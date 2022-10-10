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На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу

На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу - 10.10.2022 Украина.ру

На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области пострадала от обстрела, сообщил журналистам мэр города Галича Олег Кантор

2022-10-10T14:26

2022-10-10T14:26

2022-10-10T14:26

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Одна из крупнейших украинских ТЭС, Бурштынская станция расположена между Галичем и Бурштыном, на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идёт экспорт электроэнергии в Европу.Издание "Страна.ua", ссылаясь на свой источник, близкий к Минэнерго, сообщает, что на станции повреждено распределительное устройство.Ранее о повреждении другой крупной ТЭС, Криворожской, сообщил мэр Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул.

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