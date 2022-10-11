https://ukraina.ru/20221011/1039608766.html
Смешного не было совсем. Как киевские власти отреагировали на ракетные удары по Украине
Смешного не было совсем. Как киевские власти отреагировали на ракетные удары по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
Смешного не было совсем. Как киевские власти отреагировали на ракетные удары по Украине
Украина.ру, 11.10.2022
2022-10-11T14:23
2022-10-11T14:23
2022-10-11T15:25
новости
владимир зеленский
украина
власть
удар
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Праздничное настроение представителей киевских властей пропало после ракетных ударов по крупным городам всей Украины 10 октября. Мэр Киева Виталий Кличко, который только накануне опубликовал мультяшное изображение самого себя, широко улыбающегося на фоне взрывов на Крымском мосту, сменил тон. В понедельник 11 октября, до начала рабочего дня, он сообщил о взрывах в центре Киева.Пользуясь тем, что удары нанесли днем, украинские политики ринулись отрабатывать информационный повод — записывать селфи-видео на фоне воронок (а, возможно, даже и на фоне одной единственной). Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке к вторжению в страну и обозвал диктатором. Комментарий Порошенко записали журналисты польского телеканала TVN.Кличко подошел к воронке, достал телефон и наговорил на камеру полторы минуты обвинений в адрес России. Атаку он назвал террористической и сместил акцент с достигнутых Россией целей — объектов критической инфраструктуры — на раненых и погибших. Ранее киевские власти уже запрещали жителям Украины публиковать видео и фото со всяких происшествий, заявляя, что будто бы противник по ним может что-то идентифицировать. На самом деле у этого запрета есть только одна практическая сторона — скрыть реальные потери и жертвы (тогда их в зависимости от аудитории можно либо увеличить — для Запада или уменьшить — для своих) и одновременно ограничить возможность использования украинских материалов российскими журналистами. Так что ни погибших, ни раненых Киев не только не показал, но и не назвал их имена и фамилии.Зеленский до фотозоны у воронки дошел только к вечеру. Утром он вышел во двор в правительственном квартале, обвинил Россию в терроризме и заявил о том, что украинская ПВО сбила 38 ракет. При этом было заметно, что его рука с телефоном дрожала (от испуга или ненависти — не понятно). К вечеру он рапортовал об уничтожении 43 снарядов. По его словам, Россия поставила перед собой две цели: объекты энергетики и якобы мирных жителей. Перед сном он позвонил в США, когда в Нью-Йорке чиновники уже пришли с обеда, и забыл и про энергетику, и про людей. Киеву нужно больше оружия, заявил он.11 октября Москва продолжила операцию по декоммунизации тепловых электростанций Украины и денацификации объектов военного управления. В Минобороны России заявили о поражении всех назначенных объектов. Кличко замолк — уехал отдыхать, или кто-то его попросил заткнуться. Украинская «информационка» продолжила, как обычно, просить денег и оружия.Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко отрабатывал «социальный кейс». Он не комментировал политические события, хотя и начал с обвинений России в терроризме. Тимошенко погулял по мосту «имени Кличко», запретил украинцам включать вечером телевизоры и компьютеры и добрел до той самой фотозоны у воронки в центре Киева. Кататься по Киеву ему поручил Зеленский. Вечером на мост привели внешне потрепанного Святослава Вакарчука с дембельского вида гитарой, исписанной черным маркером.Владимир Зеленский, играющий в этой картине роль тяжелоатлета с дрожащими руками, провел заседание ставки Верховного главнокомандующего. Украинские чиновники формально закрепили тезис о необходимости поставок американских систем противовоздушной и противоракетной оборон. И, по приоритету операций, обсудили напоследок подготовку украинского войска к зиме.Власть Зеленского — циничная, бесчеловечная, даже при угрозе замерзания всех местных жителей стремится накачивать оружием страну. О переговорах с Россией в Киеве никто не сказал ни слова — Зеленский придерживается всё той же позиции, ужасная война для него хуже худого мира.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, власть, удар
Праздничное настроение представителей киевских властей пропало после ракетных ударов по крупным городам всей Украины 10 октября. Мэр Киева Виталий Кличко, который только накануне опубликовал мультяшное изображение самого себя, широко улыбающегося на фоне взрывов на Крымском мосту, сменил тон. В понедельник 11 октября, до начала рабочего дня, он сообщил о взрывах в центре Киева.
Пользуясь тем, что удары нанесли днем, украинские политики ринулись отрабатывать информационный повод — записывать селфи-видео на фоне воронок (а, возможно, даже и на фоне одной единственной). Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке к вторжению в страну и обозвал диктатором. Комментарий Порошенко записали журналисты польского телеканала TVN.
«На собрании силовиков Лукашенко официально заявил о том, что он снова открывает свою страну для российских войск в многотысячном контингенте. Мы считаем, что это — один из вариантов попытки повторить февральское вторжение на Украину», — заявил Порошенко.
Кличко подошел к воронке, достал телефон и наговорил на камеру полторы минуты обвинений в адрес России. Атаку он назвал террористической и сместил акцент с достигнутых Россией целей — объектов критической инфраструктуры — на раненых и погибших. Ранее киевские власти уже запрещали жителям Украины публиковать видео и фото со всяких происшествий, заявляя, что будто бы противник по ним может что-то идентифицировать. На самом деле у этого запрета есть только одна практическая сторона — скрыть реальные потери и жертвы (тогда их в зависимости от аудитории можно либо увеличить — для Запада или уменьшить — для своих) и одновременно ограничить возможность использования украинских материалов российскими журналистами. Так что ни погибших, ни раненых Киев не только не показал, но и не назвал их имена и фамилии.
Зеленский до фотозоны у воронки дошел только к вечеру. Утром он вышел во двор в правительственном квартале, обвинил Россию в терроризме и заявил о том, что украинская ПВО сбила 38 ракет. При этом было заметно, что его рука с телефоном дрожала (от испуга или ненависти — не понятно). К вечеру он рапортовал об уничтожении 43 снарядов. По его словам, Россия поставила перед собой две цели: объекты энергетики и якобы мирных жителей. Перед сном он позвонил в США, когда в Нью-Йорке чиновники уже пришли с обеда, и забыл и про энергетику, и про людей. Киеву нужно больше оружия, заявил он.
«Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения было ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН», — заявил Зеленский.
11 октября Москва продолжила операцию по декоммунизации тепловых электростанций Украины и денацификации объектов военного управления. В Минобороны России заявили о поражении всех назначенных объектов. Кличко замолк — уехал отдыхать, или кто-то его попросил заткнуться. Украинская «информационка» продолжила, как обычно, просить денег и оружия.
«Результатом [ракетных ударов России по Украине] стало ускорение передачи нам современных систем ПВО и ПРО, анонс увеличения военной и финансовой помощи, встречи президента Зеленского с лидерами G7 в формате онлайн и новый Рамштайн, что даст свои плоды непосредственно на поле боя», — заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко отрабатывал «социальный кейс». Он не комментировал политические события, хотя и начал с обвинений России в терроризме. Тимошенко погулял по мосту «имени Кличко», запретил украинцам включать вечером телевизоры и компьютеры и добрел до той самой фотозоны у воронки в центре Киева. Кататься по Киеву ему поручил Зеленский. Вечером на мост привели внешне потрепанного Святослава Вакарчука с дембельского вида гитарой, исписанной черным маркером.
Владимир Зеленский, играющий в этой картине роль тяжелоатлета с дрожащими руками, провел заседание ставки Верховного главнокомандующего. Украинские чиновники формально закрепили тезис о необходимости поставок американских систем противовоздушной и противоракетной оборон. И, по приоритету операций, обсудили напоследок подготовку украинского войска к зиме.
Власть Зеленского — циничная, бесчеловечная, даже при угрозе замерзания всех местных жителей стремится накачивать оружием страну. О переговорах с Россией в Киеве никто не сказал ни слова — Зеленский придерживается всё той же позиции, ужасная война для него хуже худого мира.