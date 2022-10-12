На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры - 12.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039629181.html
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры - 12.10.2022 Украина.ру
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
Энергетическая инфраструктура Украины с 10 октября пострадала на 30%, сказал министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN
2022-10-12T07:52
2022-10-12T08:44
новости
россия
украина
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038631595_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_1cd23e2650170493be75e31397ef52c9.jpg.webp
Ранее Россия нанесла удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины в ответ на теракт, который произошел 8 октября на Крымском мосту. Как заявили в Минобороны РФ, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.На заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что ответы будут жесткими, если киевский режим продолжат попытки проведения терактов на территории РФ.
https://ukraina.ru/20221011/1039624739.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038631595_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d8a1dbb89d0a6008ea030cbf36c8734d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, инфраструктура
Новости, Россия, Украина, инфраструктура

На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры

07:52 12.10.2022 (обновлено: 08:44 12.10.2022)
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
Энергетическая инфраструктура Украины с 10 октября пострадала на 30%, сказал министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN

«Мы считаем, что что-то около 30 процентов энергетической инфраструктуры было поражено», — сказал Галущенко.

Ранее Россия нанесла удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины в ответ на теракт, который произошел 8 октября на Крымском мосту. Как заявили в Минобороны РФ, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.
На заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что ответы будут жесткими, если киевский режим продолжат попытки проведения терактов на территории РФ.
Взрывы в Киеве 10 октября
Вчера, 19:00
Удары по Украине и их последствия, реакция НАТО. Итоги 11 октября
 
НовостиРоссияУкраинаинфраструктура
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробности
09:19В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ
09:03В Киеве объявили воздушную тревогу
09:00Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, Байден о Путине. Главное на Украине на утро 12 октября
08:55Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия
08:46Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины
08:41Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам
08:32В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка
08:27Financial Times указала на слабость Украины после российских ударов
08:19Австралия готова обучать военнослужащих ВСУ
08:19Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия
08:11WP: Байден попросил Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь США
08:00Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся
07:52На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
07:45"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизации
07:44Дайте нам ядерное оружие. Реакция украинских экспертов на обстрелы Украины 10 и 11 октября
07:44Британцы обвинили Зеленского в безумии после его новой просьбы
07:33КГБ Белоруссии: в Польше, Литве и на Украине готовят организаторов терактов
07:30Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО
07:22Конрад Рэнкас: Польша и Украина - лишь запал для ядерной войны мировой элиты против России
Лента новостейМолния