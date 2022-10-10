https://ukraina.ru/20221010/1039539608.html

России нужно на примере СВО научиться воевать с НАТО и перехватить инициативу - военный эксперт

России нужно на примере СВО научиться воевать с НАТО и перехватить инициативу - военный эксперт - 10.10.2022 Украина.ру

России нужно на примере СВО научиться воевать с НАТО и перехватить инициативу - военный эксперт

Власть хотела завершить войну малой кровью, но это невозможно, потому что Запад оказывает Украине максимальную поддержку - заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. в интервью Украина.ру.

2022-10-10T06:15

2022-10-10T06:15

2022-10-10T06:15

спецоперация

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Выяснилось, что мы пока не готовы воевать с НАТО, мы даже Украину, которую поддерживает НАТО, сейчас победить не можем, как мы будем воевать с НАТО, которая воюет лучше, чем Украина? - говорит военный эксперт.По его мнению, в случае с Украиной Россия должна научиться воевать с НАТО, если все будет хорошо организовано, за полгода мы воевать научимся, но это не значит, что эти полгода мы должны сидеть и ждать, а должны научиться воевать.Я не вижу трагедии в том, что разрушили эти два пролета моста, но надо, наконец, извлечь из этого уроки и прекратить половинчатость, потому что Украина — это сильный враг, его можно победить только всем вместе - добавил Владимир Евсеев.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, украина, россия, нато, новости