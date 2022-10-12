Русофобия и диалог культур - 12.10.2022 Украина.ру
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Русофобия и диалог культур
Русофобия и диалог культур - 12.10.2022 Украина.ру
Русофобия и диалог культур
Украина.ру, 12.10.2022
2022-10-12T13:57
2022-10-12T13:57
литература
культура
диалог
украина
россия
юрий андрухович
венедикт ерофеев
мнение
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Вечером 11 октября вандалы сбросили с пьедестала старейший в Киеве памятник Пушкину, установленный ещё в 1899 году. "Патриоты" таким образом отомстили за гибель на фронте своего "побратима" – лейтенанта Дениса "Бука" Антипова. Остались непонятными два вопроса: почему у националистов такое позднее зажигание – ведь "Бук" погиб ещё в мае, и кому они мстят, снося памятник Пушкину?На первый вопрос ответа я не знаю – может только сейчас узнали (это бывает – многие украинские погибшие надолго "зависают" в списках пропавших без вести, из-за нежелания командования ВСУ забирать трупы), может только сейчас придумали, как надо реагировать, может "Бук" тут не причём, а просто хотелось порезвиться. А вот со вторым определённость есть – мстили они русской культуре. Виновата они видимо в том, что покойный её плохо усвоил.Главное, впрочем, не в этом. Нападая на русскую культуру, украинские националисты наносят ущерб, прежде всего, культуре украинской. Причём неважно, идёт ли речь о безмозглых хулиганах, или о, например, Союзе писателей, требующем уничтожить уникальный музей Булгакова в Киеве. Важно то, что украинская культура формировалась в непрерывном диалоге с русской культурой. И речь идёт не о Гоголе, который даже националистами почитается украинским писателем, а о явлениях вполне украинских.Возьмём, например, ивано-франковского писателя Юрия Андруховича. Записного русофоба и националиста, потомка офицера дивизии СС "Галичина", чем он очень гордится.В 1992 году Андрухович опубликовал постмодернистский роман "Московиада", посвящённый (если это слово применимо к фантастическому произведению) периоду его учёбы на Высших литературных курсах при Литературном институте им. Горького в Москве, которые он окончил в 1991 году.Помнится, я читал его первопубликацию в журнале "Сучаснiсть" ("Современность"). Это был невероятно интересный классический толстый литературный журнал, в котором публиковались произведения современных авторов, довольно необычные искусствоведческие статьи, ну и разного рода националистический агитпроп, разумеется. Издавался журнал с 1961 года в ФРГ, а потом в США одним из направлений украинского национализма – т.н. "двийкарями", которые выступали за примирение сторонников Степана Бандеры и Андрея Мельника.Помнится, после публикации "Московиады" журнал напечатал подборку отзывов читателей, где, среди прочего, одна диаспорянка (кажется из Франции, но не суть) вопрошала, ну почему же в посвящённом Москве произведении нет никакого диалога культур?Честно говоря, само появление вопроса может быть связано только с тем, что диаспорянка не имела ни малейшего представления о культурах, между которыми происходит диалог.В "Московиаде" легко обнаруживаются элементы и народной русской культуры ("вино и пиво – это диво") и советской поп-культуры своего времени (гигантские крысы, якобы живущие в московском метро, в котором вообще никакие крысы не живут, потому что им там есть нечего) и т.п.Есть и прямые отсылки к литературной традиции.Вот, например: "первый уровень моей нынешней духовности – это пиво, выпитое на Фонвизина. Там же выпито и красное вино, составляющее второй, много в чем определяющий уровень… (…) Не четыре, а целых пять уровней составляют ныне меня! Потому что над красным вином лежит ещё самогонка, выпитая опять-таки же на Фонвизина!.."Для сравнения: "сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас, вспомню. Да – розовое крепкое за рупь тридцать семь".Уже по ценам из второй цитаты видно, что это никак не Андрухович – в 1991 году водка стоила в районе 10-ти рублей и купить её было не так уж просто. Разумеется, это цитата из поэмы "Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева, написанной в 1970 году.Кстати, если кому-то не нравятся булгаковские персонажи "Московиады", включая главного героя – автобиографического алкоголика Отто фон Ф., так персонажи Ерофеева ничуть не лучше. А некоторые высказывания русского писателя куда более русофобские, чем у писателя галицкого: "зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Чтобы не случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им все божья роса..." Андрухович ничего подобного себе не позволял.В общем, диалог культур как раз налицо. И, более того, представить себе националиста и русофоба Андруховча без обогащения культурой русской принципиально невозможно – ну не получилось бы из него "украинского Пелевина" без этого (хотя нет – "украинский Пелевин" получился бы из него, его бы он меньше пил и больше писал, но то такое).Возникает закономерный вопрос – не попадёт ли под раздачу у националистов и Андрухович тоже? Думаю, попадёт. Если не физически, то в культурном плане точно. Потому что целью нынешней культурной политики на Украине является создание ситуации, когда не только Гоголя, но и Шевченко с Андруховичем будут читать в идеологическом переводе. Потому что Шевченко не очень хорошо о поляках отзывался, а они наши европейские друзья и партнёры. В общем – хозяева.
https://ukraina.ru/20180513/1020332324.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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литература, культура, диалог, украина, россия, юрий андрухович, венедикт ерофеев, мнение
литература, культура, диалог, Украина, Россия, Юрий Андрухович, Венедикт Ерофеев, Мнение

Русофобия и диалог культур

13:57 12.10.2022
 
© Telegram / "Страна.ua"
© Telegram / "Страна.ua"
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Вечером 11 октября вандалы сбросили с пьедестала старейший в Киеве памятник Пушкину, установленный ещё в 1899 году. "Патриоты" таким образом отомстили за гибель на фронте своего "побратима" – лейтенанта Дениса "Бука" Антипова. Остались непонятными два вопроса: почему у националистов такое позднее зажигание – ведь "Бук" погиб ещё в мае, и кому они мстят, снося памятник Пушкину?
На первый вопрос ответа я не знаю – может только сейчас узнали (это бывает – многие украинские погибшие надолго "зависают" в списках пропавших без вести, из-за нежелания командования ВСУ забирать трупы), может только сейчас придумали, как надо реагировать, может "Бук" тут не причём, а просто хотелось порезвиться. А вот со вторым определённость есть – мстили они русской культуре. Виновата они видимо в том, что покойный её плохо усвоил.
Главное, впрочем, не в этом. Нападая на русскую культуру, украинские националисты наносят ущерб, прежде всего, культуре украинской. Причём неважно, идёт ли речь о безмозглых хулиганах, или о, например, Союзе писателей, требующем уничтожить уникальный музей Булгакова в Киеве. Важно то, что украинская культура формировалась в непрерывном диалоге с русской культурой. И речь идёт не о Гоголе, который даже националистами почитается украинским писателем, а о явлениях вполне украинских.
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Возьмём, например, ивано-франковского писателя Юрия Андруховича. Записного русофоба и националиста, потомка офицера дивизии СС "Галичина", чем он очень гордится.
В 1992 году Андрухович опубликовал постмодернистский роман "Московиада", посвящённый (если это слово применимо к фантастическому произведению) периоду его учёбы на Высших литературных курсах при Литературном институте им. Горького в Москве, которые он окончил в 1991 году.
Помнится, я читал его первопубликацию в журнале "Сучаснiсть" ("Современность"). Это был невероятно интересный классический толстый литературный журнал, в котором публиковались произведения современных авторов, довольно необычные искусствоведческие статьи, ну и разного рода националистический агитпроп, разумеется. Издавался журнал с 1961 года в ФРГ, а потом в США одним из направлений украинского национализма – т.н. "двийкарями", которые выступали за примирение сторонников Степана Бандеры и Андрея Мельника.
Помнится, после публикации "Московиады" журнал напечатал подборку отзывов читателей, где, среди прочего, одна диаспорянка (кажется из Франции, но не суть) вопрошала, ну почему же в посвящённом Москве произведении нет никакого диалога культур?
Честно говоря, само появление вопроса может быть связано только с тем, что диаспорянка не имела ни малейшего представления о культурах, между которыми происходит диалог.
В "Московиаде" легко обнаруживаются элементы и народной русской культуры ("вино и пиво – это диво") и советской поп-культуры своего времени (гигантские крысы, якобы живущие в московском метро, в котором вообще никакие крысы не живут, потому что им там есть нечего) и т.п.
Есть и прямые отсылки к литературной традиции.
Вот, например: "первый уровень моей нынешней духовности – это пиво, выпитое на Фонвизина. Там же выпито и красное вино, составляющее второй, много в чем определяющий уровень… (…) Не четыре, а целых пять уровней составляют ныне меня! Потому что над красным вином лежит ещё самогонка, выпитая опять-таки же на Фонвизина!.."
Для сравнения: "сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас, вспомню. Да – розовое крепкое за рупь тридцать семь".
Уже по ценам из второй цитаты видно, что это никак не Андрухович – в 1991 году водка стоила в районе 10-ти рублей и купить её было не так уж просто. Разумеется, это цитата из поэмы "Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева, написанной в 1970 году.
Кстати, если кому-то не нравятся булгаковские персонажи "Московиады", включая главного героя – автобиографического алкоголика Отто фон Ф., так персонажи Ерофеева ничуть не лучше. А некоторые высказывания русского писателя куда более русофобские, чем у писателя галицкого: "зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Чтобы не случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им все божья роса..." Андрухович ничего подобного себе не позволял.
москва-петушки
18 января 2020, 09:00
«И каприз, и идея, и пафос, и сверх того ещё метафизический намёк». «Литературная кулинария» в вагоне электрички Москва – ПетушкиСейчас новогодние праздники уже кончились, народ не столь интенсивно выпивает и, кажется, даже уже перестал страдать похмельем. На этом фоне уже не будет выглядеть провокацией обращение к литературно-алкогольному наследию Венедикта Ерофеева
В общем, диалог культур как раз налицо. И, более того, представить себе националиста и русофоба Андруховча без обогащения культурой русской принципиально невозможно – ну не получилось бы из него "украинского Пелевина" без этого (хотя нет – "украинский Пелевин" получился бы из него, его бы он меньше пил и больше писал, но то такое).
Возникает закономерный вопрос – не попадёт ли под раздачу у националистов и Андрухович тоже? Думаю, попадёт. Если не физически, то в культурном плане точно. Потому что целью нынешней культурной политики на Украине является создание ситуации, когда не только Гоголя, но и Шевченко с Андруховичем будут читать в идеологическом переводе. Потому что Шевченко не очень хорошо о поляках отзывался, а они наши европейские друзья и партнёры. В общем – хозяева.
 
литературакультурадиалогУкраинаРоссияЮрий АндруховичВенедикт ЕрофеевМнение
 
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