США и Крымский мост, новые "красные линии", веерные обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 октября

09.10.2022

США и Крымский мост, новые "красные линии", веерные обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 октября

Американские СМИ признали причастность Украины к подрыву Крымского моста. В МИД РФ заявили о новых "красных линиях". Вооружённые силы Украины вернулись к веерным обстрелам Донецка

О том, что Украина причастна к теракту на Крымском мосту, в котором погибли три человека, сообщило авторитетное украинское издание The New York Times."[Украинский]чиновник, говоря на условиях анонимности, ... добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", - указывалось в публикации.При этом украинские власти сейчас пытаются отрицать свою роль в произошедшем. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что это только начало."Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк в микроблоге поначалу.Однако позже, очевидно, Подоляку или его руководству сделали внушение. В результате в блоге этого пропагандиста появилась запись, начинающаяся со слов "А теперь серьёзно" и рассказывающая о теории заговора и якобы существующей борьбе российских спецслужб.При этом некоторые государства Запада всё же поддержали теракт. Так, в глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна поддерживает произошедшее."Эстония, безусловно, приветствует это (теракт на Крымском мосту — Ред.) и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - заявил министр иностранных дел страны — сателлита США.Он также назвал теракт "смелым поступком". Рейнсалу также напомнил, что Киев давно говорил о Крымском мосте как о возможной цели удара."Положительным моментом является то, что движение [по мосту] остановилось", — заявил глава эстонского МИД.Между тем, движение по Крымскому мосту уже налажено. Так, ночью по мосту прошёл пассажирский поезд.Кроме того, утром 9 октября пресс-служба Минтранса РФ сообщила о работе парома между Крымом и Краснодарским краем."Паром "Керченский-2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из пункта Крым в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в порт Крым", - указывалось в сообщении.Кроме того, сообщили, что 05:50 паром вышел в третий рейс, на борту находились 10 автомобилей и 39 пассажиров.Кроме того, в Минтрансе заверили, что движение поездов по Крымскому мосту идет по графику.Новые "красные линии"МИД России заявил о "красных линиях" в отношении Украины."Что касается так называемых "красных линий", то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения", — заявил директор второго департамента СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук в интервью российским СМИ.Он указал, что конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, которые поставляют оружие Киеву, "будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации".Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Конгресса США сообщал, что Украина запрашивает у американцев вооружения с большей дальностью стрельбы, включая ракеты ATACMS, дальность действия которых может достигать 300 км. По данным издания, ВСУ планируют использовать их для ударов по территории России, в частности по Крыму.Между тем, использование словосочетания "красные линии" начинает в России восприниматься негативно."Реакции власти очень хочется. Верно. И про красные линии слушать уже уши вянут (кто-то сегодня отличился?). И постыдные эти вот возгласы "всё под контролем, не нагнетайте" тоже. И уже хочется решений. Не обещаний решений, а решений", - написал 8 октября у себя в телеграм-канале вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Кроме того, использование подобной риторики без конкретных действий лишь распаляет Запад. Так политолог Лев Вершинин указал, что раньше Минобороны РФ обещало удары по "центрам принятия решений", если ВСУ нанесут удары по территории России. Однако после обстрелов Белгородской, Курской и Воронежской областей таких ударов не последовало. Затем "красными линиями" назвали удар по Крыму. Но и после ряда ударов и диверсий Украина также осталась безнаказанной. Он также"Далее "красная линия" определилась как нанесение ударов по Крымскому мосту, - это по умолчанию считалось невозможным, - но теперь, когда враг показал, что небывалое бывает, а в ответ ничего, кроме пары мало что значащих бабахов, поставки оружия вновь увеличились", - отметил он.Вершинин уверен, что в случае очередного оперативного успеха ВСУ — будь то взятие Херсона, Бердянска или Мелитополя, Украине могут поставить в том числе и ATACMS, танки "Абрамс" и истребители.Примечательно, что ранее украинские СМИ сообщили о том, что украинские пилоты начали тренироваться на американских военных самолётах.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 51 удар по этому субъекту РФ."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 253 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Верхнеторецкое, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Киевском районе Донецка и Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лица (в т.ч. парень-подросток) в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, Ясиноватой, Верхнеторецком и ранее освобожденных Андреевке и Светлом", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 17 домостроений в Ворошиловском, Куйбышевском, Ленинском, Кировском и Киевском районах Донецка, Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Утром обстрелы продолжились."Противник возобновил веерные обстрелы Донецка. Под массированным огнем артиллерии натовского калибра 4 района столицы республики. Выпущено около 15 снарядов калибром 155 мм. Обстрелы продолжаются. Просим жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.Под обстрел попала школа №7 в Донецке. Кроме того, стало известно о ранении мужчины 1983 года рождения. В представительстве назвали ответственных за обстрелы."Зона ответственности 110 Отдельной Механизированной Бригады, командир – полковник Кураш Евгений Юрьевич. Начальник артиллерии – командир БрАГ 110 ОМБР – подполковник Циганок Дмитрий Васильевич", - указывалось в сообщении представительства.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, с утра 9 октября ВСУ обстреляли Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив одну ракету.

