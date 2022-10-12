https://ukraina.ru/20221012/1039629181.html
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры - 12.10.2022 Украина.ру
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
Энергетическая инфраструктура Украины с 10 октября пострадала на 30%, сказал министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN
2022-10-12T07:52
2022-10-12T07:52
2022-10-12T08:44
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россия
украина
инфраструктура
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Ранее Россия нанесла удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины в ответ на теракт, который произошел 8 октября на Крымском мосту. Как заявили в Минобороны РФ, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.На заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что ответы будут жесткими, если киевский режим продолжат попытки проведения терактов на территории РФ.
https://ukraina.ru/20221011/1039624739.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, инфраструктура
Новости, Россия, Украина, инфраструктура
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
07:52 12.10.2022 (обновлено: 08:44 12.10.2022)
Энергетическая инфраструктура Украины с 10 октября пострадала на 30%, сказал министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN
«Мы считаем, что что-то около 30 процентов энергетической инфраструктуры было поражено», — сказал Галущенко.
Ранее Россия нанесла удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины в ответ на теракт, который произошел 8 октября на Крымском мосту. Как заявили в Минобороны РФ, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.
На заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что ответы будут жесткими, если киевский режим продолжат попытки проведения терактов на территории РФ.