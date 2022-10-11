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В Минске возбудили уголовное дело в отношении белорусских наемников на Украине

В Минске возбудили уголовное дело в отношении белорусских наемников на Украине - 11.10.2022 Украина.ру

В Минске возбудили уголовное дело в отношении белорусских наемников на Украине

Сотрудники Следственного комитета (СК) Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников на Украине. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе СК

2022-10-11T10:25

2022-10-11T10:25

2022-10-11T10:25

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Группа граждан Белоруссии в Литве, Польше и на Украине создала "полк имени Кастуся Калиновского". Граждане руководствовались и вдохновлялись идеями национализма и следовали шаблонам шовинистической идеологии, заявили белорусские следователи. Экстремисты создали сеть Telegram-каналов и чатов, с помощью которых вербовали граждан Белоруссии для участия в вооруженных конфликтах, террористической деятельности и разжигания социальной и идеологической вражды. В отношении руководителей организации и уже установленных участников возбудили уголовное дело по статье "Создание экстремистского формирования либо участие в нем". Также уголовные дела возбудили в отношении активных участников радикальных ячеек на территории Белоруссии. "Полк имени Кастуся Калиновского" - вооруженное формирование из белорусских граждан, члены организации принимали участие в боевых действиях на Украине на стороне киевских властей. В марте формирование включили в состав Вооруженных сил Украины.

https://ukraina.ru/20221010/1039558915.html

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новости, иностранные наемники, белоруссия, украина, всу