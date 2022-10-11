В Минске возбудили уголовное дело в отношении белорусских наемников на Украине
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Сотрудники Следственного комитета (СК) Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников на Украине. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе СК
Группа граждан Белоруссии в Литве, Польше и на Украине создала "полк имени Кастуся Калиновского". Граждане руководствовались и вдохновлялись идеями национализма и следовали шаблонам шовинистической идеологии, заявили белорусские следователи.
Экстремисты создали сеть Telegram-каналов и чатов, с помощью которых вербовали граждан Белоруссии для участия в вооруженных конфликтах, террористической деятельности и разжигания социальной и идеологической вражды.
"В его составе наемники консолидировали наиболее ярых представителей "радикального мира", а также лиц, скрывающихся от уголовного преследования за совершение различных преступлений. Данные формирования созданы с целью оказания вооруженного сопротивления при проведении специальной военной операции и для последующего вооруженного захвата власти в Республике Беларусь", - сообщили следователи.
В отношении руководителей организации и уже установленных участников возбудили уголовное дело по статье "Создание экстремистского формирования либо участие в нем". Также уголовные дела возбудили в отношении активных участников радикальных ячеек на территории Белоруссии.
"Полк имени Кастуся Калиновского" - вооруженное формирование из белорусских граждан, члены организации принимали участие в боевых действиях на Украине на стороне киевских властей. В марте формирование включили в состав Вооруженных сил Украины.
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