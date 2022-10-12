https://ukraina.ru/20221012/1039633091.html

По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробности

По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробности - 12.10.2022 Украина.ру

По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробности

Диверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. Об этом 12 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ

2022-10-12T09:28

2022-10-12T09:28

2022-10-12T10:06

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По данным ФСБ, руководителем организации теракта был Кирилл Буданов – глава ГУР Украины, исполнителями — сотрудники ведомства и иностранная агентура.Сообщается, что к переправке груза были привлечены: граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985).Далее ФСБ сообщает подробный порядок действий террористов:▪️ на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае;▪️ 7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злобы (1987) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем —несуществующая фирма в Крыму;▪️ в этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв;▪️ контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Владимировича Андрейченко (1988) из КременчугаВ ведомстве уточняют, что расследование продолжается.

https://ukraina.ru/20221011/1039623616.html

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новости, крым, крымский мост, фсб, теракт