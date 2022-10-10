Криворожская ТЭС получила повреждения – власти - 10.10.2022 Украина.ру
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Криворожская ТЭС получила повреждения – власти
Криворожская ТЭС получила повреждения – власти - 10.10.2022 Украина.ру
Криворожская ТЭС получила повреждения – власти
В результате ракетного удара по Днепропетровской области, повреждена Криворожская ТЭС, одна из крупнейших на Украине, сообщил на своей странице в соцсетях мэр Кривого Рога Александр Вилкул 10 октября
2022-10-10T13:27
2022-10-10T13:29
новости
кривой рог
криворожская тэс
вилкул
удары
украина
энергетика
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Другие крупнейшие ТЭС Украины – Углегорская и Бурштынская. Установленная мощность при полном использовании Криворожской ТЭС - 2,8 ГВт. Сообщается также о перебоях в работе Киевской, Дарницкой и Трипольской ТЭС.Местные власти также сообщили о повреждениях энергообъектов в Харьковской, Львовской, Сумской и Хмельницкой областях.Кроме того, Вилкул сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в Терновском и Покровском районах Кривого Рога, а также проблемах с водоснабжением.
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новости, кривой рог, криворожская тэс, вилкул, удары, украина, энергетика
Новости, Кривой Рог, Криворожская ТЭС, Вилкул, удары, Украина, энергетика

Криворожская ТЭС получила повреждения – власти

13:27 10.10.2022 (обновлено: 13:29 10.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДТЭК Криворожская ТЭСКриворожская ТЭС
Криворожская ТЭС - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДТЭК Криворожская ТЭС
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В результате ракетного удара по Днепропетровской области, повреждена Криворожская ТЭС, одна из крупнейших на Украине, сообщил на своей странице в соцсетях мэр Кривого Рога Александр Вилкул 10 октября
Другие крупнейшие ТЭС Украины – Углегорская и Бурштынская. Установленная мощность при полном использовании Криворожской ТЭС - 2,8 ГВт. Сообщается также о перебоях в работе Киевской, Дарницкой и Трипольской ТЭС.
Местные власти также сообщили о повреждениях энергообъектов в Харьковской, Львовской, Сумской и Хмельницкой областях.
Кроме того, Вилкул сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в Терновском и Покровском районах Кривого Рога, а также проблемах с водоснабжением.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
13:18
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НовостиКривой РогКриворожская ТЭСВилкулударыУкраинаэнергетика
 
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