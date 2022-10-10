https://ukraina.ru/20221010/1039541253.html

Заявления Маска стоит рассматривать с точки зрения выгоды, у него своя игра - Владимир Корнилов

Заявления Маска стоит рассматривать с точки зрения выгоды, у него своя игра - Владимир Корнилов - 10.10.2022 Украина.ру

Заявления Маска стоит рассматривать с точки зрения выгоды, у него своя игра - Владимир Корнилов

Маск играет в свою игру, как Сорос всю жизнь играл на волатильности рынков — сам создавал где-то проблемы, и на этом зарабатывал - считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

2022-10-10T08:00

2022-10-10T08:00

2022-10-10T08:00

украина

россия

референдум

илон маск

херсон

запорожье

корнилов

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Вот примерно так и Маск работает, все это начал в твиттере, он сам одними своими твитами то обрушает акции твиттера, то поднимает их снова, тем самым играя на рынках, на своей возможной прибыли - уверен политолог. Но во многом на предложения Маска можно было бы смотреть как на реальные, в прошлом году ведь представители Донбасса, ДНР и ЛНР на площадке Совета Безопасности ООН предлагали: раз вы не поверили нашим рефередумам 2014 года, давайте мы под эгидой международных организаций, ООН, правозащитных организаций проведем повторный референдум, чтобы вы их уже признали, эти результаты референдума, но тогда отказались обсуждать - подчеркнул Корнилов. По его мнению, сама по себе дискуссия уже показывает, что какие-то позитивные перемены в мышлении определенных кругов существует.

https://ukraina.ru/20221007/1039483694.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, референдум, илон маск, херсон, запорожье, корнилов