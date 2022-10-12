По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробности
09:28 12.10.2022 (обновлено: 10:06 12.10.2022)
© Кадр с камер наблюденияКрымский мост
© Кадр с камер наблюдения
Диверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. Об этом 12 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ
По данным ФСБ, руководителем организации теракта был Кирилл Буданов – глава ГУР Украины, исполнителями — сотрудники ведомства и иностранная агентура.
«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм и в начале августа т. г. отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)».
Сообщается, что к переправке груза были привлечены: граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985).
Далее ФСБ сообщает подробный порядок действий террористов:
▪️ на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае;
▪️ 7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злобы (1987) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем —несуществующая фирма в Крыму;
▪️ в этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв;
▪️ контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Владимировича Андрейченко (1988) из Кременчуга
В ведомстве уточняют, что расследование продолжается.
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