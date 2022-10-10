"Покажется раем": глава Офиса Зеленского разразился угрозами в адрес России - 10.10.2022 Украина.ру
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"Покажется раем": глава Офиса Зеленского разразился угрозами в адрес России
"Покажется раем": глава Офиса Зеленского разразился угрозами в адрес России - 10.10.2022 Украина.ру
"Покажется раем": глава Офиса Зеленского разразился угрозами в адрес России
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале 10 октября отреагировал на взрывы в украинских городах
2022-10-10T12:27
2022-10-10T12:31
новости
украина
удары
андрей ермак
офис президента
владимир зеленский
спецоперация
угрозы
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Ранее в этот день украинские власти сообщили о ракетных ударах практически по всей территории страны. Согласно этим данным, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По словам Ермака, на сегодняшние взрывы будет дан "жесткий ответ"."Что ж, ад для них еще покажется раем", - написал Ермак. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подходы к проведению российской спецоперации на Украине изменены. Он выразил надежду, что темпы СВО "сбавляться не будут".На произошедшее также отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, он призвал Владимира Зеленского не жаловаться, вместо этого ему лучше бежать, "не оглядываясь в сторону Запада".В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
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новости, украина, удары, андрей ермак, офис президента, владимир зеленский, спецоперация, угрозы
Новости, Украина, удары, Андрей Ермак, Офис президента, Владимир Зеленский, Спецоперация, угрозы

"Покажется раем": глава Офиса Зеленского разразился угрозами в адрес России

12:27 10.10.2022 (обновлено: 12:31 10.10.2022)
 
© president.gov.uaАндрей Ермак
Андрей Ермак
© president.gov.ua
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале 10 октября отреагировал на взрывы в украинских городах
Ранее в этот день украинские власти сообщили о ракетных ударах практически по всей территории страны. Согласно этим данным, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
По словам Ермака, на сегодняшние взрывы будет дан "жесткий ответ".
"Что ж, ад для них еще покажется раем", - написал Ермак.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подходы к проведению российской спецоперации на Украине изменены. Он выразил надежду, что темпы СВО "сбавляться не будут".
На произошедшее также отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, он призвал Владимира Зеленского не жаловаться, вместо этого ему лучше бежать, "не оглядываясь в сторону Запада".
В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:25
Три волны ракетных ударов. Через два дня после Крымского моста Россия ответила на теракт
 
НовостиУкраинаударыАндрей ЕрмакОфис президентаВладимир ЗеленскийСпецоперацияугрозы
 
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