https://ukraina.ru/20221010/1039563226.html

Криворожская ТЭС получила повреждения – власти

Криворожская ТЭС получила повреждения – власти - 10.10.2022 Украина.ру

Криворожская ТЭС получила повреждения – власти

В результате ракетного удара по Днепропетровской области, повреждена Криворожская ТЭС, одна из крупнейших на Украине, сообщил на своей странице в соцсетях мэр Кривого Рога Александр Вилкул 10 октября

2022-10-10T13:27

2022-10-10T13:27

2022-10-10T13:29

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Другие крупнейшие ТЭС Украины – Углегорская и Бурштынская. Установленная мощность при полном использовании Криворожской ТЭС - 2,8 ГВт. Сообщается также о перебоях в работе Киевской, Дарницкой и Трипольской ТЭС.Местные власти также сообщили о повреждениях энергообъектов в Харьковской, Львовской, Сумской и Хмельницкой областях.Кроме того, Вилкул сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в Терновском и Покровском районах Кривого Рога, а также проблемах с водоснабжением.

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2022

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новости, кривой рог, криворожская тэс, вилкул, удары, украина, энергетика