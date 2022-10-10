https://ukraina.ru/20221010/1039539608.html
России нужно на примере СВО научиться воевать с НАТО и перехватить инициативу - военный эксперт
России нужно на примере СВО научиться воевать с НАТО и перехватить инициативу - военный эксперт - 10.10.2022 Украина.ру
России нужно на примере СВО научиться воевать с НАТО и перехватить инициативу - военный эксперт
Власть хотела завершить войну малой кровью, но это невозможно, потому что Запад оказывает Украине максимальную поддержку - заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. в интервью Украина.ру.
2022-10-10T06:15
2022-10-10T06:15
2022-10-10T06:15
спецоперация
украина
россия
нато
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_33b487e3916e534ccf6b5ac861dd7a5c.jpg
Выяснилось, что мы пока не готовы воевать с НАТО, мы даже Украину, которую поддерживает НАТО, сейчас победить не можем, как мы будем воевать с НАТО, которая воюет лучше, чем Украина? - говорит военный эксперт.По его мнению, в случае с Украиной Россия должна научиться воевать с НАТО, если все будет хорошо организовано, за полгода мы воевать научимся, но это не значит, что эти полгода мы должны сидеть и ждать, а должны научиться воевать.Я не вижу трагедии в том, что разрушили эти два пролета моста, но надо, наконец, извлечь из этого уроки и прекратить половинчатость, потому что Украина — это сильный враг, его можно победить только всем вместе - добавил Владимир Евсеев.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_b9dce2a9d98f00c6d1bdb84c300cae5b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, украина, россия, нато, новости
России нужно на примере СВО научиться воевать с НАТО и перехватить инициативу - военный эксперт
Власть хотела завершить войну малой кровью, но это невозможно, потому что Запад оказывает Украине максимальную поддержку - заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. в интервью Украина.ру.
Выяснилось, что мы пока не готовы воевать с НАТО, мы даже Украину, которую поддерживает НАТО, сейчас победить не можем, как мы будем воевать с НАТО, которая воюет лучше, чем Украина? - говорит военный эксперт.
По его мнению, в случае с Украиной Россия должна научиться воевать с НАТО, если все будет хорошо организовано, за полгода мы воевать научимся, но это не значит, что эти полгода мы должны сидеть и ждать, а должны научиться воевать.
Война на Украине мобильная. Больше тысячи километров фронта нельзя прикрыть войсками даже в 300 тысяч человек. Тебе в таких условиях сложно обороняться, потому что у тебя нет единой линии фронта. Значит, в этой ситуации тебе надо наступать. При наступлении эти задачи решаются. Пусть Украина войска перебрасывает на разные участки, а мы побыстрее Донбасс освобождаем. Сейчас главное — перехватить инициативу. В этом случае нам будет легче решать все задачи.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Я не вижу трагедии в том, что разрушили эти два пролета моста, но надо, наконец, извлечь из этого уроки и прекратить половинчатость, потому что Украина — это сильный враг, его можно победить только всем вместе - добавил Владимир Евсеев.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: