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Песков опроверг начало новой волны мобилизации

Песков опроверг начало новой волны мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру

Песков опроверг начало новой волны мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября заявил журналистам о том, что никакой новой волны мобилизации нет. Точный смысл соответствующих высказываний губернаторов нужно уточнять у каждого из них отдельно

2022-10-12T12:55

2022-10-12T12:55

2022-10-12T12:55

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Так он ответил на вопрос журналиста о том, связано ли "новое мобилизационное задание" с новой волной мобилизации россиян.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил "новое мобилизационное задание" и к его исполнению уже приступил.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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новости, песков, мобилизация, украина, россия, спецоперация