https://ukraina.ru/20221010/1039563226.html
Криворожская ТЭС получила повреждения – власти
Криворожская ТЭС получила повреждения – власти - 10.10.2022 Украина.ру
Криворожская ТЭС получила повреждения – власти
В результате ракетного удара по Днепропетровской области, повреждена Криворожская ТЭС, одна из крупнейших на Украине, сообщил на своей странице в соцсетях мэр Кривого Рога Александр Вилкул 10 октября
2022-10-10T13:27
2022-10-10T13:27
2022-10-10T13:29
новости
кривой рог
криворожская тэс
вилкул
удары
украина
энергетика
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Другие крупнейшие ТЭС Украины – Углегорская и Бурштынская. Установленная мощность при полном использовании Криворожской ТЭС - 2,8 ГВт. Сообщается также о перебоях в работе Киевской, Дарницкой и Трипольской ТЭС.Местные власти также сообщили о повреждениях энергообъектов в Харьковской, Львовской, Сумской и Хмельницкой областях.Кроме того, Вилкул сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в Терновском и Покровском районах Кривого Рога, а также проблемах с водоснабжением.
https://ukraina.ru/20221010/1039562791.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кривой рог, криворожская тэс, вилкул, удары, украина, энергетика
Новости, Кривой Рог, Криворожская ТЭС, Вилкул, удары, Украина, энергетика
Криворожская ТЭС получила повреждения – власти
13:27 10.10.2022 (обновлено: 13:29 10.10.2022)
В результате ракетного удара по Днепропетровской области, повреждена Криворожская ТЭС, одна из крупнейших на Украине, сообщил на своей странице в соцсетях мэр Кривого Рога Александр Вилкул 10 октября