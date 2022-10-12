https://ukraina.ru/20221012/1039629181.html

На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры

На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры - 12.10.2022 Украина.ру

На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры

Энергетическая инфраструктура Украины с 10 октября пострадала на 30%, сказал министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN

2022-10-12T07:52

2022-10-12T07:52

2022-10-12T08:44

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Ранее Россия нанесла удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины в ответ на теракт, который произошел 8 октября на Крымском мосту. Как заявили в Минобороны РФ, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.На заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что ответы будут жесткими, если киевский режим продолжат попытки проведения терактов на территории РФ.

https://ukraina.ru/20221011/1039624739.html

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новости, россия, украина, инфраструктура