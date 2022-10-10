Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена - 10.10.2022 Украина.ру
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Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена
Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена - 10.10.2022 Украина.ру
Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена
Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли 9 октября в эфире телеканала Fox News назвала решение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи способом наказать президента США Джо Байдена
2022-10-10T08:34
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нефть
опек
новости
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Она отметила, что американскому лидеру не следует удивляться подобному решению и тому, что ОПЕК+ может не согласиться на увеличение добычи нефти.Хейли подчеркнула стремление Белого дома сделать Саудовскую Аравию изгоем.Экс-постпред США также раскритиковала Байдена за его предложение рассматривать Венесуэлу как потенциального импортера нефти.Ранее сообщалось о сложном положении Байдена, оказавшегося перед дилеммой после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с ноября этого года. Главе США придется выбрать: продолжать пытаться добиваться расположения Саудовской Аравии или принять жесткие ответные меры.
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джо байден, нефть, опек, новости
Джо Байден, нефть, ОПЕК, Новости

Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена

08:34 10.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли 9 октября в эфире телеканала Fox News назвала решение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи способом наказать президента США Джо Байдена
Она отметила, что американскому лидеру не следует удивляться подобному решению и тому, что ОПЕК+ может не согласиться на увеличение добычи нефти.
Хейли подчеркнула стремление Белого дома сделать Саудовскую Аравию изгоем.
Экс-постпред США также раскритиковала Байдена за его предложение рассматривать Венесуэлу как потенциального импортера нефти.

"Мы можем защитить американцев. Мы должны экспортировать столько сжиженного природного газа, сколько сможем. Нам не нужно ни на кого полагаться в таких вещах, как энергия и использование наших резервов", — сказала Хейли.

Ранее сообщалось о сложном положении Байдена, оказавшегося перед дилеммой после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с ноября этого года. Главе США придется выбрать: продолжать пытаться добиваться расположения Саудовской Аравии или принять жесткие ответные меры.
 
Джо БайденнефтьОПЕКНовости
 
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