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На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу
На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу - 10.10.2022 Украина.ру
На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области пострадала от обстрела, сообщил журналистам мэр города Галича Олег Кантор
2022-10-10T14:26
2022-10-10T14:26
2022-10-10T14:26
новости
украина
тэс
ивано-франковская область
европа
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Одна из крупнейших украинских ТЭС, Бурштынская станция расположена между Галичем и Бурштыном, на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идёт экспорт электроэнергии в Европу.Издание "Страна.ua", ссылаясь на свой источник, близкий к Минэнерго, сообщает, что на станции повреждено распределительное устройство.Ранее о повреждении другой крупной ТЭС, Криворожской, сообщил мэр Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул.
https://ukraina.ru/20221010/1039568165.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, тэс, ивано-франковская область, европа
На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области пострадала от обстрела, сообщил журналистам мэр города Галича Олег Кантор
Одна из крупнейших украинских ТЭС, Бурштынская станция расположена между Галичем и Бурштыном, на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идёт экспорт электроэнергии в Европу.
Издание "Страна.ua", ссылаясь на свой источник, близкий к Минэнерго, сообщает, что на станции повреждено распределительное устройство.
Ситуация очень серьезная, может возникнуть дефицит мощности 1 гигаватт из-за чего в пиковые часы вечером могут быть веерные отключения. Но сами блоки ТЭС не задеты.
Ранее о повреждении другой крупной ТЭС, Криворожской, сообщил мэр Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул.