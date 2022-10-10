На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу - 10.10.2022 Украина.ру
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На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу
На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу - 10.10.2022 Украина.ру
На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области пострадала от обстрела, сообщил журналистам мэр города Галича Олег Кантор
2022-10-10T14:26
2022-10-10T14:26
новости
украина
тэс
ивано-франковская область
европа
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Одна из крупнейших украинских ТЭС, Бурштынская станция расположена между Галичем и Бурштыном, на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идёт экспорт электроэнергии в Европу.Издание "Страна.ua", ссылаясь на свой источник, близкий к Минэнерго, сообщает, что на станции повреждено распределительное устройство.Ранее о повреждении другой крупной ТЭС, Криворожской, сообщил мэр Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул.
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новости, украина, тэс, ивано-франковская область, европа
Новости, Украина, ТЭС, Ивано-Франковская область, Европа

На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу

14:26 10.10.2022
 
© ctd.com.ua, Olexander IlchenkoИвано-Франковск
Ивано-Франковск
© ctd.com.ua, Olexander Ilchenko
Читать в
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области пострадала от обстрела, сообщил журналистам мэр города Галича Олег Кантор
Одна из крупнейших украинских ТЭС, Бурштынская станция расположена между Галичем и Бурштыном, на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идёт экспорт электроэнергии в Европу.
Издание "Страна.ua", ссылаясь на свой источник, близкий к Минэнерго, сообщает, что на станции повреждено распределительное устройство.
Ситуация очень серьезная, может возникнуть дефицит мощности 1 гигаватт из-за чего в пиковые часы вечером могут быть веерные отключения. Но сами блоки ТЭС не задеты.
Ранее о повреждении другой крупной ТЭС, Криворожской, сообщил мэр Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул.
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