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"Зачистила почти всех": обозреватель Guardian рассказал об "удивительной непопулярности" Трасс в Британии
"Зачистила почти всех": обозреватель Guardian рассказал об "удивительной непопулярности" Трасс в Британии - 10.10.2022 Украина.ру
"Зачистила почти всех": обозреватель Guardian рассказал об "удивительной непопулярности" Трасс в Британии
Лиз Трасс всего лишь месяц занимает пост премьер-министра Британии, однако уже идут разговоры о том, как сместить ее с поста. Об этом написал 9 октября главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли
2022-10-10T08:10
2022-10-10T08:10
2022-10-10T08:15
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“Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит. Он стал медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори; она — быстрорастворимый избирательный цианид”, — говорится в статье.Эндрю Ронсли также назвал Трасс “верховной жрицей узкой секты”.Автор статьи считает, что Британия переживает период многочисленных чрезвычайных ситуаций, когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.“Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времен второй мировой войны. У нее — еще хуже”, — отметил обозреватель, ссылаясь на мнение одного из высокопоставленных тори.В заключение Ронсли предположил, что поддержка Лиз Трасс среди депутатов-консерваторов иссякает, а ее короткое премьерство уже приближается к концу.Несколько недель назад новый глава британского Минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное фискальное послабление. Он заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%.После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.
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новости, трасс (лиз трасс), британия
"Зачистила почти всех": обозреватель Guardian рассказал об "удивительной непопулярности" Трасс в Британии
08:10 10.10.2022 (обновлено: 08:15 10.10.2022)
Лиз Трасс всего лишь месяц занимает пост премьер-министра Британии, однако уже идут разговоры о том, как сместить ее с поста. Об этом написал 9 октября главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли
“Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит. Он стал медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори; она — быстрорастворимый избирательный цианид”, — говорится в статье.
Эндрю Ронсли также назвал Трасс “верховной жрицей узкой секты”.
"Она зачистила почти всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто был связан с Риши Сунаком, более популярным выбором среди депутатов-консерваторов”, — сказал он.
Автор статьи считает, что Британия переживает период многочисленных чрезвычайных ситуаций, когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.
“Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времен второй мировой войны. У нее — еще хуже”, — отметил обозреватель, ссылаясь на мнение одного из высокопоставленных тори.
В заключение Ронсли предположил, что поддержка Лиз Трасс среди депутатов-консерваторов иссякает, а ее короткое премьерство уже приближается к концу.
Несколько недель назад новый глава британского Минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное фискальное послабление. Он заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%.
После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.