
россия
спецоперация
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Так он ответил на вопрос журналиста о том, связано ли "новое мобилизационное задание" с новой волной мобилизации россиян.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил "новое мобилизационное задание" и к его исполнению уже приступил.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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новости, песков, мобилизация, украина, россия, спецоперация
Новости, Песков, мобилизация, Украина, Россия, Спецоперация

Песков опроверг начало новой волны мобилизации

12:55 12.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае
Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября заявил журналистам о том, что никакой новой волны мобилизации нет. Точный смысл соответствующих высказываний губернаторов нужно уточнять у каждого из них отдельно
Новой волны мобилизации нет, надо спрашивать у губернаторов, что они имеют в виду под новыми мобилизационными заданиями.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Так он ответил на вопрос журналиста о том, связано ли "новое мобилизационное задание" с новой волной мобилизации россиян.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил "новое мобилизационное задание" и к его исполнению уже приступил.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:22
Путин попросил губернаторов контролировать вопросы частичной мобилизацииПрезидент России Владимир Путин попросил новоизбранных глав регионов держать под контролем вопросы частичной моблилизации. Об этом он заявил 10 октября во время видеовстречи с 15 главами субъектов РФ
 
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