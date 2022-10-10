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Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена

Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена - 10.10.2022 Украина.ру

Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена

Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли 9 октября в эфире телеканала Fox News назвала решение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи способом наказать президента США Джо Байдена

2022-10-10T08:34

2022-10-10T08:34

2022-10-10T08:34

джо байден

нефть

опек

новости

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Она отметила, что американскому лидеру не следует удивляться подобному решению и тому, что ОПЕК+ может не согласиться на увеличение добычи нефти.Хейли подчеркнула стремление Белого дома сделать Саудовскую Аравию изгоем.Экс-постпред США также раскритиковала Байдена за его предложение рассматривать Венесуэлу как потенциального импортера нефти.Ранее сообщалось о сложном положении Байдена, оказавшегося перед дилеммой после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с ноября этого года. Главе США придется выбрать: продолжать пытаться добиваться расположения Саудовской Аравии или принять жесткие ответные меры.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, нефть, опек, новости